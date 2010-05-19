ブックの2010年5月の新着記事一覧
2010年05月31日(月)
雑誌・新聞のパッケージ定額配信『ビューン』発表 - iPad版は450円/30日
05/31 17:01
2010年05月28日(金)
iPadでこそ伝わる"紙面レイアウトの価値"、『産経新聞HD』は30日間購読型に
05/28 14:00
2010年05月27日(木)
ソニー・凸版・KDDI・朝日、電子書籍配信プラットフォーム事業を年内開始
05/27 19:11
2010年05月26日(水)
毎日新聞、iPadを活かしたデジタル雑誌『photoJ.』創刊
05/26 17:35
2010年05月24日(月)
iPhoneを使った新しい絵本「PhoneBook」第1弾発売 - モバイル表現研究所
05/24 07:00
2010年05月22日(土)
図書館蔵書検索サービス「Libron」、Firefox用アドオンをリリース
05/22 12:53
2010年05月19日(水)
米Amazon.com、『Kindle for Android』を今夏より提供開始
05/19 07:00
電子雑誌販売サービス「マガストア」、iPadとPCに対応 - 電通・ヤッパ
05/19 07:00
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このカテゴリーについて （エンタメトップ > エンタメ > ブック）
おすすめの本の情報をたっぷりとお届けします