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ゲームの2011年6月の新着記事一覧

2011年06月30日(木)

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KONAMI、PSP『FRONTIER GATE』のティザートレイラー映像が公開

06/30 17:22

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スクエニ、『スライムもりもりドラゴンクエスト3』の公式サイトをオープン

06/30 12:41

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SCEI、9月1日付でアンドリュー・ハウス氏が社長に就任 - 平井氏は会長に

06/30 03:02

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ドラクエ25周年記念! Wii『FC&SFC ドラゴンクエスト』の発売日が9/15に決定

06/30 00:53

2011年06月29日(水)

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スクエニ、「聖剣伝説」シリーズの楽曲を収めた20枚組限定CD-BOXを発売決定

06/29 13:34

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SCEJ、夏期限定「プレイステーション・ポータブル バリューパック」を発表

06/29 11:39

2011年06月27日(月)

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Xbox 360『アイドルマスター２』、カタログ第05号を7/1に配信

06/27 17:00

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【今週発売のゲーム情報】2011年6月27日 - 7月3日の発売分リスト

06/27 12:00

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『白銀のカルと蒼空の女王』がPSP向けに登場! 2011年10月13日発売予定

06/27 00:00

2011年06月26日(日)

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6周年記念ツアーが開幕! 「THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L !」

06/26 00:00

2011年06月24日(金)

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KONAMI、PSP『FRONTIER GATE』の新たなキャラ&スクリーンショットが公開

06/24 23:23

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バンタンゲームアカデミー、「オトメ絵師養成塾2011 夏期講座」を開催

06/24 21:37

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iPhone/iPod touch『ストリートファイターIV VOLT』、参戦キャラを紹介

06/24 07:00

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想定科学アドベンチャー『STEINS;GATE』がiPhone、iPad向けに今夏配信決定

06/24 06:00

2011年06月23日(木)

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スクエニ、『いただきストリートWii』公式サイトをオープン

06/23 12:36

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セガ、PS3『龍が如く OF THE END』が国内出荷40万本超! シリーズで500万本

06/23 09:00

2011年06月21日(火)

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カプコン、歴代カプコンキャラが登場する2012年版カレンダーの予約受付開始

06/21 21:51

2011年06月20日(月)

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セガ、DREAMS COME TRUEの中村正人が制作した「ソニック」サウンド集を発売

06/20 17:40

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【今週発売のゲーム情報】2011年6月20日 - 6月26日の発売分リスト

06/20 12:00

2011年06月18日(土)

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PS3『MHP 3rd HD Ver.』、イーカプコン限定先着特典は「ドリンククーラー」

06/18 08:43

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PSP『戦国BASARA クロニクルヒーローズ』よりOSTが7月27日に登場

06/18 08:18

2011年06月17日(金)

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【E3 2011】新型UIの可能性が感じられたE3、Kinectにちょっぴり先の未来を見た

06/17 18:58

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【E3 2011】E3展示ブースに古今東西を見た、Wii U、クラウド、スマートフォン、そしてオールドゲームまで……

06/17 15:26

2011年06月14日(火)

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『モンハン』と信州渋温泉のコラボイベントがグレードアップして開催決定!

06/14 17:47

2011年06月13日(月)

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【今週発売のゲーム情報】2011年6月13日 - 6月19日の発売分リスト

06/13 12:00

2011年06月10日(金)

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KONAMI、PSP『FRONTIER GATE』のプレサイトにてキャラクター情報を公開

06/10 14:30

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エルシャダイコラボレーションカフェ第2弾は秋葉原パセラ電気街店に展開

06/10 13:23

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「バサラ祭2011 ～夏の陣～」と『戦国鍋TV』のコラボが決定

06/10 05:15

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Xbox 360『マブラヴ』、特典および新規アバン担当アーティストを公開

06/10 04:52

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SCEJ、PS3『モーターストーム3』の発売中止を決定

06/10 01:25

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