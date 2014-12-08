ゲームの2014年12月の新着記事一覧
2014年12月31日(水)
艦これ・金剛型四姉妹の末っ子「霧島」がねんどろいど化、付属パーツ満載
12/31 17:10
『遊戯王』待望のブラック・マジシャン・ガールのフィギュア4月に再販决定!
12/31 15:00
2014年12月30日(火)
『ソードアート・オンラインII』キリトGGOver.がfigmaで立体化、予約受付中
12/30 20:30
2014年12月29日(月)
『妖怪ウォッチ』キング・クリームソーダとDream5、止まらぬ"妖怪ブーム"を実感
12/29 22:45
2014年12月28日(日)
アワワワワ…『S.H.Figuarts ヨッシー』登場!マリオ＆ルイージも搭乗可能
12/28 20:00
6つのゲームとライブで2014年を楽しく振り返る - 『ミリオンラジオ』年末公開録音レポート
12/28 20:00
2014年12月24日(水)
2014年12月23日(火)
『キューポッシュ 天海春香(スターピースメモリーズ)』ワンフェス限定販売
12/23 21:11
紅白歌合戦で嵐と妖怪ウォッチがコラボ!ジバニャンたちが「A・RA・SHI」を歌う
12/23 07:25
2014年12月22日(月)
「ぷよぷよ!!クエスト」が期間限定イベント「聖夜のプレゼント祭り」開催中
12/22 19:37
2014年12月20日(土)
『妖怪ウォッチ』初日、日野社長「世界中で放送が始まります」海外展開に意欲
12/20 17:10
2014年12月19日(金)
『翠星のガルガンティア』謎のロボットの設定公開、全話無料放送も決定
12/19 21:00
『ニセコイ』ヒロイン4人がねんどろいどに揃い踏み! 可愛いすぎる橘万里花
12/19 13:15
2014年12月18日(木)
サガシリーズ最新作はPS Vita用『SAGA2015(仮)』＆PC用『インペリアル サガ』
12/18 21:35
『マブラヴ』「武御雷 Type-00F 月詠 真那機」がVer.1.5で再度プラモデル化
12/18 20:25
2014年12月16日(火)
『テイルズ オブ』人気キャラが彩られた2014年限定クリスマスケーキ登場!
12/16 22:25
『ドラマダ』ねんどろいど第2弾は天才ライマー・ノイズ!ウサギモドキも付属
12/16 21:20
2014年12月15日(月)
キング・クリームソーダが2015年も妖怪大旋風を宣言!『映画 妖怪ウォッチ』
12/15 14:05
2014年12月14日(日)
「セガネットワークス ファン感謝祭2014」チェンクロコスプレイヤーが集結!
12/14 20:40
『Fate/stay night』アーチャーがねんどろいど化!予約特典は英霊召喚シート
12/14 20:30
2014年12月13日(土)
『妖怪ウォッチ2 真打』発売、早朝の池袋に老若男女約100人が列をなす
12/13 15:40
2014年12月12日(金)
「ポケモンセンターメガトウキョー」オープン!りさチュウ姿の吉木りさ大興奮
12/12 20:20
2014年12月11日(木)
ドーモ、ハトリ・ハンゾウです『戦国大戦』忍殺・服部半蔵がfigmaで立体化
12/11 22:01
2014年12月10日(水)
『シアトリズム ドラゴンクエスト』3月発売!すぎやまこういちの名曲が音ゲーに
12/10 18:10
2014年12月09日(火)
『ガールフレンド(仮)』椎名心実＆クロエがねんどろいど化、ボイスユニット付
12/09 20:00
2014年12月08日(月)
『BROTHERS CONFLICT』MyDear☆クッションがコトブキヤショップ限定販売
12/08 19:30
PS3『アイドルマスター ワンフォーオール』、カタログ第8号で伊吹翼が参戦
12/08 12:00
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