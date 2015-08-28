パソコンの2015年8月の新着記事一覧
2015年08月31日(月)
リンクス、PCケースのライトアップに適したUSBミニスポットライト
周辺機器 08/31 21:53
Microsoft、画面キャプチャツール「Snip」のプレビュー版を公開
ソフト 08/31 21:32
ユニットコム、月額会員「プラチナITパスポート」が最大2カ月間無料に
PC本体 08/31 20:21
LG、harman/kardonと開発したapt-X対応Bluetoothヘッドセット
周辺機器 08/31 18:08
ソースネクスト、マルチOSで利用できる月額350円のセキュリティソフト
セキュリティ対策 08/31 17:34
【プレゼント】ノートにもタブレットにもなるWindows 10搭載マシン「dynabook N29/TG」【1名様】
PR 08/31 17:25
ブラザー、歌舞伎界の中村兄弟による新CMとYouTube「やってみた動画」公開
周辺機器 08/31 15:39
Chrome、Flash広告の再生をデフォルトで停止 - 9月1日から
ソフト 08/31 15:34
TSUTAYA TV、動画見放題サービスを開始 - 新作も毎月2本まで視聴可能
ソフト 08/31 15:12
【先週の注目ニュース】Netflix上陸で激化する映像配信事業(8月24日～8月30日)
08/31 14:15
インターコム、Windows 10対応のリモートコントロールソフト「LAPLINK 14」
ソフト 08/31 13:53
アンカー、iPhone 6を7回も充電できる容量20,100mAhの小型モバイルバッテリ
周辺機器 08/31 13:47
ウィズテック、「Skylake-S」と「GeForce GTX 960」搭載ゲーミングPC
PCゲーミング 08/31 12:01
プリンタ2015秋 - ブラザー、自動両面印刷に対応して約15,000円の「J562N」
周辺機器 08/31 10:02
プリンタ2015秋 - ブラザー、自動両面&レーベル印刷対応ミドル機「J762N」
周辺機器 08/31 10:01
プリンタ2015秋 - ブラザー、FAX付き全部入りのBASICシリーズ「J880N」
周辺機器 08/31 10:01
プリンタ2015秋 - ブラザー、ガツンと小さくなったBASIC最上位「J963N」
周辺機器 08/31 10:01
プリンタ2015秋 - ブラザー、最上位NEOシリーズはFAXありなしの2モデル
周辺機器 08/31 10:00
2015年08月29日(土)
AOS、Windows 10対応の高速化&安定化ソフト「ファイナルいつでも高速化」
ソフト 08/29 13:47
ニッケル水素充電池も対応のUSB充電器&モバイルバッテリ
周辺機器 08/29 11:00
2015年08月28日(金)
上海問屋、バイクヘルメットに装着できるBluetoothヘッドセット
周辺機器 08/28 22:32
日本語を話すCortana、Windows 10最新ビルドで提供開始
Windows 08/28 19:33
ドスパラ、将棋ソフト"初代電王ponanza"に勝つとPCがもらえるイベント開催
PC本体 08/28 18:58
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