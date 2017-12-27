Renta!の2018年1月の新着記事一覧
2018年01月26日(金)
吉岡里帆ドラマ原作『きみが心に棲みついたS』など、20作品試し読み
PR 01/26 12:00
2018年01月25日(木)
人気BL『前線基地から愛を込めて』、河西健吾&伊東健人でドラマCD化
01/25 14:12
2018年01月24日(水)
声優・森嶋秀太が漫画と共に歩んできた人生を語る - 『コミックBAR Renta!』一挙放送記念インタビュー
PR 01/24 19:00
2018年01月23日(火)
Renta!、漫画のコマが動く「タテコミ Move!」スタート! 第1弾に『キミスイ』
01/23 15:52
2018年01月19日(金)
福士蒼汰主演で映画公開近づく『曇天に笑う』など、24作品試し読み
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2018年01月12日(金)
浜辺美波主演でドラマ化シリーズの『賭ケグルイ双』など、19作品試し読み
PR 01/12 12:00
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