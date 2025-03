『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』に登場する時計、ハミルトンが現実のモデルとして発売

ゲームクリエイターの小島秀夫監督が率いるコジマプロダクションから、新作『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』が6月26日に発売。そして、作中のキャラクター「ニール」が着用するリストデバイスが、ハミルトンとのコラボレーションによる機械式時計として現実のものとなる。6月末の発売予定で価格は24万6,400円、限定2,000本だ。

ボルトン デス・ストランディング2 リミテッドエディション

ベースとなったのは、一世紀近く前のタイムピース「ボルトン」。アートディレクターの新川洋司氏とハミルトンのデザイナーが密に連携して、ゲームの世界観を時計のデザインに込め、「ボルトン」にインスパイアされたという近未来的なリミテッドエディションを完成させた。

この「ボルトン デス・ストランディング2 リミテッドエディション」、ケースの滑らかなアーチ状のラインはボルトンからヒントを得たもの。ケース素材にはブラックPVD加工のチタンを用い、高い耐久性、軽量、洗練された外観を持たせた。

大きな注目ポイントはサファイアクリスタルの風防。時計の正面、およびケースのラインとフレームに沿って左右に配置されており、7つに分かれている。この独特な風防によって、時間とともに変化するダイナミックな陰影と光の屈折を生み出している。

文字板はシンプルだが、オレンジの秒針と12時のインデックスが上品なコントラストを演出。時分針はループ状になっており、サファイアクリスタル風防のデザインを引き立てている。ブレスレットもケースと同じくブラックPVD加工のチタン製だ。

ケースバックにはシリアルナンバーを刻み、ゲームのストーリーにインスパイアされたというパッケージと、コラボレーションならではのウォッチクリーニングクロスが付属する。自動巻き機械式ムーブメントは約80時間のパワーリザーブ。ニヴァクロン製ヒゲゼンマイによって磁場、温度変化、衝撃に対する耐性を高めている。

ケースとブレスレットの素材:ブラックPVD加工のチタン

ケースサイズ:横36×縦48×厚さ13.7mm

風防:サファイアクリスタル(両面反射防止加工)

防水性能:5気圧

ハミルトンの時計は多くの映画に登場しており、近年では『デューン 砂の惑星PART2』、『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』、『インターステラー』などが有名。こうしたコラボレーションが目にとまり、時計製作におけるパートナーシップの可能性を決定的なものにしたと述べている。

小島秀夫氏のコメント

今から半世紀以上前の1960年代後半、尊敬する映画監督のひとりであるS・キューブリックは「2001年宇宙の旅」に登場する腕時計の制作をハミルトン社に依頼しました。今回、私の手掛ける最新作「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」に登場する腕時計をハミルトン社とともに創造できたことを大変光栄に感じています。「2001年宇宙の旅」も「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」も、制作された実際の時代より少し先の未来を描いた作品です。現在の延長線上にあるであろう近未来のプロダクトをデザイン・創造するパートナーとして、多くの映画作品に腕時計を提供してきたハミルトン社は申し分ない存在でした。ぜひ実物を手に取って、ゲームの世界と現実の世界を繋ぐプロダクトを体感してください。

新川洋司氏のコメント

「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」に登場する腕時計のデザインはゲーム制作と並行して2年以上の時間をかけて開発しました。劇中に登場させるだけであれば自由にデザイン出来ますが、ゲームの世界観を感じさせつつ腕時計として実際に機能するプロダクトにするためのデザインには多くの時間を費やし、ハミルトン社のデザイナーとも幾度となく議論しアイデアを出し合い、試行錯誤の末、完成に至りました。一世紀近く前のモデル「ボルトン」をベースに、近未来的でありながら現実世界で身に着けていても違和感のない高級感のあるデザインに仕上がったと考えています。一見するととてもシンプルに見えますが、実際に手に取ってみるとハミルトン社の高い技術力・生産能力に裏付けられた非常に高いクオリティを感じていただけるかと思います。

(c)KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.

(c)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.