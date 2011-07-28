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車とバイクの2011年7月の新着記事一覧

2011年07月28日(木)

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フォルクスワーゲン、装備を充実させたゴルフ「Premium Edition」

2011/07/28 17:09

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特別仕様車「スマート フォーツー BRABUS エクスクルーシブ」限定発売

2011/07/28 16:27

2011年07月27日(水)

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三菱、「コルト」「コルトプラス」にカワセミブルーメタリック色を追加

2011/07/27 14:09

2011年07月26日(火)

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スバル、サンバー発売50周年記念特別仕様車「WR BLUE LIMITED」を発売

2011/07/26 18:39

2011年07月25日(月)

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BMW、高性能セダン「M5」を発売

2011/07/25 16:31

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アウディ、大幅に軽量化したAudi R8 GTを世界333台、国内5台限定発売

2011/07/25 15:28

2011年07月22日(金)

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メルセデス・ベンツ、「Sクラス」に新開発エンジンを搭載

2011/07/22 16:39

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メルセデス・ベンツ、「CL550」にアイドリングストップ機能を追加

2011/07/22 14:51

2011年07月21日(木)

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ジャガー、「XJ」シリーズの2012年モデルを販売

2011/07/21 17:56

2011年07月20日(水)

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上海問屋、ナビ画面やテレビを好きな位置で!車載専用4.3インチ液晶モニター

2011/07/20 17:02

2011年07月19日(火)

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ダイハツ、JC08モードで30km/Lを実現する「e：Sテクノロジー」を開発

2011/07/19 19:39

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スバル、軽自動車の「プレオ」「ルクラ」を改良

2011/07/19 17:35

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ダイハツ、「タントエグゼ」「ミラ」を一部改良、エコカー減税75%に適合

2011/07/19 17:25

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ホンダ、CR-Zにブラック内装などを施した新タイプを追加

2011/07/19 17:13

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ボルボ、「S60」「V60」の2012年モデルを発売

2011/07/19 09:36

2011年07月14日(木)

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GM、「シボレー・カマロ・コンバーチブル」を発売

2011/07/14 16:21

2011年07月12日(火)

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ドゥカティ、スポーツバイク「モンスター 1100エヴォ」発売

2011/07/12 20:16

2011年07月06日(水)

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三菱、電気自動車「i-MiEV」を改良

2011/07/06 17:38

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パイオニア、「電費」を下げるEV専用ナビゲーションシステム発表

2011/07/06 17:19

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ルノー、クーペ・ロードスターの「ルノー ウインド」を発売

2011/07/06 16:12

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メルセデス・ベンツ、「Bクラス」に特別仕様車

2011/07/06 10:41

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マツダ、「プレマシー」に福祉車両を設定

2011/07/06 10:22

2011年07月04日(月)

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絶対に断られない口説き文句も指南 - 日産が節電スタイル「よるドラ」提案

2011/07/04 15:20

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ジャガー、 装備を充実させた「XF」の特別限定車を発売

2011/07/04 14:12

2011年07月01日(金)

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カワサキ、「ニンジャ250R」「バルカン900クラシック」のカラーリング変更

2011/07/01 18:40

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ルノー、「カングー」の特別色を限定発売

2011/07/01 16:37

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