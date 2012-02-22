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アニメの2012年2月の新着記事一覧

2012年02月29日(水)

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戦国バラエティ『戦国鍋TV』が復活! 2012年4月より再始動決定

02/29 00:20

2012年02月28日(火)

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4人のイクメン芸人が"イケメン"役で声優に - 映画『クレしん』最新作

02/28 16:31

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TVアニメ『AKB0048』、「別冊spoon.」で渡辺麻友×堀江由衣の夢の対談実現

02/28 16:09

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『映画「プリキュア」と横浜市のタイアップに関するお知らせ

02/28 14:53

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「グレーゾーン!」の三ツ矢雄二、「ヤツらはみんなB型なのよ～!」

02/28 12:37

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ノイタミナ『つり球』、オープニングテーマはフジファブリックが担当

02/28 12:00

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TVアニメ『クイーンズブレイド リベリオン』、登場キャラクターを紹介

02/28 08:30

2012年02月27日(月)

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TVアニメ『めだかボックス』、4月放送開始! 追加キャストを発表

02/27 22:36

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NHK初のワンセグシリーズアニメ『ガッ活!』、2012年4月スタート

02/27 16:51

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貴志祐介氏『新世界より』、石浜真史監督×A-1 PicturesでTVアニメ化決定

02/27 15:10

2012年02月26日(日)

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花澤香菜、ソロデビュー! 注目の1stシングルは2012年4月25日発売

02/26 22:24

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吉木りさ、yoshiki*lisa名義で初のアルバムを3/28発売! アニソンカバー中心

02/26 13:20

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TVアニメ『クイーンズブレイド リベリオン』、OPテーマは田村直美が担当

02/26 01:03

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ももいろクローバーZ、新曲のMVを公開! 発売記念握手会の開催も決定

02/26 00:00

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新谷良子「今の私の好きなことが全部詰まった1枚です!」 - アニメ『こいけん!』主題歌「AUTOMATIC SENSATION」

02/26 00:00

2012年02月25日(土)

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吉浦康裕監督『サカサマのパテマ』、本編序章の第1話をニコ動とGyaO!で配信

02/25 21:38

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TVアニメ『AKB0048』、「襲名メンバー」第一弾のキャスト陣を発表

02/25 10:00

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TVアニメ『さんかれあ』、4月放送開始! キャスト陣のメッセージを紹介

02/25 00:01

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TVアニメ『坂道のアポロン』、4月よりフジテレビ"ノイタミナ"ほかにて放送! メインキャスト陣が語る作品の魅力

02/25 00:01

2012年02月24日(金)

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TVアニメ『偽物語』、第8話「つきひフェニックス其ノ壹」先行場面カット

02/24 18:18

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TVアニメ『Fate/Zero』、オリジナルエディションの先行場面カットを紹介

02/24 17:19

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渡り廊下走り隊7が「クレしん」で声優に初挑戦 - 髪型の再現度にまゆゆ感激

02/24 13:06

2012年02月23日(木)

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『テルマエ・ロマエ』が日本一の浴場を目指す"風呂ゲー"としてソーシャルゲームに

02/23 16:50

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アニメ『こいけん!』の配信日が決定! 3月1日より本編配信スタート

02/23 15:00

No image

花澤香菜、ソロデビュー決定! 2/26にUstreamとYouTubeで詳細を配信

02/23 13:03

2012年02月22日(水)

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いきものがかり、劇場版コナンの主題歌を書き下ろし 「純粋にありがたい」

02/22 17:21

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特典は"ベッチー"グッズ! 映画ベルセルク3部作パートII前売り券発売が決定

02/22 12:04

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日本コロムビア、作曲家・渡辺宙明氏の特撮ヒーローサウンドを配信

02/22 09:30

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TVアニメ『にゃんぱいあ』、2/22の「ネコの日」記念で期間限定一挙配信

02/22 02:01

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38年の時を経て、『宇宙戦艦ヤマト2199』発進! 主題歌はささきいさおが担当

02/22 00:34

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