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映画の2019年2月の新着記事一覧

2019年02月28日(木)

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舘ひろし：「運び屋」試写会にサプライズ登場　クリント・イーストウッド…

02/28 22:11

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注目映画紹介：「九月の恋と出会うまで」高橋一生と川口春奈が繰り広げる…

02/28 19:30

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佐藤大樹＆福原遥、『君スピ。』場面写真＆仲良しメイキング写真公開

02/28 19:00

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又吉直樹、新社会人に向かってネガティブにエール「苦手な人もいる」

02/28 16:00

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又吉直樹：実写版「ダンボ」ティム・バートン監督に共感　「登場人物に感…

02/28 14:00

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二宮和也＆妻夫木聡、初共演で兄弟役　実在の写真家描く映画『浅田家』

02/28 13:52

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『雪の華』興収10億円突破! 大ヒット記念で登坂広臣秘蔵映像が特典に

02/28 13:26

2019年02月27日(水)

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『カメ止め』著作権問題が解決 上田慎一郎監督・和田亮一氏コメント

02/27 22:21

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小さな恋のうた：モンパチ名曲モチーフの映画5月24日公開　少年が海に…

02/27 21:00

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庄司智春、“売れる後輩がわかる能力”切望「若手の時からかわいがれば…」

02/27 16:09

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【プレゼント】『サムライマラソン』出演、小松菜奈サイン入りチェキ

02/27 15:39

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なにわ男子ら関西ジャニーズJr.総勢18人、さんま番組でぶっちゃけトーク

02/27 14:21

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アカデミー歌曲賞のレディー・ガガ「shallow」Spotifyで再生数が急増

02/27 13:39

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優希美青：犬飼貴丈主演映画「GOZEN」でヒロイン　小野塚勇人、町井…

02/27 13:00

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貞子：白い手が池田エライザの顔わしづかみ！　「リング」シリーズ最新作…

02/27 07:00

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『翔んで埼玉』ヒットの裏に、原作者・魔夜峰央が攻めた「逆手に取る」笑い

02/27 07:00

2019年02月26日(火)

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高橋一生：川口春奈の“自虐”を優しくフォロー　「反省なんかしなくてい…

02/26 20:54

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映画興行成績：「翔んで埼玉」が初登場首位　2位は「アリータ：バトル・…

02/26 20:30

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本郷奏多：共演者のLINEグループに誘われず　「お母さんから心配され…

02/26 19:27

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『翔んで埼玉』地元マスコットたちの本音「公認だけど一言言わせて」

02/26 18:53

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翔んで埼玉：実写映画を埼玉の27のゆるキャラが鑑賞！　「埼玉disり…

02/26 18:32

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松本まりか・古川雄輝、ゆうばり映画祭でニューウェーブアワード受賞

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実写版『ライオン･キング』8･9公開! “もふもふ”シンバの姿もお披露目

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森七菜：「3年A組」の“電脳少女”が実写「東京喰種」参戦

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玉森裕太、主演映画主題歌に宇多田ヒカル 「すぐダウンロードした」

02/26 07:00

2019年02月25日(月)

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第91回アカデミー賞：歌曲賞にレディー・ガガ主演映画の主題歌　ブラッ…

02/25 17:32

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『ボヘミアン･ラプソディ』が最多4冠! アカデミー賞受賞一覧

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レディー･ガガ熱唱! ブラッドリー･クーパーとの濃密パフォーマンスで魅了

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第91回アカデミー賞：作品賞は「グリーンブック」　脚本賞、助演男優賞…

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第91回アカデミー賞：監督賞は「ROMA／ローマ」のアルフォンソ・キ…

02/25 13:17

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