ゲームの2011年8月の新着記事一覧
2011年08月31日(水)
セガ、PSP『初音ミク -Project DIVA- extend』の最新映像を公開
08/31 22:25
スクエニ、Wii『ドラゴンクエストI・II・III』のプロモ映像&特典内容を公開
08/31 21:57
KONAMI、PSP『FRONTIER GATE』の新たなプレイ動画と新キャラクターを公開
08/31 20:15
ソニー、デュアル有機ELで大迫力3Dが楽しめるヘッドマウントディスプレイ
08/31 16:32
2011年08月30日(火)
iPhoneに『STEINS;GATE』が登場! 気になる操作性を動画でチェック!
08/30 21:30
舞台は「学校」! 「アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL.2」最新情報
08/30 17:00
Ustreamで生放送! 『TGS KONAMI ブースナビ』第1回が21時よりスタート
08/30 16:38
2011年08月29日(月)
Xbox 360『アイドルマスター２』、カタログ第07号を9/1に配信
08/29 17:00
【今週発売のゲーム情報】2011年8月29日 - 9月4日の発売分リスト
08/29 12:00
2011年08月26日(金)
スクエニ、PSP『FINAL FANTASY 零式』の発売日を変更
08/26 19:19
2011年08月25日(木)
ついに発売! PS3『モンスターハンターポータブル 3rd HD Ver.』
08/25 23:51
PS3『アイドルマスター２』、初回限定生産版の詳細と「G4U!」の続報を紹介
08/25 17:00
KONAMI、ニンテンドー3DS『ラビリンスの彼方』のティザーPV映像を初公開
08/25 16:29
2011年08月24日(水)
カプコン、ゲーム情報と漫画の総合情報誌「カプ本」刊行! Vol.1は9/20発売
08/24 23:36
PS3『モンスターハンターポータブル 3rd HD Ver.』、数々の映像特典を収録
08/24 22:31
KONAMI、PSP『FRONTIER GATE』の「拠点」内の映像が初公開
08/24 16:27
PS3『モンスターハンターポータブル 3rd HD Ver.』、通信プレイも多彩に
08/24 01:39
2011年08月22日(月)
PS3『モンスターハンターポータブル 3rd HD Ver.』、HD画質での狩りを実現
08/22 21:13
【今週発売のゲーム情報】2011年8月22日 - 8月28日の発売分リスト
08/22 12:00
2011年08月19日(金)
アスキー・メディアワークス、PSP『ロウきゅーぶ!』を10/27に発売
08/19 10:23
2011年08月18日(木)
戦国BASARA最新作! PS3/Wii『戦国BASARA3 宴』が2011年11月10日出陣!
08/18 23:47
2011年08月17日(水)
SCE、PlayStation Vita向けのソーシャルネットワークアプリを提供
08/17 10:14
SCE、PS3を価格改定 - 160GB・320GB HDDがそれぞれ5,000円値下げ
08/17 09:53
2011年08月15日(月)
【今週発売のゲーム情報】2011年8月15日 - 8月21日の発売分リスト
08/15 12:00
2011年08月14日(日)
科学ADVシリーズ『CHAOS;HEAD』『STEINS;GATE』の楽曲をダンスリミックス
08/14 04:44
2011年08月12日(金)
「ファミソン8BIT☆アイドルマスター」の集大成! BESTアルバムが10/19発売
08/12 03:31
2011年08月10日(水)
2011年08月09日(火)
バンダイ、ネットで遊べる本格的TCG『サイバーワン』を稼働開始
08/09 14:11
2011年08月08日(月)
【今週発売のゲーム情報】2011年8月8日 - 8月14日の発売分リスト
08/08 12:00
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