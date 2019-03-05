将棋の2019年3月の新着記事一覧
2019年03月30日(土)
藤井七段、2018年度を「勝負手の銀」で勝利締め 勝率歴代記録3位に
03/30 12:30
2019年03月29日(金)
女流棋界に強力新人誕生! 加藤桃子奨励会員が4月から女流棋士に
03/29 11:00
2019年03月28日(木)
春の風物詩「椿山荘決戦」 佐藤天vs豊島の名人戦迫る
03/28 11:30
2019年03月27日(水)
4年半ぶり海外対局! 高見vs永瀬の叡王戦七番勝負まもなく開幕
03/27 06:00
2019年03月26日(火)
2000年度 驚異の89局、68勝を記録した羽生九段
03/26 06:00
2019年03月23日(土)
中学生棋士の系譜 第11回 「光速」と呼ばれし最年少名人 谷川浩司5
03/23 08:30
2019年03月22日(金)
2017年度に藤井聡太七段独占の記録4部門 2018年度は誰の手に?
03/22 10:15
2019年03月20日(水)
渡辺棋王の7連覇とタイトル戦連覇記録の話～第44期棋王戦五番勝負
03/20 11:00
2019年03月19日(火)
羽生九段が11回目のNHK杯制覇! 一般棋戦優勝回数歴代1位に
03/19 11:15
2019年03月18日(月)
渡辺二冠と木村九段がA級へ復帰 第77期順位戦B級1組
03/18 19:30
2019年03月14日(木)
羽生九段、復位・通算100期への第一歩 第90期棋聖戦決勝トーナメント1回戦
03/14 19:00
2019年03月13日(水)
永瀬、千田の1期抜けなるか 3/13第77期順位戦B級2組最終局
03/13 20:00
棋界ナンバー1の振り飛車使い久保九段、藤井七段止める - 棋聖戦二次予選
03/13 07:00
2019年03月12日(火)
広瀬竜王が粘り腰、渡辺棋王のストレート防衛阻止 - 第44期棋王戦五番勝負
03/12 11:00
2019年03月11日(月)
里見四冠 いざ五冠返り咲きの勝負へ! 第12期マイナビ女子オープン
03/11 11:30
2019年03月08日(金)
杉本昌隆八段、近藤誠也新六段がB級2組へ昇級
03/08 11:00
2019年03月06日(水)
超一流棋士も経験した「足踏み」～藤井聡太七段昇級ならず
03/06 18:30
2019年03月05日(火)
順位戦C級1組 8勝1敗で並ぶ4棋士、5日に運命の最終局
03/05 18:00
豊島二冠が佐藤名人への挑戦権を獲得 第77期Ａ級順位戦
03/05 11:30
2019年03月02日(土)
中学生棋士の系譜 第10回 「光速」と呼ばれし最年少名人 谷川浩司4
03/02 09:00
2019年03月01日(金)
決戦の地は家康公縁の地 3/1 A級順位戦最終局
03/01 11:00
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