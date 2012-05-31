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車とバイクの2012年5月の新着記事一覧

2012年05月31日(木)

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日産、電気自動車「リーフ」から住宅に電気を供給するシステムを発表

2012/05/31 17:44

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ホンダ、ミニバン「ステップ ワゴン」4WD車などを低燃費化して発売

2012/05/31 16:16

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メルセデス・ベンツ、専用インテリアを採用したCクラスの特別仕様車発売

2012/05/31 13:34

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ボルボ、自動運転技術「SARTRE」によるロードトレインを公道で初公開

2012/05/31 13:28

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オリックス自動車がレンタカー3ブランドを統合、1,000店舗体制へ

2012/05/31 13:25

2012年05月30日(水)

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プロトコーポレーションが、プロスタッフと電動バイク事業で業務提携

2012/05/30 21:38

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トヨタ、商用車「ダイナ」「トヨエース」の1t積系ルートバンを一部改良

2012/05/30 16:10

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マツダ、コンパクトカー「デミオ」を一部改良して燃費性能を向上

2012/05/30 15:53

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メルセデス・ベンツ、つや消し塗装の「SLS AMG Matt Edition」発売

2012/05/30 10:30

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ジャガー、「XF」のスポーティな限定車「Dynamic Edition」発売

2012/05/30 10:28

2012年05月29日(火)

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メルセデス・ベンツ、現行型Aクラス最終生産モデルを限定発売

2012/05/29 17:51

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ボルボ、歩行者の頭部を守る世界初「歩行者用エアバッグ」しくみ公表

2012/05/29 17:37

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ポルシェ、大きく進化したニューボクスターの受注を6/1開始

2012/05/29 17:10

2012年05月28日(月)

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ベセトジャパン、ハイビジョン画質で録画できるドライブレコーダー発売

2012/05/28 13:08

2012年05月27日(日)

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MINI、ロールスロイスにインスパイアされた最高級品質の特別仕様車を発売

2012/05/27 07:30

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ヤナセ、メルセデス・ベンツ販売60周年を記念するCクラスの特別仕様車発売

2012/05/27 07:00

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エヴァンゲリオンレーシング、今年も鈴鹿8耐出場! 1,000人分の応援席も

2012/05/27 00:30

2012年05月26日(土)

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「ザ・ビートル」発売直前! 歴史的名車・元祖ビートルの伝説をひも解く

2012/05/26 09:00

2012年05月25日(金)

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ミニバンとコンパクトカーの利点が両立した「プチバン」人気の理由は?

2012/05/25 17:05

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スマート、ターボモデルに赤・黒のコントラストが引き立つ特別仕様車発売

2012/05/25 17:03

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マツダ、「CX-5」クリーンディーゼル車の試乗モニターキャンペーン募集開始

2012/05/25 15:47

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マツダ、ミニバン「プレマシー」の福祉車両を社会福祉団体に贈呈

2012/05/25 15:04

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新型「スマート フォーツー」発売! ターボモデル&電気自動車も登場

2012/05/25 12:17

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5県が高速の輪でつながった! 北関東道開通1周年、"とちおとめ25"や"AKG"がPR

2012/05/25 10:46

2012年05月24日(木)

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ホンダ、純正ナビアプリ「インターナビ ポケット」のサービスを開始

2012/05/24 17:08

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マツダ、低排出ガス車の認定を受けた商用車「タイタン」を発売

2012/05/24 16:17

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ホンダ、「フィット」「フィット ハイブリッド」を改良して新タイプも追加

2012/05/24 15:52

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光岡自動車、3代目「Viewt」発売 - インテリアもオリジナルデザインに

2012/05/24 11:37

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マツダとフィアットが協業 - スポーツカー開発し2015年から生産めざす

2012/05/24 11:35

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VOGUE ITALIA編集長デザイン「Life Ball MINI 2012」5万4,000ユーロで落札

2012/05/24 10:47

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