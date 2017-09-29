エアラインの2017年9月の新着記事一覧
2017年09月29日(金)
JAL×JR北海道、北海道周遊パス新設--道内5空港＋最寄駅のフリーエリアパス
2017/09/29 14:47
「MRJミュージアム」が11/30、愛知・小牧南工場内に誕生--製造作業の見学も
2017/09/29 13:29
2017年09月28日(木)
ニュージーランド航空、日本線にOneUpアップグレード導入--希望価格で入札
2017/09/28 12:25
2017年09月27日(水)
オリックス等が「関西エアポート神戸」設立--2018年4月1日民営化開始に向け
2017/09/27 09:34
デルタ航空、日本米を体験するライスバーを成田「デルタ スカイクラブ」で
2017/09/27 07:00
航空業界ニュースをななめ読み 第9回 「出国税」の議論に先立つ懸念、ジェットスターの宮崎線で深まる"九州戦争"
2017/09/27 06:00
2017年09月26日(火)
JALxJRバス関東、東京成田空港間バスの利用でマイルがたまる!
2017/09/26 16:20
JALとハワイアン航空が提携--コードシェアやラウンジ相互利用
2017/09/26 15:47
航空業界ニュースをななめ読み 第8回 ピーチの那覇＝香港線運休の真意、JAL×トリップアドバイザーのメリット
2017/09/26 06:00
2017年09月25日(月)
エバー航空、松山＝台北(桃園)線の連続チャーター便実施--インバウンド限定
2017/09/25 17:11
JAL、「自治体ポイント特典」開始--マイルが地域の商店街で利用可能に
2017/09/25 16:22
ジェットスター、モード学園・HALと連携--機内誌掲載のデザインコンペ実施
2017/09/25 13:34
ブリティッシュ、家庭ごみを燃料に--再生可能燃料開発企業と提携
2017/09/25 12:07
2017年09月22日(金)
IBEX、9/27にCRJ200退役記念フライト--CRJ700へ機種統一
2017/09/22 19:34
スターフライヤー、国際線業務経験者の正社員採用実施--2018年1月頃入社
2017/09/22 16:03
2017年09月21日(木)
ジェットスター、「スーパースターセール」新設--有料会員は先行購入可能
2017/09/21 14:02
JAL初の国内線仕様ボーイング787-8を2019年に導入--羽田＝伊丹線を中心に
2017/09/21 10:18
2017年09月20日(水)
エアバス、中国にA330のC&DC開設--欧州外で初のワイドボディ機向け施設
2017/09/20 18:02
ジェットスター、成田＝宮崎線就航へ--871円で「チキン南蛮路線」セールも
2017/09/20 16:11
2017年09月19日(火)
チャンミンとユノで「東方神起」完全体! チェジュ航空でチャンミングッズも
2017/09/19 09:34
2017年09月18日(月)
タイ・エアアジアX、関空＝ドンムアン増便記念で全線片道1万2,900円セール
2017/09/18 12:11
2017年09月17日(日)
関空第2ターミナルに和雑貨専門店「のレン」誕生--限定商品も展開
2017/09/17 07:00
空飛ぶクルマ「CARTIVATOR」が東京・愛知に拠点--"SkyDrive SD-01"の設計も
2017/09/17 06:30
2017年09月15日(金)
ジェットスター二期連続黒字--2017年度に23機目受領、2018年春に中部拠点化
2017/09/15 06:30
キャセイパシフィック、A321neo32機を確定発注--キャセイ・ドラゴンで導入
2017/09/15 06:00
2017年09月14日(木)
カンタス航空、関空＝シドニー線を通年運航に拡大--エアバスA330で週3便
2017/09/14 10:27
2017年09月13日(水)
ジェットスター・ジャパン、経営体制の変更で片岡優氏が代表取締役社長に
2017/09/13 16:02
エミレーツ、年内に100機目のエアバスA380受領--往復5万4400円～のセールも
2017/09/13 06:30
2017年09月12日(火)
フィンエアー、AI搭載チャットボット「Finn」開始--質問に動画も交えて対応
2017/09/12 15:26
航空業界ニュースをななめ読み 第7回 阪急電鉄の伊丹空港乗り入れが描く未来、エアアジア初の有人店舗の意義
2017/09/12 06:30
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