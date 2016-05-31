エアラインの2016年5月の新着記事一覧
2016年05月31日(火)
MRJの5月進捗 - 2号機が約130分間の初飛行、G7で地上オペレーション披露
2016/05/31 16:32
MRJ、試験2号機が初飛行--森本社長「初号機の初飛行同様に静かでスムーズ」
2016/05/31 15:03
2016年05月28日(土)
ANA、ベトナム航空提携で最終契約書 - コードシェアでマイル加算も可能に
2016/05/28 16:00
羽田空港、大韓航空の出火・緊急停止の影響で28日も7便欠航
2016/05/28 04:58
2016年05月27日(金)
成田空港、50億円かけ全トイレをユニバーサルデザインに--温水洗浄にも対応
2016/05/27 13:09
ANAが医師登録制度導入 - ドクターコールよりも迅速な救急医療へ
2016/05/27 06:30
熊本空港前に臨時食堂誕生--熊本地震で損傷したターミナル代わりの憩い空間
2016/05/27 06:00
2016年05月26日(木)
JAL、北海道の老舗「五島軒」を機内食に - 白い恋人やバターサンドも提供
2016/05/26 18:17
JAL×モスバーガー機内食「モス野菜バーガー」登場! "和"ソースにアレンジ
2016/05/26 17:22
2016年05月25日(水)
JAL、妊婦・子連れ旅行をサポート - 出産後のステイタス保有サービスを開始
2016/05/25 17:21
LCC・バニラエア、那覇＝桃園線就航へ - 台北へは成田・関空に続く3路線目
2016/05/25 15:27
伊勢志摩サミット、中部空港に到着する各国首脳をMIRAIとMRJがおもてなし
2016/05/25 10:10
2016年05月24日(火)
エアバス、A350のビジネスジェットをローンチ - 快適な客室空間を確保
2016/05/24 17:58
JALとANA、6月より熊本空港発着便を全便再開へ
2016/05/24 17:24
ホンダジェット、欧州航空安全局より型式証明を取得 - 販売は世界11拠点に
2016/05/24 13:45
2016年05月20日(金)
JAL、イベリア航空と共同事業へ - 国交省に独占禁止法適用除外を申請
2016/05/20 17:48
2016年05月18日(水)
ピーチ、「近大発うなぎ味のナマズごはん」で"おもしろい・美味しい"機内食
2016/05/18 19:04
2016年05月17日(火)
スクート、成田＝バンコク＝シンガポール線就航--新千歳線加え国内週23便に
2016/05/17 15:35
2016年05月16日(月)
世界最大のLCCアライアンス実現! バニラエア等8社がアジア太平洋地域を結ぶ
2016/05/16 17:52
2016年05月15日(日)
ハワイアン航空、羽田空港日米路線拡大で羽田＝コナ線開設--就航は10/30～
2016/05/15 07:30
2016年05月12日(木)
ANA、羽田＝ニューヨーク/シカゴと成田＝メキシコシティで北米・中南米拡大
2016/05/12 19:04
南米最大の航空会社「ラタム航空」ブランド発表 - 日本就航も視野に
2016/05/12 05:30
2016年05月10日(火)
MRJ、22回の飛行試験を経て今夏以降米国で飛行--三菱重工「中期経営計画」
2016/05/10 12:21
2016年05月09日(月)
カンタス、13年ぶりにパイロット制服を刷新 - B787-9導入への期待込め
2016/05/09 18:22
フィンエアー、福岡線初便はマリメッコ - 欧州航空会社最多の国内4路線目
2016/05/09 06:30
2016年05月08日(日)
デルタ、ボンバルディアCシリーズ最大の125機契約「一流のサービスを補完」
2016/05/08 07:00
2016年05月06日(金)
エアバス、A350-900でFAAからETOPS-180認可 - 年内にはETOPS-370取得へ
2016/05/06 11:02
エアバス新ベルーガ初号機、計画通り最終組み立ては2017年初頭を予定
2016/05/06 09:51
2016年05月05日(木)
ボーイング、737 MAXの高地フライト実施 - 「期待していた通りの性能」
2016/05/05 07:00
2016年05月02日(月)
デルタ、エアバスA321ceoを37機発注 - 計82機は主に米・モービルで製造
2016/05/02 19:24
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