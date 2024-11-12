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北陸加賀のぶっ飛び大革新

北陸加賀のぶっ飛び大革新の2024年11月の新着記事一覧

2024年11月19日(火)
2024年11月12日(火)
2024年11月06日(水)

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スマートシティを掲げるチャレンジを続ける加賀。モビリティイノベーションをキーワードに、KAGAの軌跡を発信します。