鉄道の2015年8月の新着記事一覧
2015年08月31日(月)
JR九州「或る列車」車内の天井塗装に使われた塗料は? 「ななつ星」でも評価
2015/08/31 19:33
JR東日本「奥羽本線110周年キャンペーン」ED75形が牽引するイベント列車も
2015/08/31 18:50
JR東日本、津田沼駅の開業120周年イベントを9/21開催 - 記念スタンプも設置
2015/08/31 18:38
神奈川県海老名市、小田急電鉄が駅間地区の開発計画発表 - 2025年度完成へ
2015/08/31 18:33
JR東日本、田町～品川間新駅周辺「国際的に魅力あるまちづくり」概要を発表
2015/08/31 18:29
梅小路蒸気機関車館、営業最終日は1万1,206人来館 - 累計来館者数約849万人
2015/08/31 08:14
南海電鉄、本社ビル跡に新たなビル建設 - 9/1着工、2018年9月の完成めざす
2015/08/31 07:30
2015年08月30日(日)
列車ダイヤを楽しもう 第58回 ロングラン特急「しなの」の旅路 - 中央西線・篠ノ井線・信越本線
2015/08/30 08:00
梅小路蒸気機関車館、43年の歴史に幕 - 営業最終日は閉館記念のイベントも
2015/08/30 06:30
2015年08月29日(土)
JR東日本、盛岡SL検修庫の見学ツアー開催 - 機関車メンテナンス作業体験も
2015/08/29 20:53
東急電鉄「電車とバスの博物館」9月で一時閉館、来春リニューアルオープン
2015/08/29 20:44
南海電鉄、旧塗装「サザン」でファンミーティング - 鉄道好き芸人と交流も
2015/08/29 20:26
阪神電気鉄道、阪神本線の地下トンネル区間にて携帯電話通信サービスを開始
2015/08/29 19:36
新京成電鉄、くぬぎ山車両基地公開 - 「新京成サンクスフェスタ」10/24開催
2015/08/29 19:29
ドクターイエロー見学も! JR東海名古屋車両所を初公開 - 阪急交通社が企画
2015/08/29 19:24
京成津田沼駅、一部ホームで列車停止位置を変更 - トイレ新設、9/1供用開始
2015/08/29 19:09
鉄道トリビア 第319回 超電導リニアの試乗経験者はのべ10万人以上、意外と多い!?
2015/08/29 08:00
名鉄1200系リニューアル車両公開! 「パノラマsuper」愛称は残る? 写真44枚
2015/08/29 07:30
JR西日本、大阪環状線全駅の発車メロディを生演奏するイベントを9/13開催!
2015/08/29 07:00
JR四国「予土線3兄弟2015秋の遠足号」10/3運転 - 現行デザインはこれが最後
2015/08/29 07:00
流鉄流山線とアニメ『普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。』コラボ!
2015/08/29 07:00
JR東日本「秋のカシオペアクルーズ」第7弾! 東北・道南巡る3泊4日の旅発売
2015/08/29 07:00
阪堺電気軌道、上町線住吉～住吉公園間廃止へ! 現在の電車は朝7～8時台のみ
2015/08/29 06:30
小田急ロマンスカーの停車駅に海老名駅・伊勢原駅を追加 - 3月ダイヤ改正で
2015/08/29 06:30
2015年08月28日(金)
えちぜん鉄道9/27ダイヤ改正 - 北陸新幹線の高架橋で仮線営業、新駅開業も
2015/08/28 18:16
JR東海、東海道新幹線の脱線防止対策で新技術を開発 - 2020年の完了めざす
2015/08/28 08:00
2015年08月27日(木)
JR東海「超電導リニア体験乗車」10・11月開催分の募集開始! 約9,000席用意
2015/08/27 20:16
愛知県「リニア・鉄道館」新幹線の歴史を学ぶ体験型イベントを9/2から開催
2015/08/27 20:11
西日本鉄道、柳川観光列車「水都」デビューを前にプレミアム試乗会9/27開催
2015/08/27 20:04
JR東日本、首都圏で9/1防災訓練 - 東京都交通局・小田急電鉄も9/1訓練実施
2015/08/27 07:30
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JRや、京急、西武、小田急、東武、京王などの私鉄も含め、最新車両や鉄道に関する耳寄り情報、さらにトリビアなどを徹底紹介。関東のみならず、阪急や南海など関西の鉄道会社や九州の或る列車やゆふいんの森などの観光列車のレポートもお届けします。