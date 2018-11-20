エンタメ

会員ページ

お知らせ

Renta!の2018年12月の新着記事一覧

2018年12月28日(金)

Top

『ONE PIECE』『鋼の錬金術師』など、年末年始にお得キャンペーン

12/28 12:00

Top

Renta!、『はたらく細胞』『転スラ』など年末年始100円レンタル企画実施

12/28 10:00

2018年12月27日(木)

Top

Renta!、『ONE PIECE』など集英社人気漫画の還元キャンペーン実施

12/27 10:00

2018年12月26日(水)

Top

森嶋秀太出演『コミック BAR Renta!』、1月よりBSフジでも放送開始

12/26 14:25

2018年12月20日(木)

Top

森嶋秀太のもとに、豪華声優30人! 『コミックBAR Renta!』3時間SP

12/20 11:07

2018年12月14日(金)

Top

アニメ最終回間近の名作『BANANA FISH』など、30作品試し読み

PR 12/14 13:28

2018年12月07日(金)

Top

福原遥×佐藤大樹で映画化『4月の君、スピカ。』など、30作品試し読み

PR 12/07 12:00

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント

このカテゴリーについて （エンタメトップ > エンタメ > Renta!）

「Renta!」の最新情報をお届けします。無料情報もありますよ!

RANKING
  1. 1

    波乱万丈な人生を疑似体験しよう - いま、読んでほしいエッセイマンガ5選

    PR
  2. 2

    【現世に飽きた人へ】「異世界」をテーマにしたマンガ、おすすめ6作品はこれだ!

    PR
  3. 3

    描き下ろしの短編マンガも収録! 『金色のガッシュ！！ 完全版』など30作品が無料試し読みに登場

    PR
  4. 4

    高度すぎるエロにも注目!? 『上野さんは不器用』など30作品が無料試し読みに登場

    PR
  5. 5

    TVアニメも絶賛放送中! 『ドメスティックな彼女』など30作品が無料試し読みに登場

    PR
もっと読む
画像ニュースRANKING
新着記事
もっと読む