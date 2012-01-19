アニメの2012年1月の新着記事一覧
2012年01月31日(火)
東映アニメーション、映画『虹色ほたる～永遠の夏休み～』を5月19日公開
01/31 22:21
『アシュラ』の映画化、ライダー&戦隊大集結 - 豪華すぎる2012年東映作品
01/31 17:12
TVアニメ『ZETMAN』、2012年4月放送開始! 公式サイトにてPV映像を公開
01/31 12:00
2012年01月30日(月)
ベルセルク・ラジオ公開録音 櫻井孝宏「キーワードは"かめ"と"にんじん"」
01/30 11:01
2012年01月29日(日)
『特命戦隊ゴーバスターズ』、2/26放送開始! EDは"謎の新ユニットSTA☆MEN"
01/29 11:00
2012年01月28日(土)
仮面ライダーフォーゼの新EDは栗林みな実のスペシャルユニット「SoutherN」
01/28 10:00
2012年01月27日(金)
TVアニメ『偽物語』、第4話「かれんビー其ノ肆」より先行場面カットを紹介
01/27 17:30
万葉線アイトラムに綾波レイ&アスカが!? 松原秀典氏の原画ラッピング電車
01/27 17:26
ノイタミナ『坂道のアポロン』、メインスタッフ陣発表! 第1弾PVを公開
01/27 01:15
2012年01月26日(木)
植芝理一『謎の彼女X』がTVアニメ化! 2012年4月より放送開始予定
01/26 00:46
2012年01月25日(水)
「PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ」で2012年SUPER GTに継続参戦!
01/25 14:07
【写真特集】シュタゲの人工衛星らしき"謎の物体"を早速撮影してきました
01/25 09:01
松本零士「オズマ」、メインキャスト陣発表! 主人公・サム役は柿原徹也
01/25 08:30
2012年01月24日(火)
『ワンピース 海賊無双』PV第2弾が公開、ギア2状態のルフィやVSルッチ再現
01/24 16:36
『まどか☆マギカ』脚本家の虚淵玄と小池一夫がニコ生で対談決定
01/24 12:24
映画『けいおん!』、劇中歌アルバム発売! 各種オリジナルグッズも注目
01/24 06:00
TVアニメ『黄昏乙女×アムネジア』、4月放送開始! キャラ設定画を紹介
01/24 05:51
TVアニメ『キルミーベイベー』、主題歌CDがオリコン週間ランキング13位に
01/24 04:00
ダミーヘッドマイク収録CDシリーズ第3弾! 「TAP TRAP LOVE」、2月22日発売
01/24 04:00
2012年01月22日(日)
桜庭ななみ「ガッツで頑張りました!」とアピール - 映画『ドットハック』
01/22 11:00
TVアニメ『モーレツ宇宙海賊』、加藤茉莉香役の小松未可子がCDデビュー決定
01/22 01:00
2012年01月21日(土)
TVアニメ『銀河へキックオフ!!』、NHK総合にて2012年4月より放送開始
01/21 10:00
『ふしぎの海のナディア』が初のハイビジョン放送! NHK Eテレで4月より放送
01/21 10:00
2012年01月20日(金)
TVアニメ『偽物語』、第3話「かれんビー其ノ参」より先行場面カットを紹介
01/20 14:30
ケンコバ、女性30人斬りを目指すも「有料2人で限界…」 映画『ベルセルク』
01/20 11:00
2012年01月19日(木)
謎が解けたら男女合体『アクエリオンEVOL×リアル出逢いゲーム』に声優陣も
01/19 14:16
ニコ生で『君が望む永遠』、『gdgd妖精s』TVアニメ&OVAを一挙放送
01/19 11:58
2012年01月18日(水)
堀江由衣、14thシングル「Coloring」が1/18発売! TVアニメ『パパ聞き』ED
01/18 00:00
2012年01月17日(火)
TVアニメ『ゆるゆり』、BD/DVD第5巻が登場! なもり描き下ろし特製収納BOX
01/17 22:12
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