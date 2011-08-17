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ゲームの2011年8月の新着記事一覧

2011年08月31日(水)

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セガ、PSP『初音ミク -Project DIVA- extend』の最新映像を公開

08/31 22:25

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スクエニ、Wii『ドラゴンクエストI・II・III』のプロモ映像&特典内容を公開

08/31 21:57

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KONAMI、PSP『FRONTIER GATE』の新たなプレイ動画と新キャラクターを公開

08/31 20:15

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ソニー、デュアル有機ELで大迫力3Dが楽しめるヘッドマウントディスプレイ

08/31 16:32

2011年08月30日(火)

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iPhoneに『STEINS;GATE』が登場!　気になる操作性を動画でチェック!

08/30 21:30

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舞台は「学校」! 「アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL.2」最新情報

08/30 17:00

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Ustreamで生放送! 『TGS KONAMI ブースナビ』第1回が21時よりスタート

08/30 16:38

2011年08月29日(月)

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Xbox 360『アイドルマスター２』、カタログ第07号を9/1に配信

08/29 17:00

No image

【今週発売のゲーム情報】2011年8月29日 - 9月4日の発売分リスト

08/29 12:00

2011年08月26日(金)

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スクエニ、PSP『FINAL FANTASY 零式』の発売日を変更

08/26 19:19

2011年08月25日(木)

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ついに発売! PS3『モンスターハンターポータブル 3rd HD Ver.』

08/25 23:51

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PS3『アイドルマスター２』、初回限定生産版の詳細と「G4U!」の続報を紹介

08/25 17:00

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KONAMI、ニンテンドー3DS『ラビリンスの彼方』のティザーPV映像を初公開

08/25 16:29

2011年08月24日(水)

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カプコン、ゲーム情報と漫画の総合情報誌「カプ本」刊行! Vol.1は9/20発売

08/24 23:36

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PS3『モンスターハンターポータブル 3rd HD Ver.』、数々の映像特典を収録

08/24 22:31

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KONAMI、PSP『FRONTIER GATE』の「拠点」内の映像が初公開

08/24 16:27

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PS3『モンスターハンターポータブル 3rd HD Ver.』、通信プレイも多彩に

08/24 01:39

2011年08月22日(月)

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PS3『モンスターハンターポータブル 3rd HD Ver.』、HD画質での狩りを実現

08/22 21:13

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【今週発売のゲーム情報】2011年8月22日 - 8月28日の発売分リスト

08/22 12:00

2011年08月19日(金)

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アスキー・メディアワークス、PSP『ロウきゅーぶ!』を10/27に発売

08/19 10:23

2011年08月18日(木)

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戦国BASARA最新作! PS3/Wii『戦国BASARA3 宴』が2011年11月10日出陣!

08/18 23:47

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PS3/Xbox 360『ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3』の発売日が11月17日に決定

08/18 23:32

2011年08月17日(水)

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SCE、PlayStation Vita向けのソーシャルネットワークアプリを提供

08/17 10:14

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SCE、PS3を価格改定 - 160GB・320GB HDDがそれぞれ5,000円値下げ

08/17 09:53

2011年08月15日(月)

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【今週発売のゲーム情報】2011年8月15日 - 8月21日の発売分リスト

08/15 12:00

2011年08月14日(日)

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科学ADVシリーズ『CHAOS;HEAD』『STEINS;GATE』の楽曲をダンスリミックス

08/14 04:44

2011年08月12日(金)

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「ファミソン8BIT☆アイドルマスター」の集大成! BESTアルバムが10/19発売

08/12 03:31

2011年08月10日(水)

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ソニック生誕20周年記念の第3弾は「SONIC HEROES Original Soundtrack」

08/10 12:14

2011年08月09日(火)

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バンダイ、ネットで遊べる本格的TCG『サイバーワン』を稼働開始

08/09 14:11

2011年08月08日(月)

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【今週発売のゲーム情報】2011年8月8日 - 8月14日の発売分リスト

08/08 12:00

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