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エアラインの2017年9月の新着記事一覧

2017年09月29日(金)

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JAL×JR北海道、北海道周遊パス新設--道内5空港＋最寄駅のフリーエリアパス

09/29 14:47

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「MRJミュージアム」が11/30、愛知・小牧南工場内に誕生--製造作業の見学も

09/29 13:29

2017年09月28日(木)

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ニュージーランド航空、日本線にOneUpアップグレード導入--希望価格で入札

09/28 12:25

2017年09月27日(水)

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オリックス等が「関西エアポート神戸」設立--2018年4月1日民営化開始に向け

09/27 09:34

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デルタ航空、日本米を体験するライスバーを成田「デルタ スカイクラブ」で

09/27 07:00

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航空業界ニュースをななめ読み 第9回 「出国税」の議論に先立つ懸念、ジェットスターの宮崎線で深まる"九州戦争"

09/27 06:00

2017年09月26日(火)

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JALxJRバス関東、東京成田空港間バスの利用でマイルがたまる!

09/26 16:20

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JALとハワイアン航空が提携--コードシェアやラウンジ相互利用

09/26 15:47

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航空業界ニュースをななめ読み 第8回 ピーチの那覇＝香港線運休の真意、JAL×トリップアドバイザーのメリット

09/26 06:00

2017年09月25日(月)

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エバー航空、松山＝台北(桃園)線の連続チャーター便実施--インバウンド限定

09/25 17:11

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JAL、「自治体ポイント特典」開始--マイルが地域の商店街で利用可能に

09/25 16:22

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ジェットスター、モード学園・HALと連携--機内誌掲載のデザインコンペ実施

09/25 13:34

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ブリティッシュ、家庭ごみを燃料に--再生可能燃料開発企業と提携

09/25 12:07

2017年09月22日(金)

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IBEX、9/27にCRJ200退役記念フライト--CRJ700へ機種統一

09/22 19:34

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スターフライヤー、国際線業務経験者の正社員採用実施--2018年1月頃入社

09/22 16:03

2017年09月21日(木)

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ジェットスター、「スーパースターセール」新設--有料会員は先行購入可能

09/21 14:02

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JAL初の国内線仕様ボーイング787-8を2019年に導入--羽田＝伊丹線を中心に

09/21 10:18

2017年09月20日(水)

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エアバス、中国にA330のC&DC開設--欧州外で初のワイドボディ機向け施設

09/20 18:02

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ジェットスター、成田＝宮崎線就航へ--871円で「チキン南蛮路線」セールも

09/20 16:11

2017年09月19日(火)

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チャンミンとユノで「東方神起」完全体! チェジュ航空でチャンミングッズも

09/19 09:34

2017年09月18日(月)

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タイ・エアアジアX、関空＝ドンムアン増便記念で全線片道1万2,900円セール

09/18 12:11

2017年09月17日(日)

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関空第2ターミナルに和雑貨専門店「のレン」誕生--限定商品も展開

09/17 07:00

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空飛ぶクルマ「CARTIVATOR」が東京・愛知に拠点--"SkyDrive SD-01"の設計も

09/17 06:30

2017年09月15日(金)

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ジェットスター二期連続黒字--2017年度に23機目受領、2018年春に中部拠点化

09/15 06:30

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キャセイパシフィック、A321neo32機を確定発注--キャセイ・ドラゴンで導入

09/15 06:00

2017年09月14日(木)

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カンタス航空、関空＝シドニー線を通年運航に拡大--エアバスA330で週3便

09/14 10:27

2017年09月13日(水)

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ジェットスター・ジャパン、経営体制の変更で片岡優氏が代表取締役社長に

09/13 16:02

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エミレーツ、年内に100機目のエアバスA380受領--往復5万4400円～のセールも

09/13 06:30

2017年09月12日(火)

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フィンエアー、AI搭載チャットボット「Finn」開始--質問に動画も交えて対応

09/12 15:26

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航空業界ニュースをななめ読み 第7回 阪急電鉄の伊丹空港乗り入れが描く未来、エアアジア初の有人店舗の意義

09/12 06:30

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