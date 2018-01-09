ゲームの2018年1月の新着記事一覧
2018年01月31日(水)
「ロックマン」初代ロックマンの大ヒットプラキットが再生産決定
01/31 11:12
2018年01月26日(金)
2月4日の「ぷよの日」に『ぷよきねんテレビ2018』配信
01/26 18:01
『D×2 真・女神転生リベレーション』100万DL記念イベント開催
01/26 18:00
2018年01月25日(木)
デートにもって”コイ”!? 「一番くじ ポケモンリサーチ～コイキング～」が魅力的すぎる!
PR 01/25 21:08
2018年01月24日(水)
2018年01月23日(火)
『デレマス』パーティタイム・ゴールド衣装の島村卯月が立体化
01/23 19:44
コロプラ新作は美少女×メカ×中小企業!?『アリス・ギア・アイギス』配信
01/23 17:53
『アイドルマスター SideM』全46人のアイドル達が一番くじに集結
01/23 00:00
2018年01月22日(月)
『D×2 真・女神転生リベレーション』配信開始
01/22 18:46
『コトダマン』クローズドβテスト参加者募集&命名キャンペーン開催中
01/22 18:44
2018年01月19日(金)
『Ｄ×２ 真・女神転生リベレーション』第1章までをレビュー! キーワードは「ソーシャル」
01/19 21:00
EXILE THE SECOND、『ガンダムヒーローズ』のゲーム主題歌を担当
01/19 00:27
2018年01月18日(木)
『ロックマン ゼロ』ゼロのプラキットがリパッケージ版で登場
01/18 20:46
2018年01月17日(水)
『D×2 真・女神転生』配信時期が1月22日週に決定
01/17 14:00
2018年01月11日(木)
『ポケモン』ゲンガーが一番くじに、"したでなめる"ネックウォーマーなど
01/11 22:52
『D×2 真・女神転生』事前登録50万突破、報酬悪魔がアリアンロッドに
01/11 22:47
2018年01月10日(水)
『コトダマン』事前登録3万突破で新日本プロレス内藤哲也選手が登場
01/10 17:07
『おそ松さん』が『ぷよクエ』に登場、コラボイベントが1月13日開催
01/10 14:53
2018年01月09日(火)
『Fate/Grand Order』ジャンヌ・ダルク[オルタ]が私服ver.で立体化
01/09 17:24
『夢色キャスト』が秋葉原BAYHOTELとコラボ、2月2日から開始
01/09 16:43
『デジモン』復刻版「デジモンペンデュラムver.20th」発売決定
01/09 11:00
2018年01月08日(月)
【1名様】PS4ソフト『龍が如く 極2』- マイナビニュースホビー・お年玉プレゼントその24
01/08 21:00
2018年01月07日(日)
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このカテゴリーについて （エンタメトップ > ホビー > ゲーム）
ゲーム業界を幅広くカバー。最新ゲーム情報はもちろん、やりこみレビューも要注目。