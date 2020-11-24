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2020年11月の新着記事一覧
2020年11月27日(金)
名曲は世代を飛び越えるか? 昭和世代×平成世代座談会
40分前
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『ARGONAVIS from BanG Dream!』より『あるごはん』第3弾公開、楠大門がガトーショコラを披露
44分前
劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅰ : 約束』が2021年4月23日に公開
2時間前
『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』が全世界ユーザー数5000万人突破記念キャンペーン第3弾を開催
3時間前
『バンドリ！』より『BanG Dream!×アニメイトワールドフェア』が開催
4時間前
2020年11月26日(木)
『アサルトリリィ Last Bullet』生放送『ラスバレ放送局 ＃2』が11月29日配信決定
17時間前
『ROAD59 -新時代任侠特区-』成山誓吾・華夜のビジュアルが公開、前田誠二＆河内美里のキャストコメントも到着
18時間前
11月27日放送TVアニメ『D4DJ First Mix』第5話のあらすじ・場面カットが到着
18時間前
DAIGOが『カードファイト!! ヴァンガード』より「スペシャルエキスパンションセットV」に登場
19時間前
『ロストディケイド』限定キャラ「フィア＜漆黒の真炎＞が復刻登場
20時間前
TVアニメ『アサルトリリィ BOUQUET』第8話の先行場面カットが到着
21時間前
TVアニメ『カードファイト!! ヴァンガード外伝 イフ-if-』最終回ありがとうキャンペーン開催
21時間前
『カードファイト!! ヴァンガード外伝 イフ-if-』最終回第25話先行カット到着
21時間前
2020年11月24日(火)
『D4DJ』燐舞曲がカバー曲「深い森」のリリックビデオを期間限定で公開
2020/11/24 17:30
『バンドリ！』Roselia×RAISE A SUILEN合同オンラインライブ「Rausch und/and Craziness-interlude-」チケット販売中
2020/11/24 16:30
『アサルトリリィ BOUQUET』第1話が期間限定で公開中
2020/11/24 16:30
『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』App StoreとGoogle Playにて事前登録が開始
2020/11/24 15:30
「ジャンプフェスタ2021 ONLINE」にボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」が出展発表
2020/11/24 15:30
『スクスタ』『スクフェス』にて『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』第8話放送終了キャンペーン開催
2020/11/24 14:40
『D4DJ Groovy Mix』が「グルミクリリースだいたい1カ月記念スペシャル発表会」配信決定
2020/11/24 14:20
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