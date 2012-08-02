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ゲームの2012年8月の新着記事一覧

2012年08月31日(金)

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小島監督「監督はクリストファー・ノーランかマシュー・ボーンに」―メタルギアのハリウッド映画化とこれから

08/31 21:00

2012年08月29日(水)

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栗林みな実～26thシングル「signs ～朔月一夜～」が新たな可能性の扉を開く

08/29 22:00

2012年08月28日(火)

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仮面ライダー新作と「たまごっち!」、8月31日からハッピーセットに登場!

08/28 23:00

2012年08月27日(月)

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配信楽曲第12弾は「I Want」- 『アイドルマスター２』DLCカタログ

08/27 17:00

2012年08月25日(土)

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無料プレイの新兵から人生を賭けたエースまで! PS3『ガンダム バトルオペレーション』これが……戦い?

08/25 21:00

2012年08月21日(火)

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『アイドルマスター シャイニーフェスタ』、新作アニメ&注目の新曲を紹介

08/21 12:00

2012年08月17日(金)

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ペネロペ・クルスが任天堂の新CMでマリオコスプレ披露、妹モニカはルイージに!

08/17 23:40

2012年08月15日(水)

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ジョン・ウーに捧げたいスライディング発砲! 『バイオハザード6 体験版』第2回クリス編

08/15 21:00

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待望の「メタルギア ライジング」、2013年2月21日(木)に発売が決定!

08/15 18:29

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川越達也が『龍が如く5』に出演! 声優はもちろん"川越スマイル"が3DCGに

08/15 16:11

2012年08月14日(火)

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「アイマスCG」キャラクターシングル、5作同時にオリコンTOP20入り

08/14 04:30

2012年08月13日(月)

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『アベンジャーズ』でも活躍中のマーベルヒーローがソーシャルゲームに登場

08/13 19:54

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「水分補給はいいのだな? 熱中症に気をつけよ!」秀吉が一喝! 大熱狂、真夏の『バサラ祭2012』開催

08/13 13:09

2012年08月07日(火)

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オンラインゲーム『戦国IXA』激レアアイテム多数の2周年キャンペーン開始!

08/07 20:30

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SCE、「nasne(ナスネ)」の発売日を8月30日に決定! Ver.1.50も同日配信

08/07 13:49

2012年08月03日(金)

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『ヱヴァンゲリヲン』とコラボした大規模謎解き体験型イベントに参加してみた!

08/03 21:00

2012年08月02日(木)

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オリンピック観戦の合間に!無料でパチンコ・パチスロ200機種以上が遊び放題

08/02 18:10

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『ドラゴンクエストX』ついに発売へ! 早朝の渋谷に冒険者たちが長蛇の列

08/02 13:00

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