アニメの2017年11月の新着記事一覧
2017年11月30日(木)
TVアニメ『キノの旅』、第9話のあらすじ&先行場面カットを公開
11/30 23:33
TVアニメ『25歳の女子高生』、放送前カウントダウン企画第1弾がスタート
11/30 23:20
「伊藤潤二『コレクション』」、PV公開! OP主題歌はTHE PINBALLSが担当
11/30 23:05
TVアニメ『魔法陣グルグル』、第22話のあらすじ&先行場面カットを公開
11/30 22:50
『劇場版 マジンガーZ ／ INFINITY』、水木一郎が熱く歌うスペシャルMV公開
11/30 22:27
TVアニメ『少女終末旅行』、第9話のあらすじ&先行場面カットを公開
11/30 22:00
『フレームアームズ・ガール』冬キャンペーン開催、声優陣出演の連動イベントも
11/30 21:31
『ガンダムUC』ネオ・ジオング最終決戦セットが「ROBOT魂」で発売決定
11/30 20:09
ダンスアニメ『おにゃんこポン』、第9話のあらすじ&先行場面カットを公開
11/30 15:00
一番くじ『Fate/Grand Order』1/8スケールフィギュアが登場
11/30 14:22
TVアニメ『不機嫌なモノノケ庵』、Blu-ray＆CD完全BOXが来年2月に発売
11/30 12:00
『戦姫絶唱シンフォギアAXZ』、オリジナルショートエピソードを限定公開
11/30 08:30
TVアニメ『ポプテピピック』、先行上映会決定! 小松未可子&上坂すみれ登壇
11/30 08:00
TVアニメ『このはな綺譚』、スペシャルイベントの詳細決定! 緒方恵美も参加
11/30 07:30
「灼眼のシャナ」＆「とある科学の超電磁砲」、BESTアルバム同時発売決定
11/30 01:05
劇場版『Fate/stay night』、動員90万人突破! 大ヒット御礼記念特典決定
11/30 00:40
『宇宙よりも遠い場所』先行上映会の開催決定! 水瀬いのり＆花澤香菜が登壇
11/30 00:28
『僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件』、キャラソンアルバムのジャケ写
11/30 00:02
2017年11月29日(水)
イヤホンズ、レギュラーラジオ開始! 第1回はXmasイブのイベントで公開録音
11/29 23:35
声優・水瀬いのり、5thシングル「Ready Steady Go!」発売! 全曲試聴動画
11/29 21:54
『僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件』、第8話の先行場面カット公開
11/29 21:45
『Wake Up, Girls！ 新章』、BD第1巻およびキャラソンのジャケットを公開
11/29 15:00
声優・早見沙織、『カードキャプターさくら クリアカード編』のED曲を担当
11/29 00:00
2017年11月28日(火)
Machico、『りゅうおうのおしごと！』OP「コレカラ」の楽曲やイベント情報
11/28 23:02
ゆるねこアニメ『まめねこ』、2018年1月より放送開始
11/28 15:00
TVアニメ『キリングバイツ』、"ラビ"をピックアップしたティザーPV第3弾
11/28 14:00
TVアニメ『宝石の国』、物語後半を前に新ビジュアルを公開
11/28 13:00
『デスマーチからはじまる異世界狂想曲』、OP曲をRGR、ED曲をWUGが担当
11/28 13:00
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このカテゴリーについて （エンタメトップ > ホビー > アニメ）
新作情報・編集部おすすめ作品のほか、声優やアニソンなどもチェックしていきます。