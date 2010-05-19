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ブックの2010年5月の新着記事一覧

2010年05月31日(月)

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雑誌・新聞のパッケージ定額配信『ビューン』発表 - iPad版は450円/30日

05/31 17:01

2010年05月28日(金)

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iPadでこそ伝わる"紙面レイアウトの価値"、『産経新聞HD』は30日間購読型に

05/28 14:00

2010年05月27日(木)

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ソニー・凸版・KDDI・朝日、電子書籍配信プラットフォーム事業を年内開始

05/27 19:11

2010年05月26日(水)

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毎日新聞、iPadを活かしたデジタル雑誌『photoJ.』創刊

05/26 17:35

2010年05月24日(月)

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iPhoneを使った新しい絵本「PhoneBook」第1弾発売 - モバイル表現研究所

05/24 07:00

2010年05月22日(土)

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図書館蔵書検索サービス「Libron」、Firefox用アドオンをリリース

05/22 12:53

2010年05月19日(水)

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米Amazon.com、『Kindle for Android』を今夏より提供開始

05/19 07:00

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電子雑誌販売サービス「マガストア」、iPadとPCに対応 - 電通・ヤッパ

05/19 07:00

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