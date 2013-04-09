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特撮の2013年4月の新着記事一覧

2013年04月28日(日)

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白石隼也「特撮ファンはものすごく熱い!」総勢26名が結集した『スーパーヒーロー大戦Z』初日

04/28 21:00

2013年04月26日(金)

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誰でもショッカーになれる戦闘員パーカー登場! 昭和の東映特撮グッズ勢揃い

04/26 20:00

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仮面ラジレンジャーに『宇宙刑事ギャバン』type役の石垣佑磨が出演決定!

04/26 19:00

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『獣電戦隊キョウリュウジャー』が親子向け絵本アプリ「こえほん」に登場

04/26 18:30

2013年04月17日(水)

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ライダー、戦隊、宇宙刑事が集結!『スーパーヒーロー大戦Z』でアベンジャーズ超え!

04/17 00:50

2013年04月15日(月)

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AKB48田名部未来が隊員服姿で感激! 樋口監督から『エヴァ』庵野監督秘話も飛び出した「ウルトラマンだけじゃない上映会」

04/15 22:30

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創立50周年を迎えた円谷プロ、2013年の柱となる3大コンテンツとは? - 事業説明会の発表内容まとめ

04/15 21:00

2013年04月12日(金)

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円谷プロ創立50周年で新ヒーロー発表! その名も『ウルトラマンギンガ』

04/12 18:47

2013年04月11日(木)

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鈴村×神谷『仮面ラジレンジャー』にハリケンジャーの2人がゲスト出演決定!

04/11 20:00

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円谷プロ創立50周年企画! ダイドーコラボで『ウルトラマン』プルバック展開

04/11 18:30

2013年04月09日(火)

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不朽の名作 『ウルトラセブン』のオールメカニックを徹底解説する一冊登場

04/09 22:00

2013年04月03日(水)

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長石多可男監督が死去、仮面ライダーやスーパー戦隊など東映特撮を支える

04/03 23:30

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仮面ライダーやスーパー戦隊シリーズ、ウルトラマンなどの特撮作品の情報をご紹介。関連情報も充実。

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