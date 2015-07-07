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特撮の2015年7月の新着記事一覧

2015年07月31日(金)

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最新作『仮面ライダーゴースト』モチーフはお化け、偉人にフォームチェンジ

07/31 12:00

2015年07月29日(水)

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オールエンジン!仮面ライダードライブ タイプトライドロンTKシリーズで発売中

07/29 22:41

2015年07月28日(火)

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天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ!仮面ライダーストロンガー＆カブトローFiguarts化

07/28 21:00

2015年07月27日(月)

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田原総一朗「すさまじい話だけど、可愛い映画」- 『ラブ&ピース』トークショー

07/27 13:10

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『進撃の巨人』作者・諫山創氏の次作テーマはラップ!?「MCバトルに興味がある」

07/27 00:00

2015年07月26日(日)

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デェッドヒート!『仮面ライダードライブ』デッドヒートマッハS.H.Figuarts化

07/26 21:20

2015年07月25日(土)

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チョーゼツ!ニンジャァー!「アカニンジャー超絶」の変身アイテムが発売開始

07/25 23:45

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超巨大ウルトラセブンやバトルジオラマ -「ウルトラマンフェスティバル2015」の見どころはここだ!

07/25 22:00

2015年07月24日(金)

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「ウルトラマンフェスティバル」開幕! 今年のテーマは「超・体・感」- 注目は「巨大バトルジオラマ」

07/24 12:35

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『仮面ライダーカブト』CSMガタック＆ハイパーゼクター全貌は8/24、ティザー公開

07/24 11:45

2015年07月23日(木)

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『S.H.MonsterArts キングギドラ』SPカラー登場、3色の光線エフェクトも付属

07/23 20:30

2015年07月22日(水)

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映画『仮面ライダードライブ』完成!上遠野太洸「シンゴウアックスが大活躍します」

07/22 21:00

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実写版『進撃の巨人』完成!樋口監督「漫画を読んだ時の衝動でここまできた」

07/22 12:30

2015年07月21日(火)

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強くなったな、ザック『仮面ライダー鎧武外伝』マロンエナジーロックシード登場

07/21 13:10

2015年07月20日(月)

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『炎神戦隊ゴーオンジャー』ゴーオンブルー役の片岡信和、7/30にCDデビュー

07/20 10:00

2015年07月19日(日)

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「ニンニンジャー」3番目の巨大ロボ『DXライオンハオー』発売、2モードに変形

07/19 08:30

2015年07月18日(土)

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最新技術で蘇った初代ウルトラマンの映像が話題に、50周年の2016年に何が起こる?

07/18 17:21

2015年07月17日(金)

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特技監督・田口清隆が語る、特撮怪獣映画としての『ラブ＆ピース』-「特撮ファンには見逃してほしくない」

07/17 14:43

2015年07月16日(木)

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大反響の『ウルトラマンX』第1話が7月17日18時よりYouTubeで見逃し配信開始

07/16 19:20

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実写版『進撃の巨人』LAプレミアでハリウッド進撃、三浦春馬「人生を捧げた映画」

07/16 13:55

2015年07月15日(水)

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『ウルトラマンX』第1話放送、田口監督入魂の怪獣特撮にTwitterで反響続々

07/15 22:39

2015年07月14日(火)

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『ウルトラマンX』Xioの多変型ビークル「スカイマスケッティ」が発売中!

07/14 19:20

2015年07月13日(月)

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『ウルトラマンX』放送直前、5～7歳の子供と母親がウルトラ座談会開催 - 受け継がれるウルトラコミュニケーション

07/13 19:30

2015年07月11日(土)

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バルタン星人とダダが渋谷パルコを襲撃して猛抗議「ウルトラマンの日、反対!」

07/11 22:50

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『牙狼』シリーズ10周年!黄金騎士ガロ(冴島鋼牙)が完全新規造形で魔戒可動に

07/11 01:00

2015年07月10日(金)

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『牙狼＜GARO＞』第13話はお色気回?ダチョウ倶楽部・肥後＆今井メロが出演へ

07/10 19:00

2015年07月09日(木)

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お待たせしやした!『ニンニンジャー』ロデオマルが「戦隊職人」第5弾に登場

07/09 12:50

2015年07月08日(水)

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ミスターナックルマン!「仮面ライダーナックル クルミアームズ」Figuarts化

07/08 20:30

2015年07月07日(火)

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『ウルトラマンティガ』グリッターティガ＆カミーラがセットでULTRA-ACT化

07/07 20:30

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俺は走る!誰が相手でも!仮面ライダードライブ タイプフォーミュラがFiguarts化

07/07 19:30

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