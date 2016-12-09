ブックの2016年12月の新着記事一覧
2016年12月28日(水)
運勢を占いながら関連作品紹介「Renta!おみくじ」1月3日まで開催中
12/28 12:00
2016年12月27日(火)
読みたいトコだけ買える、実用書専門の電子書籍サイト「犬耳書店」
PR 12/27 16:58
2016年12月26日(月)
森嶋秀太がオススメマンガをセレクトする新番組 - 初回ゲストは浪川大輔
12/26 17:00
2016年12月20日(火)
芥川賞に4度目ノミネート山下澄人ら、直木賞に冲方丁ら候補 - 1月19日発表
12/20 05:00
2016年12月14日(水)
『土竜の唄』無料試し読みキャンペーン - 最新実写劇場版の冒頭2冊分も対象
12/14 08:04
2016年12月09日(金)
SMAP"6人"主演で実写映画化された『シュート!』など48作品が無料試し読み
12/09 12:00
『逃げ恥』がヤングレディース部門1位 - Renta!年間売り上げランキング発表
12/09 07:00
2016年12月06日(火)
Renta!、『テンプリズム』『ニブンノイクジ』の"タテコミ"配信スタート
12/06 11:00
2016年12月02日(金)
浜辺美波主演で実写ドラマ&映画化『咲-Saki-』など78作品が無料試し読み
12/02 12:00
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