映画の2019年2月の新着記事一覧
2019年02月28日(木)
舘ひろし：「運び屋」試写会にサプライズ登場 クリント・イーストウッド…
02/28 22:11
注目映画紹介：「九月の恋と出会うまで」高橋一生と川口春奈が繰り広げる…
02/28 19:30
佐藤大樹＆福原遥、『君スピ。』場面写真＆仲良しメイキング写真公開
02/28 19:00
又吉直樹、新社会人に向かってネガティブにエール「苦手な人もいる」
02/28 16:00
又吉直樹：実写版「ダンボ」ティム・バートン監督に共感 「登場人物に感…
02/28 14:00
二宮和也＆妻夫木聡、初共演で兄弟役 実在の写真家描く映画『浅田家』
02/28 13:52
『雪の華』興収10億円突破! 大ヒット記念で登坂広臣秘蔵映像が特典に
02/28 13:26
2019年02月27日(水)
『カメ止め』著作権問題が解決 上田慎一郎監督・和田亮一氏コメント
02/27 22:21
小さな恋のうた：モンパチ名曲モチーフの映画5月24日公開 少年が海に…
02/27 21:00
庄司智春、“売れる後輩がわかる能力”切望「若手の時からかわいがれば…」
02/27 16:09
【プレゼント】『サムライマラソン』出演、小松菜奈サイン入りチェキ
02/27 15:39
なにわ男子ら関西ジャニーズJr.総勢18人、さんま番組でぶっちゃけトーク
02/27 14:21
アカデミー歌曲賞のレディー・ガガ「shallow」Spotifyで再生数が急増
02/27 13:39
優希美青：犬飼貴丈主演映画「GOZEN」でヒロイン 小野塚勇人、町井…
02/27 13:00
貞子：白い手が池田エライザの顔わしづかみ！ 「リング」シリーズ最新作…
02/27 07:00
『翔んで埼玉』ヒットの裏に、原作者・魔夜峰央が攻めた「逆手に取る」笑い
02/27 07:00
2019年02月26日(火)
高橋一生：川口春奈の“自虐”を優しくフォロー 「反省なんかしなくてい…
02/26 20:54
映画興行成績：「翔んで埼玉」が初登場首位 2位は「アリータ：バトル・…
02/26 20:30
本郷奏多：共演者のLINEグループに誘われず 「お母さんから心配され…
02/26 19:27
『翔んで埼玉』地元マスコットたちの本音「公認だけど一言言わせて」
02/26 18:53
翔んで埼玉：実写映画を埼玉の27のゆるキャラが鑑賞！ 「埼玉disり…
02/26 18:32
松本まりか・古川雄輝、ゆうばり映画祭でニューウェーブアワード受賞
02/26 17:45
実写版『ライオン･キング』8･9公開! “もふもふ”シンバの姿もお披露目
02/26 17:13
森七菜：「3年A組」の“電脳少女”が実写「東京喰種」参戦
02/26 13:38
玉森裕太、主演映画主題歌に宇多田ヒカル 「すぐダウンロードした」
02/26 07:00
2019年02月25日(月)
第91回アカデミー賞：歌曲賞にレディー・ガガ主演映画の主題歌 ブラッ…
02/25 17:32
『ボヘミアン･ラプソディ』が最多4冠! アカデミー賞受賞一覧
02/25 15:48
レディー･ガガ熱唱! ブラッドリー･クーパーとの濃密パフォーマンスで魅了
02/25 13:36
第91回アカデミー賞：作品賞は「グリーンブック」 脚本賞、助演男優賞…
02/25 13:23
第91回アカデミー賞：監督賞は「ROMA／ローマ」のアルフォンソ・キ…
02/25 13:17
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このカテゴリーについて （エンタメトップ > エンタメ > 映画）
新作情報・編集部おすすめ映画はもちろん、イベントレポートやレビューも充実。海外発の驚きの映画ネタもいち早くお届け。