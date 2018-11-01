Renta!の2018年11月の新着記事一覧
2018年11月23日(金)
高杉真宙・渡辺大知・加藤諒映画化『ギャングース』等、30作品試し読み
PR 11/23 12:00
2018年11月22日(木)
パピレス、23周年記念の大感謝キャンペーン実施! 20万点以上大賞に23%還元
11/22 13:00
2018年11月21日(水)
パピレス、フォーブスのアジア優良企業200社に選ばれ授賞式へ
11/21 15:31
2018年11月20日(火)
波乱万丈な人生を疑似体験しよう - いま、読んでほしいエッセイマンガ5選
PR 11/20 11:30
2018年11月16日(金)
大人気漫画のスピンオフ『ちはやふる 中学生編』など、30作品試し読み
PR 11/16 13:54
2018年11月15日(木)
『逃げ恥』『はたらく細胞』など、講談社人気作品がRenta! をジャック
11/15 16:02
2018年11月12日(月)
『コミックBAR Renta!』特番ロケに密着! – 声優・森嶋秀太、代永翼、沢城千春が“聖地巡礼”
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2018年11月09日(金)
岡田准一主演で映画化予定『ザ・ファブル』など、30作品試し読み
PR 11/09 12:00
Renta!、「タテコミ」数十話分実質無料になる還元キャンペーン実施
11/09 11:00
2018年11月08日(木)
森嶋秀太の人気番組が100回SP! 豊永利行・代永翼・沢城千春出演
11/08 10:00
2018年11月01日(木)
実用書電子書籍配信サイト「犬耳書店」、Google連携機能追加
11/01 18:23
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