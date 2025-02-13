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エプソン販売が展開する腕時計ブランド「Orient（オリエント）」は、ブランド誕生から75周年を迎えた。今回、同じく75周年のアニバーサリーイヤーとなる米国のマンガ『ピーナッツ』（チャールズ・モンロー・シュルツ作）とのコラボレーションウォッチが実現した。

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75周年同士のコラボ！ オリエント×ピーナッツ

FEB. 13, 2025 12:29
Text : 林利明
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エプソン販売が展開する腕時計ブランド「Orient（オリエント）」は、ブランド誕生から75周年を迎えた。今回、同じく75周年のアニバーサリーイヤーとなる米国のマンガ『ピーナッツ』（チャールズ・モンロー・シュルツ作）との限定コラボレーションウォッチが実現した。

コラボレーションウォッチは全4モデルのラインナップ。自動巻きムーブメントによる機械式時計の代表的な3シリーズから、クラシックコレクション「オリエントバンビーノ 38」（2モデル）、コンテンポラリーコレクション「セミスケルトン」（1モデル）、スポーツコレクション「オリントマコ 40」（1モデル）だ。

  • オリエントバンビーノ 38（RN-AC0M16S）：ホワイトダイヤル、5万3,900円、限定7,800本（国内150本・海外7,650本）
  • オリエントバンビーノ 38（RN-AC0M17G）：クリームイエローダイヤル、5万3,900円、限定3,100本（国内200本・海外2,900本）
  • セミスケルトン（RN-AR0011S）：59,400円、限定1,900本（国内100本・海外1,800本）
  • オリントマコ 40（RN-AC0Q08S）：56,100円、限定3,800本（国内150本・海外3,650本）

  • オリエントバンビーノ 38（RN-AC0M17G）クリームイエローダイヤル

  • パッケージにもスヌーピーとウッドストックが描かれている

75周年モデルのオリジナルデザインとしては、12時位置に75周年を記念した筆記体による「Orient」の旧ロゴ、6時位置に定番の寝そべりポーズのスヌーピーと、オリエントの獅子マークを思わせる王冠をかぶったウッドストックを組み合わせたオリジナルデザインのアートワークがある。

また、全モデルのケースバックには、筆記体の「Orient 75th Anniversary」文字、ピーナッツ75周年のマーク、ウッドストックの刻印、数量限定シリアル番号の刻印が記した。

クラシックコレクション「オリエントバンビーノ 38」

  • オリエントバンビーノ 38（RN-AC0M16S）ホワイトダイヤル

  • オリエントバンビーノ 38（RN-AC0M17G）クリームイエローダイヤル

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：縦44×横38.4×厚さ12.5mm
  • 風防：ボックス無機ガラス
  • 裏ぶた：無機ガラスのシースルーバック
  • バンド：皮革
  • 防水性能：3気圧
  • ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「キャリバーF6724」
  • パワーリザーブ：40時間以上

コンテンポラリーコレクション「セミスケルトン」

  • コンテンポラリーコレクション「セミスケルトン」（RN-AR0011S）

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：縦48×横40.8×厚さ10.9mm
  • 風防：サファイアクリスタル
  • 裏ぶた：無機ガラスのシースルーバック
  • バンド：皮革
  • 防水性能：5気圧
  • ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「キャリバーF6S22」
  • パワーリザーブ：40時間以上

スポーツコレクション「オリントマコ 40」

  • スポーツコレクション「オリントマコ 40」（RN-AC0Q08S）

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：縦46.5×横39.9×厚さ12.8mm
  • 風防：サファイアクリスタル
  • バンド：皮革
  • 防水性能：20気圧（ISO規格に準拠したダイバーズウオッチではない）
  • ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「キャリバーF6722」
  • パワーリザーブ：40時間以上
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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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