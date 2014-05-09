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ゲームの2014年5月の新着記事一覧

2014年05月29日(木)

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『劇場版アイカツ!』公開日は12/13に決定、カード付前売券は8月より発売開始

05/29 18:30

2014年05月28日(水)

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『妖怪ウォッチ』ゲーム販売本数が発売46週目で100万本突破、異例の大ブレイク

05/28 18:50

2014年05月27日(火)

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1,000円分の「PS Store チケット」プレゼント-『共闘ギルド』キャンペーン

05/27 21:07

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『アイカツ！』プロジェクションマッピングを駆使したSPライブが8月開催へ

05/27 14:20

2014年05月23日(金)

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『妖怪ウォッチ2』TVCMで「ようかい体操第一」を踊るエキストラ1,000人募集

05/23 17:50

2014年05月22日(木)

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コトブキヤ『メダロット』プラモの第6弾はサイカチス、レクリスモードも再現

05/22 20:00

2014年05月20日(火)

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『Fate/EXTRA』赤い衣装を纏ったセイバーがフィギュアに、2014年10月発売へ

05/20 21:00

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ナムコの名作『ワルキューレの伝説』のワルキューレがプラモデルで立体化!

05/20 20:30

2014年05月16日(金)

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映画や『Ｘ・Ｙ』と連動した『とうぞくと1000びきのポケモン』が3DSで無料配信

05/16 21:00

2014年05月15日(木)

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PS3『アイドルマスター ワンフォーオール』、DLCカタログ創刊号をチェック

05/15 13:32

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PS3『アイドルマスター ワンフォーオール』、作品の魅力をおさらい!

05/15 13:31

2014年05月14日(水)

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『ぷよぷよ!!クエスト』900万DL突破、魔導石＆コインプレゼントキャンペーン

05/14 21:00

2014年05月09日(金)

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『うたの☆プリンスさまっ♪』ステーショナリーグッズが2014年8月より登場

05/09 22:30

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『ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア』11月に全世界同時発売

05/09 16:45

2014年05月08日(木)

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『モンスターハンターポータブル 2nd G』iOSアプリで登場――操作感は? グラフィックは? 課金なしの理由とは?

05/08 13:50

2014年05月07日(水)

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『ロマンシング サ・ガ』のサントラがリマスター版で復活、収録曲はイトケン監修

05/07 22:00

2014年05月05日(月)

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イマドキ女子たちがハマっているゲームアプリって？-癒し度・爽快度バツグンの●●が人気と判明

PR 05/05 12:00

2014年05月02日(金)

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『スーパーダンガンロンパ2』ARTFX Jで立体化、第1弾は日向創、第2弾は狛枝凪斗

05/02 21:00

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