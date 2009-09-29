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パソコンの2009年9月の新着記事一覧

2009年09月30日(水)

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日本HP、家庭用インクジェット複合機「HP Photosmart」の新ラインナップ

周辺機器 09/30 23:00

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軽量、長時間、頑丈(タフ)、高性能のLet'snote冬モデル発表会

PC本体 09/30 23:00

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米AMD、「AMD Fusion」パートナーにインセンティブなど提供の新プログラム

自作 / テクノロジ 09/30 21:39

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マウス、NVIDIA Tesla C1060搭載で並列処理特化のデスクトップPC

PC本体 09/30 21:21

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ASUS×Windows 7体験キャンペーンサイトがオープン

PC本体 09/30 20:46

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Mac Fan ハードウェアレビュー 第58回 メモリカード「SanDisk Extreme SDHC」

アップル 09/30 20:00

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Windows 7ソフトウェアレビュー - Windows Media Player 12編

Windows 09/30 17:10

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レノボ「IdeaPad U350」で試す - Netbookの"次"を狙うCULVノートの実力

PC本体 09/30 17:05

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BLESSが廃業、事実上の倒産か…負債は約2億5,000万円

自作 / テクノロジ 09/30 16:44

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真の高性能フラグシップ - 日本HP「HP Pavilion Desktop PC e9190jp/CT ダブル地デジモデル」

PC本体 09/30 16:40

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Windowsスマートチューニング 第50回 Vista編: DHCPサーバからIPアドレスを取得できないトラブルを解決する

Windows 09/30 16:20

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VIA、4画面出力が可能なTrinityマザーボード「VB8003」を正式発表

自作 / テクノロジ 09/30 16:06

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ソニー、新モバイルPC「VAIO X」シリーズのティザー広告開始

PC本体 09/30 15:09

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スキャンした名刺情報を徹底活用する名刺管理ソフト「速攻!名刺管理2」

ソフト 09/30 13:04

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既定のブラウザを起動せずに使いたいブラウザを選択 - オープンソースソフト「Browser Chooser」

ソフト 09/30 12:11

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オンラインストレージ「Dropbox」のiPhoneアプリ提供開始

アップル 09/30 11:14

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FileMaker、パーソナルデータベースの新版「Bento 3」発表

アップル 09/30 09:45

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テンキー付きノートPCの定番が進化! 富士通「FMV-BIBLO NF/D70N」(後編)

PC本体 09/30 09:30

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バランスに優れたテンキー付きノートPC! 富士通「FMV-BIBLO NF/D50N」(後編)

PC本体 09/30 09:00

2009年09月29日(火)

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ドスパラ、Radeon HD 5870搭載の「Prime Galleria」デスクトップ2モデル

09/29 22:27

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井上喜久子さんの声で癒される! - 「Mac音ナナ」のお姉ちゃん「Mac音ココ」が発売

アップル 09/29 21:32

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Mac Fan、2009年版DTP環境アンケートを実施 - 回答者にはプレゼントも

アップル 09/29 20:55

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ドスパラ、Windows 7搭載の「Galleria HG」デスクトップを発表

09/29 20:39

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米Dell、無線充電可能な業界初の16型ノート「Dell Latitude Z600」

PC本体 09/29 20:33

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Kingston、1,600MHz動作のCore i5/i7向け「HyperX」 - 8GB DDR3キット

自作 / テクノロジ 09/29 20:28

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マイクロソフト、ビデオチャットに最適なマイクを内蔵した30万画素のwebカメラ

周辺機器 09/29 19:30

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マイクロソフト、Bluetooth接続の4ボタン式ワイヤレスレーザーマウス

周辺機器 09/29 19:28

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マイクロソフト、超薄型でコンパクトなデザインのBluetoothキーボード

周辺機器 09/29 19:26

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PCやプリンタを使い倒せ! オリジナルプリント作成ソフト「ラベルマイティ10」

ソフト 09/29 19:15

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米MS、無料セキュリティ対策ソフト「Microsoft Security Essentials」提供開始

Windows 09/29 17:18

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