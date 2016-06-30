鉄道の2016年6月の新着記事一覧
2016年06月30日(木)
JR西日本の車両・列車 第21回 阪和線用新型「225系5100番台」いよいよ7/1デビュー
2016/06/30 22:59
鉄道ニュース週報 第26回 東海道・山陽新幹線「N700S」車両個別の形式名はどうなる?
2016/06/30 08:00
2016年06月29日(水)
JR東日本、仙石東北ライン上り始発・下り最終が女川駅へ - 8/6直通運転開始
2016/06/29 23:45
JR東日本651系「伊豆クレイル」試乗会で東海道本線を走行 - 7/16デビューへ
2016/06/29 13:05
2016年06月28日(火)
JR北海道、留萌本線留萌～増毛間の廃止予定日繰上げ - 12/4が最終運行日に
2016/06/28 18:07
京阪電気鉄道、交野線ラッピング電車「キキ&ララトレイン」7/2から運転開始
2016/06/28 17:44
京阪電気鉄道13000系新造、「プレミアムカー」計画推進 - 2016年度投資計画
2016/06/28 17:22
JR九州「ななつ星 in 九州」8月から3泊4日コース一部変更 - 天草がルートに
2016/06/28 17:06
2016年06月27日(月)
相鉄いずみ野線、南万騎が原駅周辺地域の住民満足度は - 相鉄不動産が調査
2016/06/27 05:33
西武鉄道・新宿プリンスホテル、電車好き子供と家族の限定宿泊プラン発売へ
2016/06/27 05:23
小田急ロマンスカーで行く婚活ツアー10/22開催 - 海老名駅から乗車し箱根へ
2016/06/27 05:15
小田急ロマンスカーで江ノ島へ「メトロ湘南マリン号」「湘南マリン号」運転
2016/06/27 05:06
2016年06月26日(日)
JR九州、豊肥本線阿蘇～豊後荻間7/9運転再開 - 特急「九州横断特急」も運転
2016/06/26 08:30
JR西日本323系、大阪環状線イメージアップのため新型車両に施した工夫とは?
2016/06/26 07:30
2016年06月25日(土)
東武鉄道の車両・列車 第6回 200型「りょうもう」台鉄自強号「普悠瑪」デザインに
2016/06/25 17:30
鉄道トリビア 第360回 電車の運転中、運転士がガムを噛むことは認められている
2016/06/25 08:00
JR東海「N700S」東海道・山陽新幹線次期車両の確認試験車、2018年春完成へ
2016/06/25 02:16
2016年06月24日(金)
JR西日本323系、大阪環状線新型車両を公開! 103系・201系置換え - 写真95枚
2016/06/24 19:36
2016年06月23日(木)
富士急行「富士山ビュー特急」初の夜間運転も実施 - 富士山駅5周年イベント
2016/06/23 22:52
神戸電鉄「ディスコトレイン」7/30運行 - ディスコ全盛時代の雰囲気を再現
2016/06/23 19:34
東急電鉄、武蔵小杉駅・溝の口駅でマルチメディアホームドアの実証実験開始
2016/06/23 19:27
東武スカイツリーライン松原団地駅、2017年春「獨協大学前(草加松原)」駅に
2016/06/23 19:23
伊豆急行「上質な旅」提案する新たな列車が伊豆エリアに - 2017年運行開始
2016/06/23 19:16
JR東海「よい子はせんろに入らない」キャンペーン、線路の危険行為防止訴え
2016/06/23 11:22
2016年06月22日(水)
西日本鉄道、映画『ONE PIECE』ラッピング電車運行 - スタンプラリーも開催
2016/06/22 20:50
道南いさりび鉄道「ながまれ海峡号」9・10月実施分ツアーを発売 - 日本旅行
2016/06/22 20:46
西武秩父駅への臨時「SLパレオエクスプレス」乗入れ、大反響受け今夏も実施
2016/06/22 20:41
国土交通省、鉄道車両産業の海外展開促進に向け「競争力強化が必要」と分析
2016/06/22 15:54
2016年06月21日(火)
JR東日本、秋田駅に待合ラウンジ一体の観光拠点 - 秋田杉を使用した空間に
2016/06/21 17:28
JR東日本、五能線15駅にイラスト入り観光案内板 - 一部駅でリニューアルも
2016/06/21 17:21
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JRや、京急、西武、小田急、東武、京王などの私鉄も含め、最新車両や鉄道に関する耳寄り情報、さらにトリビアなどを徹底紹介。関東のみならず、阪急や南海など関西の鉄道会社や九州の或る列車やゆふいんの森などの観光列車のレポートもお届けします。