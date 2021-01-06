マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
「ネット証券」「iDeCo 証券会社」「FX取引」満足度ランキング、1位は?

Updated OCT. 21, 2025 16:19
Text : 御木本千春
oricon ME(オリコン エムイー)は1月4日、「ネット証券」「iDeCo 証券会社」「FX取引」に関する満足度調査の結果を発表した。

ネット証券、「楽天証券」が初の首位

    2021年オリコン顧客満足度調査「ネット証券」「iDeCo 証券会社」「FX取引」各総合ランキング

ネット証券総合ランキングでは、「楽天証券」(69.24点)が初の首位を獲得。以下、2位「松井証券」(68.82点)、3位「SBI証券」(68.71点)、4位「SBIネオトレード証券」(68.29点)、5位「マネックス証券」(67.73点)と続いた。1位の楽天証券はサービスの評価項目中、「提供情報」「取引のしやすさ」の2項目で1位となったほか、デバイス別「アプリ」で3年連続1位の評価を得た。

iDeCo 証券会社総合ランキングでは、「マネックス証券」(65.94点)が2年連続の首位となり、初の全評価項目で1位に輝いた。次いで、2位「楽天証券」(64.63点)、3位「SBI証券」(64.26点)、4位「大和証券」(63.39点)、5位「野村證券」(62.44点)となった。

FX取引総合ランキングでは、「ヒロセ通商」(71.34点)が2年連続、通算6度目の首位を獲得。以下、2位「野村證券」(69.28点)、3位「外為どっとコム」(69.18点)、4位「マネーパートナーズ」(69.06点)、5位「GMOクリック証券」(68.31点)と続いた。

ネット証券の調査は、2020年8月31日～10月6日、2019年9月11日～24日、2018年9月6日～18日の期間に、過去3年に1回以上、インターネット経由で証券会社の投資商品を運用している20～84歳までの利用者1万2,116人を対象に行われた。

iDeCo 証券会社の調査は、2020年9月15日～28日、2019年10月9日～10月16日の期間に、個人型確定拠出年金iDeCoを取り扱っている証券会社で、過去4年以内にiDeCoの運用を開始し、現在運用している(掛金の積立を停止している人は対象外)20～59歳までの利用者2,575人を対象に行われた。

FX取引の調査は、2020年8月18日～31日、2019年9月6日～12日、2018年8月31日～9月10日の期間に、FX(外国為替証拠金取引)専門事業者・証券会社・銀行を通じて、過去3年間に年1回以上、インターネットを利用して裁量トレードでFX取引をしている20～84歳までの利用者7,281人を対象に行われた。

