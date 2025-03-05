ゴールドカードのワンランク上、完全招待制JCBカード「ANA JCB CARD Precious」招待開始

ジェーシービー(以下、JCB)は、「ANA JCBワイドゴールドカード」の利用客にむけた完全招待制となるワンランク上のカード「ANA JCB CARD Precious」への招待を3月5日より開始した。
「ANA JCB CARD Precious」は、選ばれた人だけが持てるゴールドカードより更に上質な招待制カード。2025年1月末時点でANA JCBワイドゴールドを持っていて、ショッピング利用合計金額が2023年12月16日から2024年12月15日の間に300万円(税込)以上の利用者を対象に、招待DMを送付するという。
また「ANA JCB CARD Precious」会員限定の特別な特典も用意。詳細は、近日中にANAウェブサイトにて案内する。
「ANA JCB CARD Precious」
- 年会費：本会員 3万9,600円、家族会員 4,400円
- 還元率：最大1.2%/利用金額1,000円(税込)につき、1Oki Dokiポイント(10マイル)＋2マイル(ボーナスマイル)
※年間 300万円(税込)以上(12月16日～翌年12月15日の期間で集計)利用で適用。利用金額が年間300万円(税込)未満の場合、還元率は1.0%。
- 海外・国内旅行傷害保険：最高1億円(死亡・後遺障害の場合)
- その他：毎年5,000 マイルを付与(入会・継続ボーナスマイル)、プライオリティパスが発行可能、JCBコンシェルジュサービスが利用可能、ANA開催イベントへの特別招待や優待など、本カード限定のサービスを提供