ゲームの2011年3月の新着記事一覧
2011年03月31日(木)
『DQモンスターズ ジョーカー2 プロフェッショナル』の特製壁紙が配信開始
03/31 17:36
セガ、『戦場のヴァルキュリア3』ダウンロードコンテンツ第5弾を配信
03/31 16:58
セガ、『PSP2i』のインフィニティグランプリ 2ndステージを配信開始
03/31 16:42
セガ、『初音ミク -Project DIVA- 2nd』の新たなダウンロード楽曲を配信
03/31 16:17
2011年03月30日(水)
Xbox 360『アイドルマスター２』、カタログ第02号配信! 新衣装で春を彩ろう
03/30 18:00
カプコン、『MARVEL VS. CAPCOM 3』が全世界で200万本出荷と発表
03/30 13:36
セガ、『戦場のヴァルキュリア3』ダウンロードコンテンツ第4弾を配信
03/30 13:15
2011年03月28日(月)
サイバーフロント、PSP『白衣性恋愛症候群』を2011年夏リリース
03/28 00:00
2011年03月27日(日)
プロトタイプ、PSP『planetarian』のチャリティー版発売! 全収益を義援金に
03/27 09:00
2011年03月26日(土)
iPhone向け『ストリートファイターIV』、配信1周年記念でアップデート実施
03/26 01:17
2011年03月25日(金)
カプコン、「謎」に満ちた3DS向けタイトル『謎惑館』を2011年夏リリース
03/25 13:00
2011年03月24日(木)
日本ファルコム、PSP『英雄伝説 碧の軌跡』を9月29日に発売決定
03/24 17:00
『攻殻機動隊 S.A.C.』プレミアムショップが渋谷パルコパート1にオープン
03/24 16:55
スクエニ、『FF4CC』発売にあわせてスペシャル壁紙を公式サイトにて公開
03/24 14:27
2011年03月23日(水)
SCEJ、PS3のPlayStation StoreでPSP向けのコミックコンテンツ配信を可能に
03/23 13:55
2011年03月18日(金)
SCEJ、「マクロスF 超時空スーパーライブ」の開催を延期
03/18 15:25
工画堂スタジオ、公式通販サイトの収益金を義援金に - 企画特別商品も
03/18 13:41
グラスホッパー・マニファクチュア、被災地への応援ソングをfacebookで公開
03/18 13:08
2011年03月15日(火)
カプコン、「モンスターハンターフェスタ'11」全会場で中止に
03/15 12:52
2011年03月14日(月)
セガ、PS3『龍が如く OF THE END』の発売延期を決定
03/14 18:48
SCEJ、PS3『モーターストーム3』の発売延期を決定
03/14 16:41
日本マイクロソフト、Xbox 360関連商品の発売やイベントを延期
03/14 16:37
2011年03月12日(土)
2011年03月11日(金)
『モンスターハンターポータブル 3rd』、オトモ配信第5弾はSEAMOが登場
03/11 02:05
2011年03月10日(木)
「Xbox 360 Kinectセンサー」の販売台数が1,000万台を突破 - ギネス認定も
03/10 22:21
PlayStation PlusにてPS3のセーブデータがオンラインバックアップ可能に
03/10 21:39
「THE IDOLM@STER STATION!!!」から待望のCD第3弾が3月30日リリース
03/10 00:00
2011年03月08日(火)
『モンスターハンターポータブル 3rd』とケータイの連携サービスが開始
03/08 16:57
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このカテゴリーについて （エンタメトップ > ホビー > ゲーム）
ゲーム業界を幅広くカバー。最新ゲーム情報はもちろん、やりこみレビューも要注目。