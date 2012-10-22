アニメの2012年10月の新着記事一覧
2012年10月31日(水)
福圓美里「涙もろい現場なので…」声優陣が感涙した『映画スマイルプリキュア!』初日舞台あいさつ
10/31 21:40
劇場版『ストライクウィッチーズ』がオリコン週間BDランキングで総合1位
10/31 09:16
2012年10月30日(火)
『マクロスF』などの楽曲を手がけるクリエイターによる初心者向け作曲講座
10/30 17:22
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』の"本予告"が映画館で上映決定!!
10/30 14:04
『マジンガーZ』生誕40周年イベントに弓さやかコスプレのAKB48田名部が登場
10/30 11:45
『映画スマイルプリキュア!』が初登場1位、シリーズ13作目にして初の快挙!
10/30 11:30
声優・花澤香菜、3rdシングル「happy endings」がオリコン初登場7位を記録
10/30 04:00
2012年10月29日(月)
吉木りさの爽快ロック! ヒャダインプロデュースの第2弾シングルがリリース
10/29 17:00
「咲-Saki-」待望の最新シリーズ! 『咲-Saki-全国編』のTVアニメ化が決定
10/29 00:38
2012年10月28日(日)
2012年10月27日(土)
TVアニメ『ソードアート・オンライン』、第17話の先行場面カットを紹介
10/27 07:09
2012年10月26日(金)
モバゲーの『Fate/Zero』ソーシャルゲームで「聖杯戦争」開幕
10/26 21:00
2012年10月25日(木)
「日本メーカーはなぜ人の心を打つ製品を作れないのか」- 押井守監督と夏野剛氏のニコ生対談
10/25 21:30
『新世紀エヴァンゲリオン』が毎週木曜にニコ生で放送、劇場版の実況番組も
10/25 18:30
三上枝織と津田美波が生出演! 『2.5次元てれび』、10月25日放送
10/25 17:35
けいおん！☓アイスの実 サイン入りピック等のグッズを3,020名にプレゼント
10/25 17:05
松本零士がフランスの藝術文学勲章受章「マンガとアニメは光輝く日本文化」
10/25 15:03
『009 RE:CYBORG』×私立恵比寿中学がコラボ! メンバーが9人のサイボーグに
10/25 10:00
綾波レイが『smart』表紙に登場! ヱヴァ×STUSSYのコラボプラグスーツ着用
10/25 09:00
2012年10月24日(水)
アニメ『エウレカセブンAO 完結編』TV放送決定!! 本編の一挙ライブ配信も
10/24 13:10
2012年10月23日(火)
機動戦士ガンダム 第08MS小隊のBlu-ray boxに新作映像"三次元との戦い"収録
10/23 10:00
TVアニメ『ゆるゆり』、「七森中♪うたがっせん」のBlu-ray/DVDが10/24発売
10/23 00:00
2012年10月22日(月)
『機動戦士ガンダムUC』episode 6「宇宙と地球と」の公開日は2013年3月2日
10/22 17:30
聖闘士星矢、巨人の星などの原画やセル画を初公開、荒木伸吾展が開催
10/22 17:30
『新世紀エヴァンゲリオン』、日本テレビで再放送決定! 11月に三夜連続放送
10/22 14:00
立川市と「とある」が3度目のコラボ! 秋の楽市で"とある自治体の地域振興"
10/22 00:00
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