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不幸を数え続ける劇団員、1000個目前で宝くじを発見…縦型ショートドラマに水ダウ“怪しいプロデューサー”俳優も出演
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2026年08月04日(火)
『GTO』鬼塚は時代遅れなのか――令和の“冷笑”に突きつける「青臭い正しさ」
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2026年08月03日(月)
鈴木仁＆押田岳、W主演で“大人の両片想い” 人気BL漫画『お前のほうからキスしてくれよ』実写化
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2026年07月31日(金)
愛人の妊娠に目が泳ぐ藤原樹の芝居が「迷子の子猫みたいな顔」 『未婚詐欺』に「女って怖い」と悲鳴の声も
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胃もたれもぎっくり腰も“ときめき”に変える 『ラストノート』寺西拓人の圧倒的透明感が支える複雑な恋
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2026年07月30日(木)
佐藤駿・中井亜美ら真夏のリンクへ 「夏フィギュア」国内3大会をFODで生配信
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2026年07月29日(水)
蒼井優の連ドラ出世作となった『Dr.コトー診療所2006』 「イライラする」の声を21歳の若手俳優はどうはねのけたのか
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2026年07月28日(火)
「現実ならあり得ない」で終わらせていいのか 令和版『GTO』が問う“鬼塚だからこそできること”とフィクションの役割
2026/07/28 10:12
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2026年07月27日(月)
乃木坂46、AKB48、柏木由紀、後藤真希ら集結『TIF2026』FODで3日間PPVライブ配信
2026/07/27 18:00
2026年07月25日(土)
下ネタ全開人形即興劇、驚異のジェスチャー伝言、理想のアンコール…千葉雄大、久保みねヒャダと怒涛の企画満喫
2026/07/25 17:54
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乃木坂46川崎桜＆小川彩が見つけた「好き」のかたち 同期だからこそ引き出せた新たな表情と信頼関係
2026/07/25 12:00
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「痛い目に遭った方がいい」とすら思った矢先に…『ラストノート』“ベタ”な一本道を自ら断ち切る裏切りの妙
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IMP.全員が“裏社会の住人”に 初の7人ドラマ共演で「仁義なき下請けの闘い」
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2026年07月24日(金)
“殺人的スケジュール”を縫ってぶっつけ本番…柏木悠、自由すぎる撮影現場で「一皮剥けられたかな」
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フジテレビの人事異動で存亡の危機…リリー・フランキー＆斎藤工、season4ドラマのさらなる続編熱望「俺らもちょっとずつ金出しますから」
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