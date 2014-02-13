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カードと電子マネーの2014年2月の新着記事一覧

2014年02月28日(金)

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アメックスなど、阪急百貨店・阪神百貨店でポイント10%のクレジットカード

02/28 11:20

2014年02月27日(木)

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オンライン家計簿「Zaim」に 銀行口座やクレジットカードとの連携機能

02/27 15:42

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ザ・ビートルズクラブとジャックス、クレジット機能付ファンクラブ会員証発行

02/27 10:07

2014年02月26日(水)

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『MasterPassアプリ決済』発表、モバイル・アプリによる安全な支払いを実現

02/26 10:20

2014年02月24日(月)

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『千趣会ジャックスカード』がリニューアル! 1.25%以上の還元率を実現

02/24 18:58

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三井住友カード、TVアニメ「黒執事II」とコラボしたクレジットカードを発行

02/24 11:16

2014年02月21日(金)

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クレジットカード信用供与額、ショッピングは10年で倍増--キャッシングは減少

02/21 15:35

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京都の市バス・地下鉄定期券がクレジットカードで購入可能に--24日に開始

02/21 12:04

2014年02月20日(木)

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「nanaco」カードを「QUICPay」として利用可能な対象クレジットカードを拡大

02/20 17:14

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ジャックスとカカクコム、ポイント還元率1.25%のクレジットカードを発行

02/20 11:55

2014年02月19日(水)

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JCB、「あべのハルカス」デザインの「KIPS-JCBカード」を期間限定で募集開始

02/19 11:51

2014年02月18日(火)

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クレジットカード探訪 第3回 入会後3カ月はポイント5倍! 若者限定『三井住友VISAデビュープラスカード』

02/18 08:00

2014年02月13日(木)

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生活費に占めるクレジットカード利用割合増加、月平均利用は前年度比2千円増

02/13 11:07

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三井住友カード、ヱヴァンゲリヲン新劇場版とコラボした「type：ASUKA」発行

02/13 10:49

2014年02月12日(水)

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JCB、ラオスの大手商業銀行と提携しクレジットカードを発行

02/12 12:28

2014年02月03日(月)

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『Amazon MasterCard』の発行開始、ポイント還元最大2%!--ネットで即時審査も

02/03 15:25

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このカテゴリーについて （ライフトップ > ワーク＆ライフ > カードと電子マネー）

各社が提供するクレジットカード・電子マネーに関する話題について扱います。主に銀行系、信販系、メーカー系問わず国内外の各種クレジットカードの便利な活用情報などを紹介していきます。

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