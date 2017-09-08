エンタメ

会員ページ

お知らせ

音楽の2017年9月の新着記事一覧

2017年09月29日(金)

Top

バカリズム&マギー音楽番組『バズリズム02』に刷新 - 初回は上原ひろみ登場

09/29 06:00

2017年09月28日(木)

Top

村上信五「全試合が決勝戦」-『モーツァルト音楽王』新妻聖子が受けて立つ

09/28 12:00

2017年09月27日(水)

Top

星野源「『Family Song』で理想のMVがやっと…」年間最優秀ビデオ賞に喜び

09/27 22:16

Top

元SDN福田･さくらまやらがオーディション参戦 - 審査員の激辛評価に涙続出

09/27 12:00

Top

1Dハリー・スタイルズ、Spotify限定で楽曲配信! 「Two Ghosts」再録&カバー

09/27 11:30

2017年09月23日(土)

Top

村上信五、黒木瞳からMC絶賛も「こんなに幼いのに…」に「ええ年ですよ!」

09/23 12:18

2017年09月22日(金)

Top

エド･シーラン、Spotifyで最多再生記録! ドレイク超え13億1842万回

09/22 19:42

Top

久我陽子、山崎まさよし書き下ろしで2年ぶり歌手活動「心を揺さぶられた」

09/22 18:05

2017年09月21日(木)

Top

MINA、安室に送った直筆文に感動の声 - 「愛を込めて」綴る思い出と誓い

09/21 11:21

Top

MAX･NANA、引退決意の安室に送る"Respect"「誰よりも努力を惜しまない」

09/21 10:24

2017年09月20日(水)

Top

安室奈美恵の引退発表後、オリコンが急きょ対応 - TOP10と前人未到の偉業

09/20 23:20

Top

安室奈美恵、40歳誕生日に引退発表【全文】 - 驚きと引き際称える声

09/20 19:41

Top

SING LIKE TALKING×サラ･オレイン、木村多江主演ドラマ主題歌で初コラボ

09/20 06:00

2017年09月18日(月)

Top

桑田佳祐特番、ライブ未公開映像や密着ドキュメント映像が満載

09/18 21:00

Top

安室奈美恵に密着取材、デビュー25周年記念ドキュメンタリーHuluで毎月配信

09/18 04:00

2017年09月17日(日)

Top

Mステオーディション優勝･POLU、『ウルトラFES』本番へ緊張のリハーサル

09/17 21:30

Top

トップはキスマイ、大トリはYOSHIKI -『MステウルトラFES』出演順発表

09/17 07:00

2017年09月16日(土)

Top

辻希美&道重さゆみ、『Mステ ウルトラFES』にモー娘。応援ゲストで出演

09/16 21:00

2017年09月15日(金)

Top

タッキー&翼、『Mステ ウルトラFES』が活動休止前最後のテレビ出演に

09/15 05:00

2017年09月14日(木)

Top

ディーン･フジオカ『ユーリ!!! on ICE』コラボステージ披露 - ウルトラFES

09/14 15:00

Top

鉄拳、竹内まりや「元気を出して」MV代わりのパラパラ漫画を書き下ろし

09/14 08:00

2017年09月13日(水)

Top

ゴールデンボンバー、視聴者生投票で"爆破"メンバー決定 MステウルトラFES

09/13 18:00

Top

ほのかりん、歌手デビュー曲で描いた「恋の終わり」 - 歌声と歌詞褒める声

09/13 12:04

2017年09月11日(月)

Top

『Love music』でドリカム特集、リトグリ･三浦大知･山本彩らが思いを語る

09/11 02:00

2017年09月09日(土)

Top

さだまさし、「関白宣言」とバッシングの覚悟 - 「僕らは炭鉱のカナリア」

09/09 12:24

2017年09月08日(金)

Top

エレカシ･B'z･福山雅治･YOSHIKI、『Mステ ウルトラフェス』に出演決定

09/08 20:54

Top

横山だいすけ&本田紗来、今夜『Mステ』に初登場 - 本番前にドラえもん姿!?

09/08 17:32

2017年09月07日(木)

Top

タモリ、『Mステ』10時間特番にボヤく「やめてもらいたいんだけどね…」

09/07 07:00

2017年09月05日(火)

Top

エレカシ、『27時間テレビ』歴史ドラマ3本の主題歌を書き下ろし

09/05 08:00

2017年09月03日(日)

Top

ゲスの極み乙女。全国ツアーファイナル放送 - 川谷絵音｢野音は特別な場所｣

09/03 19:00

最初へ 1 最後へ

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント

このカテゴリーについて （エンタメトップ > エンタメ > 音楽）

音楽を聞くならspotifyで！このカテゴリはspotifyの提供で音楽関連についての最新情報をご紹介します。最新のおすすめプレイリストのご紹介もあります。

RANKING
  1. 1

    「こう見えて今、人生二度目のどん底期です(笑)」 - 『Early Noise Special』出演目前のあっこゴリラさんに突撃インタビュー

    PR
  2. 2

    PS4にSpotifyを連携すれば、今より10倍楽しめる!? プレイ中のBGMに“Spotify”を使う方法とは

    PR
  3. 3

    声優・沢城千春インタビュー【前編】「“声優”だけは絶対にやらないと思っていた」その心境とは?

    PR
  4. 4

    声優・沢城千春インタビュー【後編】アニメも、舞台も、音楽も、「“普通”に聴けるって、実はスゴイこと」～オリジナルプレイリスト公開～

    PR
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
新着記事
もっと読む