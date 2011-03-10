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ゲームの2011年3月の新着記事一覧

2011年03月31日(木)

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『DQモンスターズ ジョーカー2 プロフェッショナル』の特製壁紙が配信開始

03/31 17:36

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セガ、『戦場のヴァルキュリア3』ダウンロードコンテンツ第5弾を配信

03/31 16:58

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セガ、『PSP2i』のインフィニティグランプリ 2ndステージを配信開始

03/31 16:42

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セガ、『初音ミク -Project DIVA- 2nd』の新たなダウンロード楽曲を配信

03/31 16:17

2011年03月30日(水)

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Xbox 360『アイドルマスター２』、カタログ第02号配信! 新衣装で春を彩ろう

03/30 18:00

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カプコン、『MARVEL VS. CAPCOM 3』が全世界で200万本出荷と発表

03/30 13:36

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セガ、『戦場のヴァルキュリア3』ダウンロードコンテンツ第4弾を配信

03/30 13:15

2011年03月28日(月)

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サイバーフロント、PSP『白衣性恋愛症候群』を2011年夏リリース

03/28 00:00

2011年03月27日(日)

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プロトタイプ、PSP『planetarian』のチャリティー版発売! 全収益を義援金に

03/27 09:00

2011年03月26日(土)

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iPhone向け『ストリートファイターIV』、配信1周年記念でアップデート実施

03/26 01:17

2011年03月25日(金)

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長谷川明子「変化や成長を一緒に楽しんでください」 - 「蒼凛のペンデュラム」、2011年4月20日発売

03/25 23:45

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カプコン、「謎」に満ちた3DS向けタイトル『謎惑館』を2011年夏リリース

03/25 13:00

2011年03月24日(木)

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日本ファルコム、PSP『英雄伝説 碧の軌跡』を9月29日に発売決定

03/24 17:00

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『攻殻機動隊 S.A.C.』プレミアムショップが渋谷パルコパート1にオープン

03/24 16:55

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スクエニ、『FF4CC』発売にあわせてスペシャル壁紙を公式サイトにて公開

03/24 14:27

2011年03月23日(水)

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SCEJ、PS3のPlayStation StoreでPSP向けのコミックコンテンツ配信を可能に

03/23 13:55

2011年03月18日(金)

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SCEJ、「マクロスF 超時空スーパーライブ」の開催を延期

03/18 15:25

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工画堂スタジオ、公式通販サイトの収益金を義援金に - 企画特別商品も

03/18 13:41

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グラスホッパー・マニファクチュア、被災地への応援ソングをfacebookで公開

03/18 13:08

2011年03月15日(火)

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カプコン、「モンスターハンターフェスタ'11」全会場で中止に

03/15 12:52

2011年03月14日(月)

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セガ、PS3『龍が如く OF THE END』の発売延期を決定

03/14 18:48

No image

SCEJ、PS3『モーターストーム3』の発売延期を決定

03/14 16:41

No image

日本マイクロソフト、Xbox 360関連商品の発売やイベントを延期

03/14 16:37

2011年03月12日(土)

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Xbox 360『CROSS†CHANNEL ～In memory of all people～』、4/14に発売延期

03/12 00:35

2011年03月11日(金)

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『モンスターハンターポータブル 3rd』、オトモ配信第5弾はSEAMOが登場

03/11 02:05

2011年03月10日(木)

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「Xbox 360 Kinectセンサー」の販売台数が1,000万台を突破 - ギネス認定も

03/10 22:21

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PlayStation PlusにてPS3のセーブデータがオンラインバックアップ可能に

03/10 21:39

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MONSTER HUNTER PORTABLE 3rd×PORTER×PS PictogramのコラボPSPケース登場

03/10 18:15

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「THE IDOLM@STER STATION!!!」から待望のCD第3弾が3月30日リリース

03/10 00:00

2011年03月08日(火)

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『モンスターハンターポータブル 3rd』とケータイの連携サービスが開始

03/08 16:57

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