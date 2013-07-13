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ぷちトレの2013年7月の新着記事一覧

2013年07月31日(水)

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インド版『巨人の星』日本逆上陸でニコニコ先行配信、ちゃぶ台返しなるか!?

07/31 12:35

2013年07月30日(火)

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「ニコニコ町会議」が香川県琴平町で開催、地元夏祭りにも例年4倍の来場者

07/30 22:00

2013年07月29日(月)

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そんなに煽って大丈夫か? ニコニコが"バルス祭り"会場開設、ラピュタ放送は8/2

07/29 13:50

2013年07月27日(土)

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歌舞伎座に引っ越したドワンゴの新社屋で、隠れミッキーならぬ"隠れニコニコ"を探す - 新オフィスに行ってみた

07/27 22:00

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秋葉原アイテム巡り - 『ドラゴンズクラウン』売れ行き好調! 『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ』『17才だよ?! ゆかりちゃん祭り!!』BD&DVDも発売!!

07/27 05:00

2013年07月26日(金)

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フジテレビ×ニコニコのコラボ番組第2弾『ボーカロイド歌謡祭』7/27放送

07/26 23:30

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ニコニコにクリプトン公式チャンネル開設、初音ミク情報や創作文化をサポート

07/26 20:30

2013年07月25日(木)

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テレビちゃんが立体機動装置を装備! 進撃の巨人×ニコニコで「進撃のニコ夏」

07/25 22:00

2013年07月24日(水)

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美人時計×通勤タイマーがコラボ「美人通勤タイマー」10月まで期間限定配信

07/24 12:20

2013年07月23日(火)

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「ニコニコ町会議全国ツアー」うどん県琴平町の詳細決定!うどん校体験入学も

07/23 22:00

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ニコ生の参院選特番で公表された当確予測、的中率97.52%だったことが判明

07/23 21:31

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ニコニコゲームマスター予選締切SPが本日19時よりニコ生、HGも参戦!

07/23 11:20

2013年07月22日(月)

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台湾のGカップカリスマレイヤー、ヴァネッサ・パンがコスプレ女戦士で登場

07/22 22:30

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声優・三森すずこ、初の写真集で「大人の雰囲気や部屋着姿をお見せします!」

07/22 21:00

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ミュージカル『テニスの王子様』が通算1,000回公演達成!主要キャストが挨拶

07/22 21:00

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水樹奈々がニコ生で「夏の奈々祭り」4夜連続放送、第4夜には本人も生出演

07/22 19:00

2013年07月20日(土)

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秋葉原アイテム巡り - 『マリオ&ルイージRPG4 ドリームアドベンチャー』発売! 『進撃の巨人』BD&&DVDもリリース開始

07/20 05:00

2013年07月19日(金)

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ももクロ妹分「チームしゃちほこ」777人限定イベント、本日17:30よりニコ生

07/19 12:00

2013年07月18日(木)

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PS Vitaでニコ生配信が可能に、らくがきや草生えたwコメントなど独自機能も

07/18 16:20

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大熱狂の「ボカニコナイト」前夜祭! 8/16には過去最大規模の新木場StudioCoastで「VocaNicoNight4」開催

07/18 15:01

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『ドラゴンクエストX』内を山本一太IT担当大臣が視察、7/19ニコニコで放送

07/18 12:30

2013年07月17日(水)

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『燃えよドラゴン』40周年、ニコ生で「オレたちのブルース・リー祭」開催

07/17 23:00

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主要9党の政策責任者が登壇する若者向けカンファレンス開催、ニコ生も中継

07/17 19:50

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約21万人が熱狂!「ニコニコ町会議」が"あまちゃん"岩手県洋野町で大盛況

07/17 12:06

2013年07月13日(土)

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【ジャパンエキスポ2013】フランス人が浴衣姿でダンス!

07/13 23:50

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【ジャパンエキスポ2013】フランス人カラオケ王座は?

07/13 22:07

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【ジャパンエキスポ2013】行列のできた日本企業ブース

07/13 20:41

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将棋「富士通杯達人戦」羽生善治三冠vs加藤一二三九段を7/21ニコ生完全生中継

07/13 16:10

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「ニコニコ夏マスター」出演者約170名一挙発表!ダンマスは今回がラスト公演に

07/13 15:40

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秋葉原アイテム巡り - 『Dead Island: Riptide』発売! RO-KYU-BU!が歌う「Get goal!」や戸松遥の11thシングルもリリース

07/13 05:00

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