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ゲームの2014年12月の新着記事一覧

2014年12月31日(水)

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艦これ・金剛型四姉妹の末っ子「霧島」がねんどろいど化、付属パーツ満載

12/31 17:10

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『遊戯王』待望のブラック・マジシャン・ガールのフィギュア4月に再販决定!

12/31 15:00

2014年12月30日(火)

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『ソードアート・オンラインII』キリトGGOver.がfigmaで立体化、予約受付中

12/30 20:30

2014年12月29日(月)

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『妖怪ウォッチ』キング・クリームソーダとDream5、止まらぬ"妖怪ブーム"を実感

12/29 22:45

2014年12月28日(日)

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アワワワワ…『S.H.Figuarts ヨッシー』登場!マリオ＆ルイージも搭乗可能

12/28 20:00

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6つのゲームとライブで2014年を楽しく振り返る - 『ミリオンラジオ』年末公開録音レポート

12/28 20:00

2014年12月24日(水)

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ハンターランク999の猛者も! 女子ハンター100名以上が集結した「モンハン女子会」に潜入してきました

12/24 20:10

2014年12月23日(火)

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『キューポッシュ 天海春香(スターピースメモリーズ)』ワンフェス限定販売

12/23 21:11

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紅白歌合戦で嵐と妖怪ウォッチがコラボ!ジバニャンたちが「A・RA・SHI」を歌う

12/23 07:25

2014年12月22日(月)

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「BEMANIシリーズ」の楽曲をライブプレイ! 『EXIT TUNES DANCE PARTY ～beatnation RHYZE music council～』が開催

12/22 22:38

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「ぷよぷよ!!クエスト」が期間限定イベント「聖夜のプレゼント祭り」開催中

12/22 19:37

2014年12月20日(土)

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『妖怪ウォッチ』初日、日野社長「世界中で放送が始まります」海外展開に意欲

12/20 17:10

2014年12月19日(金)

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『翠星のガルガンティア』謎のロボットの設定公開、全話無料放送も決定

12/19 21:00

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『ニセコイ』ヒロイン4人がねんどろいどに揃い踏み! 可愛いすぎる橘万里花

12/19 13:15

2014年12月18日(木)

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サガシリーズ最新作はPS Vita用『SAGA2015(仮)』＆PC用『インペリアル サガ』

12/18 21:35

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『マブラヴ』「武御雷 Type-00F 月詠 真那機」がVer.1.5で再度プラモデル化

12/18 20:25

2014年12月16日(火)

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『テイルズ オブ』人気キャラが彩られた2014年限定クリスマスケーキ登場!

12/16 22:25

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『ドラマダ』ねんどろいど第2弾は天才ライマー・ノイズ!ウサギモドキも付属

12/16 21:20

2014年12月15日(月)

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キング・クリームソーダが2015年も妖怪大旋風を宣言!『映画 妖怪ウォッチ』

12/15 14:05

2014年12月14日(日)

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「セガネットワークス ファン感謝祭2014」チェンクロコスプレイヤーが集結!

12/14 20:40

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『Fate/stay night』アーチャーがねんどろいど化!予約特典は英霊召喚シート

12/14 20:30

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フレッシュで自由なメンバーならではのカオスな楽しさ! 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY05&06」発売記念イベント

12/14 16:34

2014年12月13日(土)

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『妖怪ウォッチ2 真打』発売、早朝の池袋に老若男女約100人が列をなす

12/13 15:40

2014年12月12日(金)

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これはもはや別ゲームである - FPSモード搭載で超絶進化を遂げたPS4/Xbox One版『グランド・セフト・オートV』

12/12 21:00

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「ポケモンセンターメガトウキョー」オープン!りさチュウ姿の吉木りさ大興奮

12/12 20:20

2014年12月11日(木)

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ドーモ、ハトリ・ハンゾウです『戦国大戦』忍殺・服部半蔵がfigmaで立体化

12/11 22:01

2014年12月10日(水)

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『シアトリズム ドラゴンクエスト』3月発売!すぎやまこういちの名曲が音ゲーに

12/10 18:10

2014年12月09日(火)

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『ガールフレンド(仮)』椎名心実＆クロエがねんどろいど化、ボイスユニット付

12/09 20:00

2014年12月08日(月)

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『BROTHERS CONFLICT』MyDear☆クッションがコトブキヤショップ限定販売

12/08 19:30

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PS3『アイドルマスター ワンフォーオール』、カタログ第8号で伊吹翼が参戦

12/08 12:00

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