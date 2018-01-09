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ゲームの2018年1月の新着記事一覧

2018年01月31日(水)

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「ロックマン」初代ロックマンの大ヒットプラキットが再生産決定

01/31 11:12

2018年01月26日(金)

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【3名様】『ディシディアFF NT アルティマニア』『FF DOT』セット - マイナビニュースホビー・お年玉プレゼントその33

01/26 21:00

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2月4日の「ぷよの日」に『ぷよきねんテレビ2018』配信

01/26 18:01

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『D×2 真・女神転生リベレーション』100万DL記念イベント開催

01/26 18:00

2018年01月25日(木)

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デートにもって”コイ”!? 「一番くじ ポケモンリサーチ～コイキング～」が魅力的すぎる!

PR 01/25 21:08

2018年01月24日(水)

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『プリリズ』『プリパラ』新作は『キラッとプリ☆チャン』、キャストは林鼓子、久保田未夢、厚木那奈美 - テーマは「動画サイト」と「自分発信」

01/24 14:27

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2017年最後の『アイドルマスター ミリオンライブ！』は「ありがサンキュー!」で締めくくり - 「MTG02」「MS04」発売記念イベントレポート

01/24 11:30

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第2部ストーリー配信&新曲決定 -『アニドルカラーズ』CDリリース記念イベント「Ride on☆7Dream Fes.」レポ

01/24 07:02

2018年01月23日(火)

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『デレマス』パーティタイム・ゴールド衣装の島村卯月が立体化

01/23 19:44

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コロプラ新作は美少女×メカ×中小企業!?『アリス・ギア・アイギス』配信

01/23 17:53

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『アイドルマスター SideM』全46人のアイドル達が一番くじに集結

01/23 00:00

2018年01月22日(月)

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「ファイナルファンタジー」30周年記念「別れの物語展」開幕 - エアリス最期の言葉や『FF15』幻の結婚式も

01/22 19:20

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『D×2 真・女神転生リベレーション』配信開始

01/22 18:46

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『コトダマン』クローズドβテスト参加者募集&命名キャンペーン開催中

01/22 18:44

2018年01月19日(金)

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『Ｄ×２ 真・女神転生リベレーション』第1章までをレビュー! キーワードは「ソーシャル」

01/19 21:00

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EXILE THE SECOND、『ガンダムヒーローズ』のゲーム主題歌を担当

01/19 00:27

2018年01月18日(木)

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『ロックマン ゼロ』ゼロのプラキットがリパッケージ版で登場

01/18 20:46

2018年01月17日(水)

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TVアニメ新シリーズやe-Sports競技認定タイトルに決定など新発表が満載! -「パズドラプロジェクト2018」メディア発表会

01/17 14:25

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『D×2 真・女神転生』配信時期が1月22日週に決定

01/17 14:00

2018年01月11日(木)

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『ポケモン』ゲンガーが一番くじに、"したでなめる"ネックウォーマーなど

01/11 22:52

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『D×2 真・女神転生』事前登録50万突破、報酬悪魔がアリアンロッドに

01/11 22:47

2018年01月10日(水)

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『コトダマン』事前登録3万突破で新日本プロレス内藤哲也選手が登場

01/10 17:07

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『おそ松さん』が『ぷよクエ』に登場、コラボイベントが1月13日開催

01/10 14:53

2018年01月09日(火)

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【3名様】『オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-』2018年卓上カレンダー - マイナビニュースホビー・お年玉プレゼントその26

01/09 19:00

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『Fate/Grand Order』ジャンヌ・ダルク[オルタ]が私服ver.で立体化

01/09 17:24

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【5名様】『ソラとウミのアイダ』よりオリジナル缶バッジ6個セット - マイナビニュースホビー・お年玉プレゼントその25

01/09 17:00

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『夢色キャスト』が秋葉原BAYHOTELとコラボ、2月2日から開始

01/09 16:43

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『デジモン』復刻版「デジモンペンデュラムver.20th」発売決定

01/09 11:00

2018年01月08日(月)

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【1名様】PS4ソフト『龍が如く 極2』- マイナビニュースホビー・お年玉プレゼントその24

01/08 21:00

2018年01月07日(日)

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【3名様】『夢色キャスト』ポケットティッシュポーチ&クリアファイル4種セット - マイナビニュースホビー・お年玉プレゼントその20

01/07 19:00

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