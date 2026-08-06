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免疫ケアの新着記事一覧
2026年08月07日(金)
キリン初、プラズマ乳酸菌入り子ども向けサプリ「ムテキッズタブレット+バリアビタミンC」登場
12時間前
2026年08月06日(木)
キリン「iMUSE免疫ケアサプリメント」シリーズ、1〜6月販売金額が過去最高を更新 - 前年比約2割増、好調の背景は
2026/08/06 09:58
2026年08月05日(水)
猛暑で免疫機能はどう変化する？ - キリン、脱水条件下で免疫細胞pDCの活性低下を確認
2026/08/05 16:00
2026年07月31日(金)
手足口病、「一度かかったから大丈夫」は間違い？ かかりやすい子の特徴と家庭でできる対策を医師が解説
2026/07/31 12:11
インタビュー
2026年07月16日(木)
キリン、プラズマ乳酸菌入り飲料「IMMUSE」がシンガポールに進出!
2026/07/16 18:53
2026年07月02日(木)
梅雨の熱中症対策、エアコンは「冷房」と「除湿」どっち? 医師が教える家庭での予防法
2026/07/02 09:00
インタビュー
2026年07月01日(水)
レインカバーや長靴が危険に? 梅雨の子どもに潜む熱中症リスク、医師が教える日常の危険な場面
2026/07/01 09:00
インタビュー
2026年06月30日(火)
乳酸菌飲料を飲む理由、2位「腸内環境改善」を上回った1位は?
2026/06/30 11:52
2026年06月25日(木)
「まだ梅雨だから」は危険…気温30度未満でも起こる“梅雨型熱中症”、医師が警告する危ない場面
2026/06/25 18:39
インタビュー
キリン、プラズマ乳酸菌入り飲料「KIRIN iMUSE - 乳酸菌檸檬水」を台湾で発売
2026/06/25 14:21
2026年06月16日(火)
KIRIN iMUSE、ベトナムで「免疫をサポートする止渇飲料」へ刷新 - 爽やかなレモン風味のヨーグルトテイストに
2026/06/16 13:28
2026年05月31日(日)
これは熱中症？それとも五月病や六月病？「ただの疲れ」で済ませてはいけない子どもの不調サイン
2026/05/31 18:00
インタビュー
2026年05月14日(木)
キリンサプリメントシリーズ、1〜3月の販売金額が前年比約1割増 - 市場予測を上回り好調な背景は
2026/05/14 11:17
2026年05月12日(火)
大谷翔平選手も賛同する「キリンキッズケア」プロジェクトとは? ― 免疫ケア推進園の活動を見学してみた
2026/05/12 17:00
レポート
2026年04月23日(木)
保育園の洗礼がつらい…いつまで続く? 医師に聞く受診目安と乗り越え方
2026/04/23 07:56
レポート
2026年04月21日(火)
キリン、花粉症緩和が確認された「乳酸菌L. パラカゼイ KW3110」の免疫調整メカニズムを解明
2026/04/21 12:35
子ども健康飲料「キリン つよいぞ! ムテキッズ」が給食初導入 - 給食を通じた健康教育と免疫ケア授業を公開
2026/04/21 09:36
レポート
2026年04月14日(火)
「キリン つよいぞ!ムテキッズ」が施設給食に初導入、成蹊小学校にて子どもたちの健康サポートを開始
2026/04/14 15:34
2026年03月31日(火)
健康意識は親世代の9.8倍! 令和キッズが「健康ガチ勢」になった理由とは
2026/03/31 15:48
新学期に「ぼーっとしている」のはSOSのサイン? 親が気づかぬ「4月の子どもの不調」に教諭の8割が警鐘
2026/03/31 15:43
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