特撮の2015年7月の新着記事一覧
2015年07月31日(金)
最新作『仮面ライダーゴースト』モチーフはお化け、偉人にフォームチェンジ
07/31 12:00
2015年07月29日(水)
オールエンジン!仮面ライダードライブ タイプトライドロンTKシリーズで発売中
07/29 22:41
2015年07月28日(火)
天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ!仮面ライダーストロンガー＆カブトローFiguarts化
07/28 21:00
2015年07月27日(月)
田原総一朗「すさまじい話だけど、可愛い映画」- 『ラブ&ピース』トークショー
07/27 13:10
『進撃の巨人』作者・諫山創氏の次作テーマはラップ!?「MCバトルに興味がある」
07/27 00:00
2015年07月26日(日)
デェッドヒート!『仮面ライダードライブ』デッドヒートマッハS.H.Figuarts化
07/26 21:20
2015年07月25日(土)
チョーゼツ!ニンジャァー!「アカニンジャー超絶」の変身アイテムが発売開始
07/25 23:45
2015年07月24日(金)
『仮面ライダーカブト』CSMガタック＆ハイパーゼクター全貌は8/24、ティザー公開
07/24 11:45
2015年07月23日(木)
『S.H.MonsterArts キングギドラ』SPカラー登場、3色の光線エフェクトも付属
07/23 20:30
2015年07月22日(水)
映画『仮面ライダードライブ』完成!上遠野太洸「シンゴウアックスが大活躍します」
07/22 21:00
実写版『進撃の巨人』完成!樋口監督「漫画を読んだ時の衝動でここまできた」
07/22 12:30
2015年07月21日(火)
強くなったな、ザック『仮面ライダー鎧武外伝』マロンエナジーロックシード登場
07/21 13:10
2015年07月20日(月)
『炎神戦隊ゴーオンジャー』ゴーオンブルー役の片岡信和、7/30にCDデビュー
07/20 10:00
2015年07月19日(日)
「ニンニンジャー」3番目の巨大ロボ『DXライオンハオー』発売、2モードに変形
07/19 08:30
2015年07月18日(土)
最新技術で蘇った初代ウルトラマンの映像が話題に、50周年の2016年に何が起こる?
07/18 17:21
2015年07月17日(金)
2015年07月16日(木)
大反響の『ウルトラマンX』第1話が7月17日18時よりYouTubeで見逃し配信開始
07/16 19:20
実写版『進撃の巨人』LAプレミアでハリウッド進撃、三浦春馬「人生を捧げた映画」
07/16 13:55
2015年07月15日(水)
『ウルトラマンX』第1話放送、田口監督入魂の怪獣特撮にTwitterで反響続々
07/15 22:39
2015年07月14日(火)
『ウルトラマンX』Xioの多変型ビークル「スカイマスケッティ」が発売中!
07/14 19:20
2015年07月13日(月)
2015年07月11日(土)
バルタン星人とダダが渋谷パルコを襲撃して猛抗議「ウルトラマンの日、反対!」
07/11 22:50
『牙狼』シリーズ10周年!黄金騎士ガロ(冴島鋼牙)が完全新規造形で魔戒可動に
07/11 01:00
2015年07月10日(金)
『牙狼＜GARO＞』第13話はお色気回?ダチョウ倶楽部・肥後＆今井メロが出演へ
07/10 19:00
2015年07月09日(木)
お待たせしやした!『ニンニンジャー』ロデオマルが「戦隊職人」第5弾に登場
07/09 12:50
2015年07月08日(水)
ミスターナックルマン!「仮面ライダーナックル クルミアームズ」Figuarts化
07/08 20:30
2015年07月07日(火)
『ウルトラマンティガ』グリッターティガ＆カミーラがセットでULTRA-ACT化
07/07 20:30
俺は走る!誰が相手でも!仮面ライダードライブ タイプフォーミュラがFiguarts化
07/07 19:30
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