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アニメの2017年11月の新着記事一覧

2017年11月30日(木)

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TVアニメ『キノの旅』、第9話のあらすじ&先行場面カットを公開

11/30 23:33

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TVアニメ『25歳の女子高生』、放送前カウントダウン企画第1弾がスタート

11/30 23:20

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「伊藤潤二『コレクション』」、PV公開! OP主題歌はTHE PINBALLSが担当

11/30 23:05

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TVアニメ『魔法陣グルグル』、第22話のあらすじ&先行場面カットを公開

11/30 22:50

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『劇場版 マジンガーZ ／ INFINITY』、水木一郎が熱く歌うスペシャルMV公開

11/30 22:27

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TVアニメ『少女終末旅行』、第9話のあらすじ&先行場面カットを公開

11/30 22:00

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『フレームアームズ・ガール』冬キャンペーン開催、声優陣出演の連動イベントも

11/30 21:31

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『ガンダムUC』ネオ・ジオング最終決戦セットが「ROBOT魂」で発売決定

11/30 20:09

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ダンスアニメ『おにゃんこポン』、第9話のあらすじ&先行場面カットを公開

11/30 15:00

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一番くじ『Fate/Grand Order』1/8スケールフィギュアが登場

11/30 14:22

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TVアニメ『不機嫌なモノノケ庵』、Blu-ray＆CD完全BOXが来年2月に発売

11/30 12:00

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『戦姫絶唱シンフォギアAXZ』、オリジナルショートエピソードを限定公開

11/30 08:30

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TVアニメ『ポプテピピック』、先行上映会決定! 小松未可子&上坂すみれ登壇

11/30 08:00

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TVアニメ『弱虫ペダル GLORY LINE』、Rhythmic Toy WorldがOPテーマを担当

11/30 08:00

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TVアニメ『このはな綺譚』、スペシャルイベントの詳細決定! 緒方恵美も参加

11/30 07:30

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「灼眼のシャナ」＆「とある科学の超電磁砲」、BESTアルバム同時発売決定

11/30 01:05

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劇場版『Fate/stay night』、動員90万人突破! 大ヒット御礼記念特典決定

11/30 00:40

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『宇宙よりも遠い場所』先行上映会の開催決定! 水瀬いのり＆花澤香菜が登壇

11/30 00:28

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『僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件』、キャラソンアルバムのジャケ写

11/30 00:02

2017年11月29日(水)

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イヤホンズ、レギュラーラジオ開始! 第1回はXmasイブのイベントで公開録音

11/29 23:35

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声優・水瀬いのり、5thシングル「Ready Steady Go!」発売! 全曲試聴動画

11/29 21:54

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『僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件』、第8話の先行場面カット公開

11/29 21:45

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声優・永野愛理、青山吉能、山下七海が語る「7 Senses」「雫の冠」の魅力 - 結成5周年のWake Up, Girls！がやりたいことはスカイダイビング?

11/29 20:00

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『Wake Up, Girls！ 新章』、BD第1巻およびキャラソンのジャケットを公開

11/29 15:00

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声優・早見沙織、『カードキャプターさくら クリアカード編』のED曲を担当

11/29 00:00

2017年11月28日(火)

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Machico、『りゅうおうのおしごと！』OP「コレカラ」の楽曲やイベント情報

11/28 23:02

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ゆるねこアニメ『まめねこ』、2018年1月より放送開始

11/28 15:00

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TVアニメ『キリングバイツ』、"ラビ"をピックアップしたティザーPV第3弾

11/28 14:00

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TVアニメ『宝石の国』、物語後半を前に新ビジュアルを公開

11/28 13:00

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『デスマーチからはじまる異世界狂想曲』、OP曲をRGR、ED曲をWUGが担当

11/28 13:00

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