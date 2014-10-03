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ぷちトレの2014年10月の新着記事一覧

2014年10月31日(金)

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経営統合を記念して「ニコニコ書店会議」開催、11月9日より全国10カ所で

10/31 22:35

2014年10月28日(火)

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「池袋ハロウィンコスプレフェス」来場者数は5万人突破、海外からも1万人

10/28 20:40

2014年10月27日(月)

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池袋パルコ屋上で踊ってみた! ニコニコ本社移転で池袋がサブカルの聖地に

10/27 12:13

2014年10月25日(土)

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東京都・池袋P’PARCOに新ニコニコ本社がグランドオープン -サブカルチャーの街"池袋"の新たなランドマークに

10/25 13:26

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秋秋葉原アイテム巡り - 『サイコブレイク』発売! 『SAO II』第1巻や『THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014』も大人気!!

10/25 05:00

2014年10月24日(金)

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ニコニコ×北斗の拳「niconico北斗の拳 大ひでぶ祭」開始!"北斗の萌"企画も

10/24 17:45

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ニコニコが11月6日より"ゆらチン"111時間チンアナゴ生中継、最新チンアナ事情

10/24 16:41

2014年10月21日(火)

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大好評を受けて週刊『マイ3Dプリンター』が2015年1月5日より全国発売决定

10/21 13:15

2014年10月19日(日)

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新生「ニコニコ本社」が池袋に誕生! 最新のニコ生スタジオやニコカフェを体験してきました

10/19 19:50

2014年10月18日(土)

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秋葉原アイテム巡り - 『ケイオスリングスIII プリクエル・トリロジー』発売! 水樹奈々や竹達彩奈の新譜、「セイバー・エクストラ」も登場

10/18 05:00

2014年10月16日(木)

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ドワンゴ歌舞伎座オフィス内に「どわんご保育園」開設、女性社員の声に応え

10/16 21:38

2014年10月14日(火)

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ニコニコ発! 『東京喰種』静止画MADコンテスト優勝者がテレビCMを制作へ

10/14 21:00

2014年10月11日(土)

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秋葉原アイテム巡り - 『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!』発売! 『仮面ライダードライブ』の変身ベルトも登場!!

10/11 05:00

2014年10月07日(火)

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池上彰×川上量生が"メディアの未来"を語る、10/15にニコニコチャンネル生中継

10/07 15:00

2014年10月06日(月)

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ニコニコ×アニメイトで「池袋ハロウィンコスプレフェス2014」開催

10/06 15:45

2014年10月04日(土)

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秋葉原アイテム巡り - サージュコンチェルトシリーズ2作や『KH -HD 2.5 リミックス-』が発売! 花澤香菜とμ'sの新譜もリリース!!

10/04 05:00

2014年10月03日(金)

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東京都・池袋P'PARCOに「エヴァストア」オープン -新作グッズなど店舗内を徹底紹介

10/03 16:18

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東京都・池袋P'PARCOに「EVANGELION STORE TOKYO-01」オープン

10/03 08:00

2014年10月01日(水)

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川上会長「それほど実感ない」ドワンゴ×KADOKAMA統合会見＆「ニコニコ書店会議」へ

10/01 11:05

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