ゲームの2012年8月の新着記事一覧
2012年08月31日(金)
2012年08月29日(水)
栗林みな実～26thシングル「signs ～朔月一夜～」が新たな可能性の扉を開く
08/29 22:00
2012年08月28日(火)
仮面ライダー新作と「たまごっち!」、8月31日からハッピーセットに登場!
08/28 23:00
2012年08月27日(月)
配信楽曲第12弾は「I Want」- 『アイドルマスター２』DLCカタログ
08/27 17:00
2012年08月25日(土)
2012年08月21日(火)
『アイドルマスター シャイニーフェスタ』、新作アニメ&注目の新曲を紹介
08/21 12:00
2012年08月17日(金)
ペネロペ・クルスが任天堂の新CMでマリオコスプレ披露、妹モニカはルイージに!
08/17 23:40
2012年08月15日(水)
ジョン・ウーに捧げたいスライディング発砲! 『バイオハザード6 体験版』第2回クリス編
08/15 21:00
待望の「メタルギア ライジング」、2013年2月21日(木)に発売が決定!
08/15 18:29
川越達也が『龍が如く5』に出演! 声優はもちろん"川越スマイル"が3DCGに
08/15 16:11
2012年08月14日(火)
「アイマスCG」キャラクターシングル、5作同時にオリコンTOP20入り
08/14 04:30
2012年08月13日(月)
『アベンジャーズ』でも活躍中のマーベルヒーローがソーシャルゲームに登場
08/13 19:54
2012年08月07日(火)
オンラインゲーム『戦国IXA』激レアアイテム多数の2周年キャンペーン開始!
08/07 20:30
SCE、「nasne(ナスネ)」の発売日を8月30日に決定! Ver.1.50も同日配信
08/07 13:49
2012年08月03日(金)
『ヱヴァンゲリヲン』とコラボした大規模謎解き体験型イベントに参加してみた!
08/03 21:00
2012年08月02日(木)
オリンピック観戦の合間に!無料でパチンコ・パチスロ200機種以上が遊び放題
08/02 18:10
『ドラゴンクエストX』ついに発売へ! 早朝の渋谷に冒険者たちが長蛇の列
08/02 13:00
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