特撮の2013年4月の新着記事一覧
2013年04月28日(日)
白石隼也「特撮ファンはものすごく熱い!」総勢26名が結集した『スーパーヒーロー大戦Z』初日
04/28 21:00
2013年04月26日(金)
誰でもショッカーになれる戦闘員パーカー登場! 昭和の東映特撮グッズ勢揃い
04/26 20:00
仮面ラジレンジャーに『宇宙刑事ギャバン』type役の石垣佑磨が出演決定!
04/26 19:00
『獣電戦隊キョウリュウジャー』が親子向け絵本アプリ「こえほん」に登場
04/26 18:30
2013年04月17日(水)
ライダー、戦隊、宇宙刑事が集結!『スーパーヒーロー大戦Z』でアベンジャーズ超え!
04/17 00:50
2013年04月15日(月)
2013年04月12日(金)
円谷プロ創立50周年で新ヒーロー発表! その名も『ウルトラマンギンガ』
04/12 18:47
2013年04月11日(木)
鈴村×神谷『仮面ラジレンジャー』にハリケンジャーの2人がゲスト出演決定!
04/11 20:00
円谷プロ創立50周年企画! ダイドーコラボで『ウルトラマン』プルバック展開
04/11 18:30
2013年04月09日(火)
不朽の名作 『ウルトラセブン』のオールメカニックを徹底解説する一冊登場
04/09 22:00
2013年04月03日(水)
長石多可男監督が死去、仮面ライダーやスーパー戦隊など東映特撮を支える
04/03 23:30
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