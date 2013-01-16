貯蓄の2013年1月の新着記事一覧
2013年01月31日(木)
2013年01月30日(水)
足利銀行、教育ローン・マイカーローンで「リトライ型スキーム」の取扱開始
01/30 09:52
ソニー銀行、Windows 8アプリ「カンタン外貨チャート」をリリース
01/30 09:43
2013年01月29日(火)
広島銀行、インターネット専用支店「ひろぎんネット支店」を3月11日に創設
01/29 09:58
京都銀行、「寺町二条支店」が6/17に「京都市役所前支店」として新築開店
01/29 09:51
伊予銀行、スマホなどで事前に窓口混雑状況を確認できるWebサービスを開始
01/29 09:38
セブン銀、ニッポン放送「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」へ寄付金
01/29 09:32
2013年01月25日(金)
住信SBIネット銀行、抽せんで5000円当たるネットローン借換えキャンペーン
01/25 10:03
イオン銀行、最大年0.35%の特別金利適用「生活応援 定期預金キャンペーン」
01/25 09:53
2013年01月24日(木)
三井住友銀行、SMBCダイレクトなど活用し生保の非対面提案・募集を本格展開
01/24 11:14
セブン銀行、「海外送金サービス」受取国にミャンマーを追加--2月1日から
01/24 10:59
2013年01月23日(水)
りそな銀行と埼玉りそな銀行、法人向けに中国人民元建外貨預金の取扱い開始
01/23 10:32
大垣共立銀行、"オリジナル画面"が作れるなどATM「パパット」新サービス
01/23 10:23
2013年01月22日(火)
日本銀行、2%の物価目標を導入・政府と共同声明--2014年～無期限資産買入れ
01/22 14:02
セブン銀行、個人顧客向けの「普通預金金利」を年0.100%に変更--2月から
01/22 11:01
常陽銀行、7店舗を"個人特化型"店舗に--山方支店・戸頭支店・北浦支店など
01/22 10:54
セブン銀行、富山銀行とのATMの利用提携を開始
01/22 10:47
住信SBIネット銀行、JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」が終日無料で利用可能
01/22 10:31
2013年01月18日(金)
『グリーンジャンボ宝くじ』2/14発売、1等・前後賞で史上最高の5億5千万円
01/18 21:16
ソニー銀行、「FX取引で毎月プレゼントをもらおう!」を2月も実施
01/18 10:23
住信SBIネット銀行、抽せんで1万円が当たる「新生活応援キャンペーン」開始
01/18 10:14
2013年01月17日(木)
山口銀行など、セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの取扱いを開始
01/17 10:09
山陰合同銀行、カード会員向けに「美肌・姫神の湯 玉造温泉キャンペーン」
01/17 10:01
2013年01月16日(水)
セブン銀行、みちのく銀行とのATM利用提携を21日開始
01/16 15:55
ソニー銀行、マネックス証券との金融商品仲介サービス開始--海外株式も提供
01/16 15:49
池田泉州銀行、個人向けネットバンキングで「中国人民元建て外貨預金」開始
01/16 14:54
住信SBIネット銀行、豪ドル定期預金年4.00%の特別金利キャンペーンを開始
01/16 14:48
2013年01月11日(金)
広島銀行が「外貨定期預金」キャンペーン、金利優遇と為替手数料無料
01/11 09:46
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