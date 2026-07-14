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こどもスマイルムーブメント
こどもスマイルムーブメントの新着記事一覧
2026年07月14日(火)
東京都、夏休みのお出かけに役立つ「東京都こどもスマイル大冒険」公開 - 子供・親子向けイベント約900件を掲載
2026/07/14 09:52
2026年05月26日(火)
東京都、「こどもスマイルムーブメント大賞」の募集を開始
2026/05/26 11:29
【東京都】夏休みの「職業体験プログラム参加者」と「中高生リポーター」を同時募集! 大企業からスタートアップまで82の企業・団体が受入
2026/05/26 11:06
2026年04月21日(火)
東京都、ゴールデンウイーク向けイベント紹介「東京都こどもの日スペシャル」ページを期間限定公開
2026/04/21 18:49
2026年02月19日(木)
世界レベルの貴重な経験を中学生と共有! こどもスマイルムーブメントアンバサダーの谷真海さんと栗山英樹さんが特別授業を実施
2026/02/19 16:14
レポート
2026年02月13日(金)
多様性を力に変える。働きがいと働きやすさを両立する育業のかたち
2026/02/13 11:00
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育業しない人がマイノリティへ。選べる働き方と丁寧な伴走で進めるB-EN-Gの育業推進
2026/02/13 11:00
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ハードルを一つずつ乗り越え働きやすい環境をつくる。伴走とコミュニティで進める育業
2026/02/13 11:00
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2026年02月12日(木)
社員の“心”を最優先する、ローソンの育業施策とは
2026/02/12 11:00
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2026年02月09日(月)
本が心を育てる――こどもスマイルムーブメントアンバサダー伊集院光・尾木ママが中学校で特別授業を実施
2026/02/09 18:52
レポート
2026年02月05日(木)
育業の経験がつないでいくもの。若いうちから考える、働き続けられるキャリア
2026/02/05 11:00
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2026年02月02日(月)
制度改革と現場のボトムアップが生み出す、育業を支える組織づくり
2026/02/02 11:00
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社員も家族も幸せに。東京ガスが育業に力を入れる理由
2026/02/02 11:00
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2026年01月30日(金)
育業がキャリアを広げる時代へ。新しい働き方への挑戦
2026/01/30 11:00
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2026年01月29日(木)
人を支える仕事だから、仲間も支える。福祉の現場に根づいた育業のかたち
2026/01/29 11:00
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2026年01月27日(火)
経験が息づく制度作り。男性育業取得率100％の背景を探る
2026/01/27 11:00
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2026年01月22日(木)
法改正前から取り組み続け、男性育業100％を達成。復職後も、支える人も、働き続けやすい両立支援へ
2026/01/22 11:00
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育業を後押しするのは制度だけじゃない。働きやすさを高める工夫で両立をサポート
2026/01/22 11:00
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2025年12月25日(木)
“NASA流のチームワークの秘訣”も伝授！こどもスマイルムーブメントアンバサダー・野口聡一さんが特別授業を実施
2025/12/25 19:56
レポート
2025年12月23日(火)
育業対象者1名から始まり、体系化を目指す。アットホームな社風ならではの育業支援
2025/12/23 17:00
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