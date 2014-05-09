ゲームの2014年5月の新着記事一覧
2014年05月29日(木)
『劇場版アイカツ!』公開日は12/13に決定、カード付前売券は8月より発売開始
05/29 18:30
2014年05月28日(水)
『妖怪ウォッチ』ゲーム販売本数が発売46週目で100万本突破、異例の大ブレイク
05/28 18:50
2014年05月27日(火)
1,000円分の「PS Store チケット」プレゼント-『共闘ギルド』キャンペーン
05/27 21:07
『アイカツ！』プロジェクションマッピングを駆使したSPライブが8月開催へ
05/27 14:20
2014年05月23日(金)
『妖怪ウォッチ2』TVCMで「ようかい体操第一」を踊るエキストラ1,000人募集
05/23 17:50
2014年05月22日(木)
コトブキヤ『メダロット』プラモの第6弾はサイカチス、レクリスモードも再現
05/22 20:00
2014年05月20日(火)
『Fate/EXTRA』赤い衣装を纏ったセイバーがフィギュアに、2014年10月発売へ
05/20 21:00
ナムコの名作『ワルキューレの伝説』のワルキューレがプラモデルで立体化!
05/20 20:30
2014年05月16日(金)
映画や『Ｘ・Ｙ』と連動した『とうぞくと1000びきのポケモン』が3DSで無料配信
05/16 21:00
2014年05月15日(木)
PS3『アイドルマスター ワンフォーオール』、DLCカタログ創刊号をチェック
05/15 13:32
PS3『アイドルマスター ワンフォーオール』、作品の魅力をおさらい!
05/15 13:31
2014年05月14日(水)
『ぷよぷよ!!クエスト』900万DL突破、魔導石＆コインプレゼントキャンペーン
05/14 21:00
2014年05月09日(金)
『うたの☆プリンスさまっ♪』ステーショナリーグッズが2014年8月より登場
05/09 22:30
『ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア』11月に全世界同時発売
05/09 16:45
2014年05月08日(木)
2014年05月07日(水)
『ロマンシング サ・ガ』のサントラがリマスター版で復活、収録曲はイトケン監修
05/07 22:00
2014年05月05日(月)
イマドキ女子たちがハマっているゲームアプリって？-癒し度・爽快度バツグンの●●が人気と判明
PR 05/05 12:00
2014年05月02日(金)
『スーパーダンガンロンパ2』ARTFX Jで立体化、第1弾は日向創、第2弾は狛枝凪斗
05/02 21:00
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