アニメの2012年2月の新着記事一覧
2012年02月29日(水)
戦国バラエティ『戦国鍋TV』が復活! 2012年4月より再始動決定
02/29 00:20
2012年02月28日(火)
4人のイクメン芸人が"イケメン"役で声優に - 映画『クレしん』最新作
02/28 16:31
TVアニメ『AKB0048』、「別冊spoon.」で渡辺麻友×堀江由衣の夢の対談実現
02/28 16:09
『映画「プリキュア」と横浜市のタイアップに関するお知らせ
02/28 14:53
「グレーゾーン!」の三ツ矢雄二、「ヤツらはみんなB型なのよ～!」
02/28 12:37
ノイタミナ『つり球』、オープニングテーマはフジファブリックが担当
02/28 12:00
TVアニメ『クイーンズブレイド リベリオン』、登場キャラクターを紹介
02/28 08:30
2012年02月27日(月)
TVアニメ『めだかボックス』、4月放送開始! 追加キャストを発表
02/27 22:36
NHK初のワンセグシリーズアニメ『ガッ活!』、2012年4月スタート
02/27 16:51
貴志祐介氏『新世界より』、石浜真史監督×A-1 PicturesでTVアニメ化決定
02/27 15:10
2012年02月26日(日)
花澤香菜、ソロデビュー! 注目の1stシングルは2012年4月25日発売
02/26 22:24
吉木りさ、yoshiki*lisa名義で初のアルバムを3/28発売! アニソンカバー中心
02/26 13:20
TVアニメ『クイーンズブレイド リベリオン』、OPテーマは田村直美が担当
02/26 01:03
ももいろクローバーZ、新曲のMVを公開! 発売記念握手会の開催も決定
02/26 00:00
2012年02月25日(土)
吉浦康裕監督『サカサマのパテマ』、本編序章の第1話をニコ動とGyaO!で配信
02/25 21:38
TVアニメ『AKB0048』、「襲名メンバー」第一弾のキャスト陣を発表
02/25 10:00
TVアニメ『さんかれあ』、4月放送開始! キャスト陣のメッセージを紹介
02/25 00:01
2012年02月24日(金)
TVアニメ『偽物語』、第8話「つきひフェニックス其ノ壹」先行場面カット
02/24 18:18
TVアニメ『Fate/Zero』、オリジナルエディションの先行場面カットを紹介
02/24 17:19
渡り廊下走り隊7が「クレしん」で声優に初挑戦 - 髪型の再現度にまゆゆ感激
02/24 13:06
2012年02月23日(木)
『テルマエ・ロマエ』が日本一の浴場を目指す"風呂ゲー"としてソーシャルゲームに
02/23 16:50
アニメ『こいけん!』の配信日が決定! 3月1日より本編配信スタート
02/23 15:00
花澤香菜、ソロデビュー決定! 2/26にUstreamとYouTubeで詳細を配信
02/23 13:03
2012年02月22日(水)
いきものがかり、劇場版コナンの主題歌を書き下ろし 「純粋にありがたい」
02/22 17:21
特典は"ベッチー"グッズ! 映画ベルセルク3部作パートII前売り券発売が決定
02/22 12:04
日本コロムビア、作曲家・渡辺宙明氏の特撮ヒーローサウンドを配信
02/22 09:30
TVアニメ『にゃんぱいあ』、2/22の「ネコの日」記念で期間限定一挙配信
02/22 02:01
38年の時を経て、『宇宙戦艦ヤマト2199』発進! 主題歌はささきいさおが担当
02/22 00:34
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