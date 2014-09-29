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パソコンの2014年9月の新着記事一覧

2014年09月30日(火)

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ユニットコム、ASUS製ハイエンドマザーとHaswell-E搭載のデスクトップPC

PC本体 09/30 19:40

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エレコム、1,000万回の耐久性がある最薄部4.3mmのBluetoothキーボード

周辺機器 09/30 17:23

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LenovoとIBM、10月1日よりx86サーバ事業買収の最終手続きを開始

PC本体 09/30 17:12

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日本エイサー、デタッチャブルタイプの10.1型2in1 PC「Aspire Switch 10」

PC本体 09/30 16:45

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エレコム、狭いスペースに置ける1万円台の小型A4モノクロレーザープリンタ

周辺機器 09/30 16:37

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NEC、御嶽山の噴火で被害を受けた地域に特別保守サービスを適用

PC本体 09/30 15:47

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NEC、最大1300Mbpsで通信できるフラッグシップ無線ルータ - 中継機能も強化

周辺機器 09/30 15:15

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日本HP、バッテリ駆動8時間の11.6型「HP Chromebook 11 G3」

PC本体 09/30 14:45

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Synology、家庭用のメディアサーバに最適なDLNA対応の1ベイNAS

周辺機器 09/30 14:26

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ユニットコム、GeForce GTX 970搭載で約15万円からのゲーミングPC

PC本体 09/30 14:16

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Synology、クアッドコアCPUを搭載するオールインワンNASサーバ

周辺機器 09/30 14:11

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デル、ベゼル幅6.9mmの24.1型ディスプレイ - IPS・sRGB99%対応で33,980円

周辺機器 09/30 13:44

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ZOTAC、独自クーラー採用のOC版GeForce GTX 980搭載グラフィックスカード

自作 / テクノロジ 09/30 13:24

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マカフィー、メールから手軽に導入できる2015年版個人向けセキュリティ製品

ソフト 09/30 12:57

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FRONTIER、Plextor製M.2 SSDを標準搭載したデスクトップPC

PC本体 09/30 11:16

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Apple、Bashの脆弱性を修正する「OS X bash Update」公開

アップル 09/30 10:37

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1万円分のAmazonギフト券プレゼント! - キヤノン製ドキュメントスキャナー読者モニター大募集!

周辺機器 PR 09/30 10:00

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G-Tune、秋葉原の直営店舗「G-Tune：Garage」OPEN1周年を記念したセール

PC本体 09/30 09:44

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米Adobe、ストリーミング版「Photoshop」をChromebook/Chromeに提供

ソフト 09/30 09:40

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サイバーリンク「PhotoDirector 6」を試す - パノラマ合成や顔入れ替え機能を搭載した写真編集ソフト

ソフト 09/30 09:00

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マウス、ダイレクトショップで"Windows 7 Home Premiumファイナルセール"開催

PC本体 09/30 07:00

2014年09月29日(月)

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G-Tune、公式キャラクター「Gちゃん」の若返りVerをMMDデータで提供

PC本体 09/29 22:53

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MousePro、DC向けSSD 「Samsung 845DC EVO」搭載のクリエイター向けNAS

PC本体 09/29 21:51

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マッドキャッツ、カスタマイズ可能な17個のボタンを備えるゲーミングマウス

周辺機器 09/29 21:23

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サンワダイレクト、Lightningコネクタを備えたUSBメモリ - iPhone直挿しOK

周辺機器 09/29 21:14

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【先週の注目ニュース】iOSユーザーに朗報、待望のiOS版ATOK(9月22日～9月28日)

09/29 21:02

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CORSAIR、80PLUS PLATINUM認証の1,000W出力ハイエンド電源など3モデル

自作 / テクノロジ 09/29 20:57

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今週の秋葉原情報 - 46万円のCPU、23万円のVGA、19万円のSSDなど、高額商品が目白押し

自作 / テクノロジ 09/29 18:59

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バンダイ、アンパンマン仕様の幼児向けAndroidタブレット「コドなび！」 - 対象年齢3歳以上、「新しい学習体験を提案」

PC本体 09/29 18:14

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PQI、最大3.1A出力に対応する15,000mAhの大容量モバイルバッテリ

周辺機器 09/29 17:31

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