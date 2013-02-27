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パソコンの2013年2月の新着記事一覧

2013年02月28日(木)

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ドスパラ、GeForce GTX TITAN搭載PC発売記念イベント - ドスパラ本店で

自作 / テクノロジ 02/28 23:37

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日本AMD、「AMD Radeon HD 7800」体感キャンペーンを28日より開始

PCゲーミング 02/28 22:32

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バッファロー、「Kindle Fire HD 8.9」向けのレザーケースなど発売

周辺機器 02/28 22:22

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ロジテック、縦置きブックサイズで「NUC」準拠の小型デスクトップPC

周辺機器 02/28 21:31

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プラネックス、人体検知機能を備えたネットワークカメラ「カメラ一発！」

周辺機器 02/28 21:18

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Sapphire、DmC Devil May Cry付属のRadeon HDグラフィックスカードを2機種

自作 / テクノロジ 02/28 20:55

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上海問屋、ヘッドフォンアンプを自作できるキット2種

周辺機器 02/28 20:48

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エルピーダ、東京地裁より更生計画の認可を受ける - 米Micron子会社に

自作 / テクノロジ 02/28 19:32

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TechSmith、「Camtasia Studio 8」と「Snagit 11」を発売

ソフト 02/28 19:25

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2,560×1,600ドットの大迫力! 30型ワイド液晶ディスプレイ、デル「U3014」の性能を探る

周辺機器 02/28 19:20

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Amazon.co.jp、iPad/iPad mini対応の「Amazon Cloud Player」を提供開始

アップル 02/28 19:10

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新・OS X ハッキング! 第87回 OS Xを快適に使う「5つの心がけ」～ メモリ領域の管理編

アップル 02/28 19:01

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テック、ノートPCも充電できる23,000mAhのポータブルバッテリ

周辺機器 02/28 17:35

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世界のテキストエディターから - フルスクリーン表示で執筆に集中できる「TextRoom」

ソフト 02/28 17:05

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ZALMAN、ファンレス設計でTDP95W対応のCPUクーラー「FX100」

自作 / テクノロジ 02/28 16:49

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MWC 2013 - Qualcomm担当者に「Krait」について確認、新プロセッサコアの正体とは?

02/28 16:30

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ソニー、自社所有のオフィスビル「ソニーシティ大崎」を売却

02/28 16:19

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デル、「Dell Graphic Proシリーズ」およびWQXGA液晶「U3014」発表会 - 個人向けのハイエンド製品に一層注力

PC本体 02/28 15:37

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最新電子辞典やリアルタイム翻訳が可能に、「ATOK Passport [プレミアム]」

ソフト 02/28 15:36

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日本HP、シースルーが便利な個人向けプレミアム複合機「HP ENVY120」

周辺機器 02/28 15:31

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Razer、Xbox 360/PC用ゲームコントローラ「Sabertooth」発売

PCゲーミング 02/28 15:06

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ASUS、1,280×800ドットの10.1型タブレット「MeMO Pad Smart ME301T」

PC本体 02/28 14:20

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ソニー、新「VAIO Tap 20」オーナーメードモデルの先行予約を開始

PC本体 02/28 13:07

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ソニー、20型テーブルトップPC「VAIO Tap 20」の2013年春モデル

PC本体 02/28 12:36

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ソニー、タッチ対応14型ノートPC「VAIO Eシリーズ14P」の2013年春モデル

PC本体 02/28 12:35

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デル、2,560×1,600ドット解像度の30型ディスプレイ「U3014」発売

周辺機器 02/28 11:42

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Google、スマホをコントローラにWebブラウザで二画面ゲーム

ソフト 02/28 10:31

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ネットワークコンサル、連続12時間通信/1200時間待機のモバイルWiMAXルータ

周辺機器 02/28 10:24

2013年02月27日(水)

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Windowsスマートチューニング 第227回 Win 8編: サインイン時にユーザーアカウントの入力を求める

Windows 02/27 23:15

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ワコム、悩み相談のWebサイト等でクリエイターの卵を応援するキャンペーン

周辺機器 02/27 20:18

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