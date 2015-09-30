鉄道の2015年9月の新着記事一覧
2015年09月30日(水)
JR北海道、平均15%の列車減便・10駅程度の廃止打ち出す - 2016年3月実施へ
2015/09/30 17:45
京王線に緑のラッピング車両デビュー! 懐かしの2000系カラー復刻、高尾山PR
2015/09/30 16:53
JR西日本、エヴァ新幹線"500 TYPE EVA"に特別内装車&展示・体験ルーム設置
2015/09/30 15:15
2015年09月29日(火)
JR四国8000系「アンパンマン列車」登場! 岡山・高松～松山間で来春から運転
2015/09/29 20:52
JR西日本、特急「くろしお」289系試乗会10/17実施 - 和歌山～白浜間を走行
2015/09/29 20:42
西日本鉄道「水都」柳川観光列車10/4デビュー - 出発式開催、記念乗車券も
2015/09/29 20:32
2015年09月27日(日)
JR西日本「ICOCA」電子マネー10周年記念企画がスタート、記念グッズ発売も
2015/09/27 20:15
JR西日本「さよなら381系くろしお号記念入場券」 - 3,000部限定で10/1発売
2015/09/27 20:09
叡山電鉄「ノスタルジック731」90年前の電車をイメージ、9/27から運行開始
2015/09/27 19:57
えちぜん鉄道、北陸新幹線を走る - 福井～福井口間で仮線営業運転スタート
2015/09/27 19:49
列車ダイヤを楽しもう 第62回 東急田園都市線 - 通勤時間帯の急行を廃止、平行ダイヤのお手本を見せた
2015/09/27 06:30
2015年09月26日(土)
JR西日本683系、特急「サンダーバード」リニューアル車両が営業運転を開始
2015/09/26 21:05
鉄道トリビア 第323回 日本の鉄道車両のディーゼルエンジンを作っている会社は?
2015/09/26 08:00
2015年09月25日(金)
西日本鉄道、天神大牟田線西鉄柳川駅の橋上駅舎化完了 - 9/26から供用開始
2015/09/25 23:31
JR西日本683系、特急「サンダーバード」リニューアル車両を公開! 写真90枚
2015/09/25 23:25
JR西日本、「和と美」を再発見する観光列車「花嫁のれん」運行開始
PR 2015/09/25 09:28
2015年09月24日(木)
秩父鉄道、埼玉県熊谷市の誕生10周年記念したSL列車 - ヘッドマークも掲出
2015/09/24 20:23
東急電鉄「目黒線相互直通運転開始15周年記念イベント」目黒駅にて9/26開催
2015/09/24 20:13
京王電鉄、懐かしの2000系カラー復刻 - 高尾山イメージしたラッピング車両
2015/09/24 18:25
京王電鉄が事業用車両を新造、先頭部は黄色 - 総合高速検測車「DAX」を牽引
2015/09/24 17:54
東京都交通局、新型車両8900形の撮影会も - 「2015 荒川線の日」10/18開催
2015/09/24 11:51
2015年09月23日(水)
読む鉄道、観る鉄道 第65回 『「北斗星」乗車456回の記録』 - 忘れない、こんな列車旅があったことを
2015/09/23 06:30
2015年09月22日(火)
JR東日本の車両・列車 第40回 寝台特急「カシオペア」廃止へ - E26系を使用
2015/09/22 19:09
JR西日本、北陸新幹線開業から半年間の利用者数は482万人 - 前年の約3倍に
2015/09/22 14:50
JR西日本、北陸新幹線白山総合車両所を9/27一般公開 - W7系床下見学も実施
2015/09/22 14:34
埼玉高速鉄道、路線愛称を決める「総選挙」実施 - 最終候補3案から一般投票
2015/09/22 14:16
小田急電鉄、「D-ATS-P」全線で導入完了 - 新宿～新百合ヶ丘間でも使用開始
2015/09/22 14:04
泉北高速鉄道「トレインフェスタ」10/10開催 - 「ラピート」臨時直通運転も
2015/09/22 13:51
JR貨物「インド国貨物専用鉄道運営・維持管理支援プロジェクト」受託を発表
2015/09/22 13:41
JR九州「SUGOCA」宮崎県の12駅も利用可能エリアに! 11/14からサービス開始
2015/09/22 06:30
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JRや、京急、西武、小田急、東武、京王などの私鉄も含め、最新車両や鉄道に関する耳寄り情報、さらにトリビアなどを徹底紹介。関東のみならず、阪急や南海など関西の鉄道会社や九州の或る列車やゆふいんの森などの観光列車のレポートもお届けします。