ゲームの2011年6月の新着記事一覧
2011年06月30日(木)
KONAMI、PSP『FRONTIER GATE』のティザートレイラー映像が公開
06/30 17:22
スクエニ、『スライムもりもりドラゴンクエスト3』の公式サイトをオープン
06/30 12:41
SCEI、9月1日付でアンドリュー・ハウス氏が社長に就任 - 平井氏は会長に
06/30 03:02
ドラクエ25周年記念! Wii『FC&SFC ドラゴンクエスト』の発売日が9/15に決定
06/30 00:53
2011年06月29日(水)
スクエニ、「聖剣伝説」シリーズの楽曲を収めた20枚組限定CD-BOXを発売決定
06/29 13:34
SCEJ、夏期限定「プレイステーション・ポータブル バリューパック」を発表
06/29 11:39
2011年06月27日(月)
Xbox 360『アイドルマスター２』、カタログ第05号を7/1に配信
06/27 17:00
【今週発売のゲーム情報】2011年6月27日 - 7月3日の発売分リスト
06/27 12:00
『白銀のカルと蒼空の女王』がPSP向けに登場! 2011年10月13日発売予定
06/27 00:00
2011年06月26日(日)
2011年06月24日(金)
KONAMI、PSP『FRONTIER GATE』の新たなキャラ&スクリーンショットが公開
06/24 23:23
バンタンゲームアカデミー、「オトメ絵師養成塾2011 夏期講座」を開催
06/24 21:37
iPhone/iPod touch『ストリートファイターIV VOLT』、参戦キャラを紹介
06/24 07:00
想定科学アドベンチャー『STEINS;GATE』がiPhone、iPad向けに今夏配信決定
06/24 06:00
2011年06月23日(木)
スクエニ、『いただきストリートWii』公式サイトをオープン
06/23 12:36
セガ、PS3『龍が如く OF THE END』が国内出荷40万本超! シリーズで500万本
06/23 09:00
2011年06月21日(火)
カプコン、歴代カプコンキャラが登場する2012年版カレンダーの予約受付開始
06/21 21:51
2011年06月20日(月)
セガ、DREAMS COME TRUEの中村正人が制作した「ソニック」サウンド集を発売
06/20 17:40
【今週発売のゲーム情報】2011年6月20日 - 6月26日の発売分リスト
06/20 12:00
2011年06月18日(土)
PS3『MHP 3rd HD Ver.』、イーカプコン限定先着特典は「ドリンククーラー」
06/18 08:43
PSP『戦国BASARA クロニクルヒーローズ』よりOSTが7月27日に登場
06/18 08:18
2011年06月17日(金)
【E3 2011】新型UIの可能性が感じられたE3、Kinectにちょっぴり先の未来を見た
06/17 18:58
2011年06月14日(火)
『モンハン』と信州渋温泉のコラボイベントがグレードアップして開催決定!
06/14 17:47
2011年06月13日(月)
【今週発売のゲーム情報】2011年6月13日 - 6月19日の発売分リスト
06/13 12:00
2011年06月10日(金)
KONAMI、PSP『FRONTIER GATE』のプレサイトにてキャラクター情報を公開
06/10 14:30
エルシャダイコラボレーションカフェ第2弾は秋葉原パセラ電気街店に展開
06/10 13:23
「バサラ祭2011 ～夏の陣～」と『戦国鍋TV』のコラボが決定
06/10 05:15
Xbox 360『マブラヴ』、特典および新規アバン担当アーティストを公開
06/10 04:52
SCEJ、PS3『モーターストーム3』の発売中止を決定
06/10 01:25
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このカテゴリーについて （エンタメトップ > ホビー > ゲーム）
ゲーム業界を幅広くカバー。最新ゲーム情報はもちろん、やりこみレビューも要注目。