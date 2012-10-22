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アニメの2012年10月の新着記事一覧

2012年10月31日(水)

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福圓美里「涙もろい現場なので…」声優陣が感涙した『映画スマイルプリキュア!』初日舞台あいさつ

10/31 21:40

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劇場版『ストライクウィッチーズ』がオリコン週間BDランキングで総合1位

10/31 09:16

2012年10月30日(火)

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『マクロスF』などの楽曲を手がけるクリエイターによる初心者向け作曲講座

10/30 17:22

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『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』の"本予告"が映画館で上映決定!!

10/30 14:04

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『マジンガーZ』生誕40周年イベントに弓さやかコスプレのAKB48田名部が登場

10/30 11:45

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『映画スマイルプリキュア!』が初登場1位、シリーズ13作目にして初の快挙!

10/30 11:30

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声優・花澤香菜、3rdシングル「happy endings」がオリコン初登場7位を記録

10/30 04:00

2012年10月29日(月)

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総数600点以上のバンダイフィギュアが大集合! 大人向けコレクターズアイテムの祭典「TAMASHI NATION 2012 -5TH ANNIVERSARY-」

10/29 21:00

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吉木りさの爽快ロック! ヒャダインプロデュースの第2弾シングルがリリース

10/29 17:00

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「咲-Saki-」待望の最新シリーズ! 『咲-Saki-全国編』のTVアニメ化が決定

10/29 00:38

2012年10月28日(日)

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ゼロゼロナンバーサイボーグ9人が集結! 宮野の「加速装置!」も飛び出した映画『009 RE:CYBORG』初日あいさつ

10/28 18:00

2012年10月27日(土)

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未完の大作への挑戦と新たな才能のための3DCG - 神山健治監督が語る『009 RE:CYBORG』【前編】

10/27 21:30

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TVアニメ『ソードアート・オンライン』、第17話の先行場面カットを紹介

10/27 07:09

2012年10月26日(金)

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モバゲーの『Fate/Zero』ソーシャルゲームで「聖杯戦争」開幕

10/26 21:00

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カプコン・小林裕幸氏が語る舞台裏 - フルCG長編作品『バイオハザード ダムネーション』、10月27日公開

10/26 00:00

2012年10月25日(木)

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「日本メーカーはなぜ人の心を打つ製品を作れないのか」- 押井守監督と夏野剛氏のニコ生対談

10/25 21:30

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『新世紀エヴァンゲリオン』が毎週木曜にニコ生で放送、劇場版の実況番組も

10/25 18:30

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三上枝織と津田美波が生出演! 『2.5次元てれび』、10月25日放送

10/25 17:35

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けいおん！☓アイスの実 サイン入りピック等のグッズを3,020名にプレゼント

10/25 17:05

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松本零士がフランスの藝術文学勲章受章「マンガとアニメは光輝く日本文化」

10/25 15:03

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『009 RE:CYBORG』×私立恵比寿中学がコラボ! メンバーが9人のサイボーグに

10/25 10:00

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綾波レイが『smart』表紙に登場! ヱヴァ×STUSSYのコラボプラグスーツ着用

10/25 09:00

2012年10月24日(水)

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アニメ『エウレカセブンAO 完結編』TV放送決定!! 本編の一挙ライブ配信も

10/24 13:10

2012年10月23日(火)

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機動戦士ガンダム 第08MS小隊のBlu-ray boxに新作映像"三次元との戦い"収録

10/23 10:00

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TVアニメ『ゆるゆり』、「七森中♪うたがっせん」のBlu-ray/DVDが10/24発売

10/23 00:00

2012年10月22日(月)

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宮野真守「神山監督についていこうと思った」混沌とした時代の正義と映画『009 RE:CYBORG』 - 舞台あいさつ

10/22 22:00

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『機動戦士ガンダムUC』episode 6「宇宙と地球と」の公開日は2013年3月2日

10/22 17:30

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聖闘士星矢、巨人の星などの原画やセル画を初公開、荒木伸吾展が開催

10/22 17:30

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『新世紀エヴァンゲリオン』、日本テレビで再放送決定! 11月に三夜連続放送

10/22 14:00

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立川市と「とある」が3度目のコラボ! 秋の楽市で"とある自治体の地域振興"

10/22 00:00

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