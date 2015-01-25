鉄道の2015年1月の新着記事一覧
2015年01月31日(土)
JR九州305系、筑肥線新型車両が筑前前原～唐津間走行 - 運転開始は2/5予定
01/31 18:16
鉄道トリビア 第289回 懐かしき「ゴオサントオ」の時刻表 - 大阪発の夜行列車は東西各方面へ
01/31 08:00
2015年01月30日(金)
京王電鉄、井の頭線を中心に2/27ダイヤ改定 - 平日朝の井の頭線急行を増発
01/30 17:18
東京メトロ&ゆりかもめ一日乗車券セットを期間限定発売! 通常より320円お得
01/30 17:08
北陸新幹線W7系をイメージ!? 金沢・富山にラッピングレンタカー1台ずつ配置
01/30 16:40
北陸新幹線E7系&W7系グランクラス、車内サービス内容決定! 地域特性生かす
01/30 16:31
近鉄16000系特急車両で行く、鉄道ファン向け「珍経路乗車ツアー」3/28開催
01/30 11:44
東急電鉄、田園都市線市が尾駅に直結する商業施設「エトモ市が尾」4/1開業
01/30 11:40
「JR東日本アプリ」が100万ダウンロードを突破! 記念ラッピング電車も運行
01/30 11:33
2015年01月29日(木)
東急電鉄7600系「ダイヤモンドカット」車両が2月引退! 蒲田駅でイベントも
01/29 19:18
JR東日本5駅で1円単位価格「Suica電子マネー専用自販機」、期間限定で導入
01/29 19:16
JR東日本、仙石東北ラインHB-E210系5/30運転開始! 仙石線も同日に全線復旧
01/29 17:53
京都丹後鉄道、北近畿タンゴ鉄道引き継ぎ4/1運行開始! 路線名・駅名も変更
01/29 15:47
小田急電鉄「大野総合車両所 親子見学会」3/26に開催、親子40組80名を招待
01/29 15:39
小田急電鉄、ロマンスカーVSEが就役10周年 - 3月から記念ヘッドマーク掲出
01/29 12:07
東武アーバンパークライン柏駅に設置される可動式ホーム柵、2/7使用開始へ
01/29 11:41
京急電鉄井土ヶ谷駅の駅メロにケツメイシを採用 - 候補曲を2/22まで募集中
01/29 11:33
JR北海道、臨時特急「大沼号」函館～大沼公園間で運転 - キハ183系3両編成
01/29 11:26
「ICOCA」大阪市交通局・南海電鉄・泉北高速鉄道でも2017年春から販売開始
01/29 11:18
西武鉄道&川越プリンスホテル、人前挙式プラン「HAPPY TRAIN WEDDING」発売
01/29 11:11
名鉄2000系「ミュースカイ」で舞木検査場へ! 「大人の社会科見学」2/21開催
01/29 11:06
JR西日本、山陽新幹線40周年記念キャンペーン - 新大阪～博多間が5,610円!?
01/29 11:01
愛知県・博物館明治村、100年前の蒸気機関車9号の修理完了 - 3/15に出発式
01/29 10:53
西武池袋線練馬高野台～大泉学園間「高架化完了感謝イベント」 - 1/31開催
01/29 10:47
東京メトロ一日乗車券、発売額を710円から600円へ値下げ - 2/10から実施へ
01/29 10:40
2015年01月28日(水)
JR西日本「サンダーバード」681系・683系車両リフレッシュ - 今秋から投入
01/28 23:23
2015年01月27日(火)
新幹線開業50周年記念、100円硬貨の発行枚数が決定! 全5種類で計1,100万枚
01/27 21:55
2015年01月26日(月)
JR東日本と鉄道博物館、EF55形電気機関車の展示開始へ - 転車台で展示も!?
01/26 20:27
2015年01月25日(日)
JR北海道、春の臨時列車ほぼ半減 - 寝台特急の廃止、SL列車休止なども影響
01/25 21:13
JR東日本、常磐線竜田～原ノ町間で代行バス運行 - 上下各2便、途中停車なし
01/25 18:18
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このカテゴリーについて （ライフトップ > 乗りもの > 鉄道）
JRや、京急、西武、小田急、東武、京王などの私鉄も含め、最新車両や鉄道に関する耳寄り情報、さらにトリビアなどを徹底紹介。関東のみならず、阪急や南海など関西の鉄道会社や九州の或る列車やゆふいんの森などの観光列車のレポートもお届けします。