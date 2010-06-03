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車とバイクの2010年6月の新着記事一覧

2010年06月30日(水)

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プジョー、ユーロ5対応エンジンと6速MT搭載の「207GT」

06/30 15:32

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BMW、ブラックとクローム基調のMINI特別限定車を発売

06/30 15:11

2010年06月29日(火)

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フォルクスワーゲン、1.2L TSIエンジンを搭載した「クロスポロ」を発売

06/29 18:39

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ホンダ、デュアルクラッチAT搭載の「VFR1200F」を発売

06/29 15:30

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ホンダ、250ccスポーツバイク「VTR」に「B-STYLE」を追加

06/29 15:16

2010年06月28日(月)

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パナソニック、回生ブレーキ搭載電動アシスト自転車「リチウムビビ・RX-5U」

06/28 20:09

2010年06月24日(木)

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クライスラー、「グランドボイジャー」の2010年モデル

06/24 19:01

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スバル、「インプレッサ」シリーズを一部改良 - 「XV」を追加

06/24 18:49

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ルノー、「コレオス」発売1周年を記念し限定車を発売

06/24 18:35

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カワサキ、400cc並列2気筒の新型スポーツバイク「ニンジャ400R」「ER-4n」

06/24 18:08

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マツダ、「ビアンテ」の90周年記念特別仕様車と限定車を発売

06/24 17:44

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フィアット、限定車「500 アッズーラ」「500C ヴィンテージ」を発売

06/24 17:30

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アウディ、スポーティな装備を施した「TTクーペ」の特別仕様車発売

06/24 17:17

2010年06月23日(水)

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iPhoneで顧客の"心の壁"低く - チューリッヒ保険『Z-Gate』の狙いを聞く

06/23 11:03

2010年06月21日(月)

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カワサキ、次期「ニンジャ ZX-10R」のスペシャルサイトを公開

06/21 15:45

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日産、8月発売の新型「エルグランド」をWebで先行公開

06/21 15:32

2010年06月18日(金)

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BMWモトラッド、エンデューロモデル「GS」30周年記念の特別限定車

06/18 17:16

2010年06月17日(木)

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クライスラー、ジープラングラーの特別仕様車とサハラ2010年モデル

06/17 17:40

2010年06月16日(水)

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光岡自動車、電気自動車「雷駆」の予約受付開始

06/16 15:40

2010年06月14日(月)

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パナソニック、クロスバイクタイプの電動アシストサイクル

06/14 18:43

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ヤマハ、スポーティな電動アシスト自転車「PAS Brace-L」2010年モデル

06/14 16:26

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アウディ、RS 6の特別仕様車「Audi RS 6 Avant Plus Sport」

06/14 16:15

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ヤマハ、モロクロッサー「YZシリーズ」の2011年モデル

06/14 15:04

2010年06月10日(木)

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HDDナビやETCなど装備の限定車「メガーヌ エディション フィナル」--ルノー

06/10 21:01

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日産自動車、新デザインのコンパクトカー「ジューク」発売

06/10 12:34

2010年06月08日(火)

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スバル、特別仕様車の「レガシィ 2.5GT tS」を発売

06/08 15:44

2010年06月04日(金)

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光岡自動車、「オロチ」と「ビュート」に台数限定の特別仕様車を発売

06/04 14:21

2010年06月03日(木)

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三洋、音楽CDから録音可能なAV一体型SSDナビ「AV ゴリラ」2機種を発表

06/03 21:24

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プジョー、「308」に新型6速ATを搭載しラインナップを見直し

06/03 19:55

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三菱自動車、ミニバン「デリカD:5」を一部改良

06/03 19:15

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