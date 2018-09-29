コミックの2018年9月の新着記事一覧
2018年09月30日(日)
『クロスボーン・ガンダム』メタルビルドX1初展示、フェイスオープンや布製マント公開
09/30 22:58
助野嘉昭とトニー・ヴァレントが京都でトークショー「少年、マンガに出会う」
09/30 21:13
「とある魔術の禁書目録III」追加キャストに松風雅也、子安武人、森川智之ら
09/30 21:00
崖っぷち女神と最強目指す異世界グルメコメディ「食べるだけでレベルアップ！」1巻
09/30 20:05
アニメ「からくりサーカス」上映会、藤田和日郎がアニメの出来に“うれしい”連発
09/30 19:44
末次由紀「ちはやふる」×京王電鉄、オリジナルグッズがもらえるスタンプラリー
09/30 19:04
【写真25枚】幸子、卯月などデレマスのコスプレ特集inゲームショウ2018
09/30 18:00
アニメ「からくりサーカス」追加キャストに田中正彦、大塚明夫、朴ろ美
09/30 17:00
さみしがり屋のポケモン・ミミッキュを忠実に再現したPCクッション登場
09/30 16:53
できなければ…焼き土下座っ…!!トネガワ謎解きイベ「悪魔的大忘年会からの脱出」
09/30 15:30
「進撃の巨人」コラボジュエリー「自由の翼」がモチーフのピアス、リングなど
09/30 14:41
TVアニメ化記念「人外さんの嫁」の不思議な生き物・カネノギさんがぬいぐるみに
09/30 13:31
「DOUBLE DECKER!」キャストやスタッフ出演の生配信番組が本日スタート
09/30 13:28
「東京喰種:re」仲間を守るために戦う瞬間のトーカを1/8スケールで立体化
09/30 12:20
アニメ「はたらく細胞」教育機関・医療施設向けに素材を無償提供
09/30 11:28
「続・終物語」公開記念、アニメ「暦物語」全12話がAbemaTVで独占先行放送
09/30 10:17
アニメ「ペルソナ5」年末特番アニメ「Dark Sun...」が放送決定
09/30 00:58
2018年09月29日(土)
ガァララの初ステージやNonSugar新曲も！「プリパラ」＆「プリ☆チャン」ライブ
09/29 20:29
「ポケモンクエスト」ピカチュウがでんこうせっかで走る！キュートな玩具が付録に
09/29 20:05
『ガンダムビルドダイバーズ』外伝から"黒い百式"「百式壊」がガンプラMGに
09/29 19:32
「Free!DF」最終回記念、島崎信長らキャスト＆プロデューサーがspoon.2Diに
09/29 19:08
【写真25枚】ガルパン、ラブライブのコスプレ美女を紹介inゲームショウ2018
09/29 18:00
「僕のヒーローアカデミア」アニメ第4期制作決定！馬越嘉彦のイラスト到着
09/29 18:00
料理ベタな妹と家事得意な兄の心が触れ合う、青木U平「妹はメシマズ」最終3巻
09/29 17:10
プリティーオールフレンズ×サンリオコラボ、「プリ☆チャン」には辻永ひつじ参加
09/29 17:00
「プリティーシリーズ」冬ライブに阿澄佳奈、大久保瑠美、加藤英美里が出演決定
09/29 17:00
「蝶」を巡る近未来SF＆オカルトサイト発「ナナシシリーズ」アワーズでW新連載
09/29 16:11
劇場版「夏目友人帳」神谷浩史が本作の魅力・ニャンコ先生に感謝述べる
09/29 14:36
「勇者と魔王のラブコメ」スピンオフ、魔法使いとのラブコメがSTORIAで開始
09/29 14:36
「お姉さんは女子小学生に興味があります。」2巻、限定版の販売や書店特典も
09/29 13:22
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