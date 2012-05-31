車とバイクの2012年5月の新着記事一覧
2012年05月31日(木)
日産、電気自動車「リーフ」から住宅に電気を供給するシステムを発表
2012/05/31 17:44
ホンダ、ミニバン「ステップ ワゴン」4WD車などを低燃費化して発売
2012/05/31 16:16
メルセデス・ベンツ、専用インテリアを採用したCクラスの特別仕様車発売
2012/05/31 13:34
ボルボ、自動運転技術「SARTRE」によるロードトレインを公道で初公開
2012/05/31 13:28
オリックス自動車がレンタカー3ブランドを統合、1,000店舗体制へ
2012/05/31 13:25
2012年05月30日(水)
プロトコーポレーションが、プロスタッフと電動バイク事業で業務提携
2012/05/30 21:38
トヨタ、商用車「ダイナ」「トヨエース」の1t積系ルートバンを一部改良
2012/05/30 16:10
マツダ、コンパクトカー「デミオ」を一部改良して燃費性能を向上
2012/05/30 15:53
メルセデス・ベンツ、つや消し塗装の「SLS AMG Matt Edition」発売
2012/05/30 10:30
ジャガー、「XF」のスポーティな限定車「Dynamic Edition」発売
2012/05/30 10:28
2012年05月29日(火)
メルセデス・ベンツ、現行型Aクラス最終生産モデルを限定発売
2012/05/29 17:51
ボルボ、歩行者の頭部を守る世界初「歩行者用エアバッグ」しくみ公表
2012/05/29 17:37
ポルシェ、大きく進化したニューボクスターの受注を6/1開始
2012/05/29 17:10
2012年05月28日(月)
ベセトジャパン、ハイビジョン画質で録画できるドライブレコーダー発売
2012/05/28 13:08
2012年05月27日(日)
MINI、ロールスロイスにインスパイアされた最高級品質の特別仕様車を発売
2012/05/27 07:30
ヤナセ、メルセデス・ベンツ販売60周年を記念するCクラスの特別仕様車発売
2012/05/27 07:00
エヴァンゲリオンレーシング、今年も鈴鹿8耐出場! 1,000人分の応援席も
2012/05/27 00:30
2012年05月26日(土)
「ザ・ビートル」発売直前! 歴史的名車・元祖ビートルの伝説をひも解く
2012/05/26 09:00
2012年05月25日(金)
ミニバンとコンパクトカーの利点が両立した「プチバン」人気の理由は?
2012/05/25 17:05
スマート、ターボモデルに赤・黒のコントラストが引き立つ特別仕様車発売
2012/05/25 17:03
マツダ、「CX-5」クリーンディーゼル車の試乗モニターキャンペーン募集開始
2012/05/25 15:47
マツダ、ミニバン「プレマシー」の福祉車両を社会福祉団体に贈呈
2012/05/25 15:04
新型「スマート フォーツー」発売! ターボモデル&電気自動車も登場
2012/05/25 12:17
5県が高速の輪でつながった! 北関東道開通1周年、"とちおとめ25"や"AKG"がPR
2012/05/25 10:46
2012年05月24日(木)
ホンダ、純正ナビアプリ「インターナビ ポケット」のサービスを開始
2012/05/24 17:08
マツダ、低排出ガス車の認定を受けた商用車「タイタン」を発売
2012/05/24 16:17
ホンダ、「フィット」「フィット ハイブリッド」を改良して新タイプも追加
2012/05/24 15:52
光岡自動車、3代目「Viewt」発売 - インテリアもオリジナルデザインに
2012/05/24 11:37
マツダとフィアットが協業 - スポーツカー開発し2015年から生産めざす
2012/05/24 11:35
VOGUE ITALIA編集長デザイン「Life Ball MINI 2012」5万4,000ユーロで落札
2012/05/24 10:47
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