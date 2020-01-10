Renta!の2020年1月の新着記事一覧
2020年01月10日(金)
人間の記憶を操作? TVアニメ放送中の『ペット』など話題のマンガが48時間100円キャンペーンに登場
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人間の記憶を操作? TVアニメ放送中の『ペット』など話題のマンガが48時間100円キャンペーンに登場
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『呪術廻戦』『炎炎ノ消防隊』『ザ・ファブル』…Renta! 年末年始100円企画
2019/12/27 10:00
『コミックBAR Renta!』で振り返る2019年 – ディレクター×「Renta!」担当者インタビュー
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Renta!、年末年始タテコミキャンペーン開始! 各ジャンルの無料話増量
2019/12/24 10:00
累計閲覧回数20億回超え! 中国の人気異世界転生ファンタジーを配信
2019/12/20 12:02
世界一”カワイイ”彼氏が好きすぎる! 『ジェンダーレス男子に愛されています。』など人気マンガが48時間100円キャンペーン中
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