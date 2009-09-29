パソコンの2009年9月の新着記事一覧
2009年09月30日(水)
日本HP、家庭用インクジェット複合機「HP Photosmart」の新ラインナップ
周辺機器 09/30 23:00
軽量、長時間、頑丈(タフ)、高性能のLet'snote冬モデル発表会
PC本体 09/30 23:00
米AMD、「AMD Fusion」パートナーにインセンティブなど提供の新プログラム
自作 / テクノロジ 09/30 21:39
マウス、NVIDIA Tesla C1060搭載で並列処理特化のデスクトップPC
PC本体 09/30 21:21
ASUS×Windows 7体験キャンペーンサイトがオープン
PC本体 09/30 20:46
レノボ「IdeaPad U350」で試す - Netbookの"次"を狙うCULVノートの実力
PC本体 09/30 17:05
BLESSが廃業、事実上の倒産か…負債は約2億5,000万円
自作 / テクノロジ 09/30 16:44
VIA、4画面出力が可能なTrinityマザーボード「VB8003」を正式発表
自作 / テクノロジ 09/30 16:06
ソニー、新モバイルPC「VAIO X」シリーズのティザー広告開始
PC本体 09/30 15:09
スキャンした名刺情報を徹底活用する名刺管理ソフト「速攻!名刺管理2」
ソフト 09/30 13:04
オンラインストレージ「Dropbox」のiPhoneアプリ提供開始
アップル 09/30 11:14
FileMaker、パーソナルデータベースの新版「Bento 3」発表
アップル 09/30 09:45
テンキー付きノートPCの定番が進化! 富士通「FMV-BIBLO NF/D70N」(後編)
PC本体 09/30 09:30
バランスに優れたテンキー付きノートPC! 富士通「FMV-BIBLO NF/D50N」(後編)
PC本体 09/30 09:00
2009年09月29日(火)
ドスパラ、Radeon HD 5870搭載の「Prime Galleria」デスクトップ2モデル
09/29 22:27
井上喜久子さんの声で癒される! - 「Mac音ナナ」のお姉ちゃん「Mac音ココ」が発売
アップル 09/29 21:32
Mac Fan、2009年版DTP環境アンケートを実施 - 回答者にはプレゼントも
アップル 09/29 20:55
ドスパラ、Windows 7搭載の「Galleria HG」デスクトップを発表
09/29 20:39
米Dell、無線充電可能な業界初の16型ノート「Dell Latitude Z600」
PC本体 09/29 20:33
マイクロソフト、ビデオチャットに最適なマイクを内蔵した30万画素のwebカメラ
周辺機器 09/29 19:30
マイクロソフト、Bluetooth接続の4ボタン式ワイヤレスレーザーマウス
周辺機器 09/29 19:28
マイクロソフト、超薄型でコンパクトなデザインのBluetoothキーボード
周辺機器 09/29 19:26
PCやプリンタを使い倒せ! オリジナルプリント作成ソフト「ラベルマイティ10」
ソフト 09/29 19:15
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