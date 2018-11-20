Renta!の2018年12月の新着記事一覧
2018年12月28日(金)
『ONE PIECE』『鋼の錬金術師』など、年末年始にお得キャンペーン
12/28 12:00
Renta!、『はたらく細胞』『転スラ』など年末年始100円レンタル企画実施
12/28 10:00
2018年12月27日(木)
Renta!、『ONE PIECE』など集英社人気漫画の還元キャンペーン実施
12/27 10:00
2018年12月26日(水)
森嶋秀太出演『コミック BAR Renta!』、1月よりBSフジでも放送開始
12/26 14:25
2018年12月20日(木)
森嶋秀太のもとに、豪華声優30人! 『コミックBAR Renta!』3時間SP
12/20 11:07
2018年12月14日(金)
アニメ最終回間近の名作『BANANA FISH』など、30作品試し読み
PR 12/14 13:28
2018年12月07日(金)
福原遥×佐藤大樹で映画化『4月の君、スピカ。』など、30作品試し読み
PR 12/07 12:00
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このカテゴリーについて （エンタメトップ > エンタメ > Renta!）
「Renta!」の最新情報をお届けします。無料情報もありますよ!